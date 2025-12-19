入冬湯水｜雪梨川貝豬骨湯、栗子椰子雞湯等5款助秋冬養生

秋冬季天氣會變得特別乾燥，早上起床時經常會有喉嚨痕癢不適、乾咳痰多等問題，建議飲用養生湯水湯來改善相關症狀。以下為大家盤點雪梨川貝豬骨湯、栗子椰子雞湯、粉葛紅蘿蔔豬骨湯、菜乾南北杏豬骨湯、木瓜花生雞腳湯 5款秋冬養生湯水的食譜，對抗秋冬乾燥特別有效！

養生湯水｜雪梨川貝豬骨湯 雪梨具有生津潤肺及緩解燥熱的作用，而湯中加入的川貝和無花果則有止咳潤肺的功效，陳皮還可以幫助理氣化痰，用這些食材煮成的雪梨川貝豬骨湯便特別適合乾燥的秋冬飲用。 雪梨川貝豬骨湯材料 雪梨 1個／川貝 5-6粒

無花果 4-5粒／陳皮 1瓣／豬骨 250g 雪梨川貝豬骨湯做法 1.豬骨加薑片蔥段焯水，撈出後洗淨去油備用。 2.雪梨去核切塊，陳皮浸軟刮囊備用。 3.所有材料洗淨後一起放入鍋中，加水蓋過食材2cm左右，以高壓鍋煮半小時或普通鍋以中小火煮1~2小時，加鹽調味即可飲用。

養生湯水｜粉葛紅蘿蔔豬骨湯 飲用湯水時想同時進食湯料的話，粉葛紅蘿蔔豬骨湯便是不錯的選擇，每款食材都適合當作餸菜食用，而當中最主要的粉葛便有生津止渴、健肌退熱的功效，同時還有增加皮膚彈性及滋潤肌膚的作用，適合在乾燥的秋冬潤肺及潤膚。 粉葛紅蘿蔔豬骨湯材料 粉葛 250g／紅蘿蔔 250g

赤小豆 適量／扁豆 適量／蜜棗 1粒

陳皮 1瓣／豬骨 250g 粉葛紅蘿蔔豬骨湯做法 1.豬骨加薑片蔥段焯水，撈出後洗淨去油備用。 2.粉葛、紅蘿蔔洗淨去皮切塊，陳皮浸軟刮囊備用。 3.所有材料洗淨後一起放入鍋中，加水蓋過食材2cm左右，以高壓鍋煮半小時或普通鍋以中小火煮1~2小時，加鹽調味即可飲用。

養生湯水｜菜乾南北杏豬骨湯 如果想喝一些味道較為濃郁的湯水，可以選擇用菜乾與南北杏一起煲湯，菜乾具有清肺潤肺的功效，而無花果和南北杏則有效止咳潤喉，對處理秋燥特別有效。 菜乾南北杏豬骨湯材料 菜乾 5～6棵 ／紅蘿蔔 半條

蜜棗 1粒／豬筒骨 1條

無花果 4-5粒／黃豆 適量／南北杏 各5粒

功效: 無花果 、 南北杏 ; 菜乾:清肺潤肺 菜乾南北杏豬骨湯做法 1.豬骨加薑片蔥段焯水，撈出後洗淨去油備用。 2.菜乾洗淨後剪成3～4份，用清水浸泡30分鐘。3.所有材料洗淨後一起放入鍋中，加水蓋過食材2cm左右，以高壓鍋煮半小時或普通鍋以中小火煮1~2小時，加鹽調味即可飲用(菜乾本身帶有咸味，不用加太多鹽)。

養生湯水｜木瓜花生雞腳湯 秋冬除了身體乾燥外，還會因為寒冷的天氣而令手腳冰冷或容易感到疲倦，而木瓜花生雞腳湯就可以幫助補氣養膚，雞腳有助補充體力及骨膠原之餘，木瓜還有潤膚養顏的作用，屬於美顏補氣的養生湯水，特別適合愛美人士飲用。 木瓜花生雞腳湯材料 青木瓜 半個／雞腳 5～7隻 (按大小而定)

豬骨 150g／眉豆 適量／花生 適量 木瓜花生雞腳做法 1.雞腳剪掉指甲，與豬骨一起加薑片蔥段焯水，撈出後洗淨去油備用。 2.木瓜洗淨去核切大塊。 3.所有材料洗淨後一起放入鍋中，加水蓋過食材2cm左右，以高壓鍋煮半小時或普通鍋以中小火煮1~2小時，加鹽調味即可飲用。

養生湯水｜栗子椰子雞湯 除了飲用養生湯水滋補外，最重要便是通過湯水來暖胃，讓舒緩寒冷乾燥帶來的不適。而栗子椰子雞湯便具有滋補暖胃、生津止渴的作用，不但可以作為滋補湯水飲用，還可以當作打邊爐的湯底食用，以養生的方式打邊爐。 栗子椰子雞湯材料 雞 半隻／椰青1個

栗子 10粒／紅棗 4粒／枸杞 適量 栗子椰子雞湯做法 1.打開椰青，分開椰青水和果肉備用。 2.栗子洗淨去殼備用。 3.將椰青水和果肉加入適量清水和栗子、紅棗以大火先煮8分鐘。 4.轉中火加入雞肉和枸杞再煮12分鐘，加鹽調味即可飲用。