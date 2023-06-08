入門不過千｜Hillary Jeffrey夏日護膚秘訣 La Mer 1 + 1組合 煥發年輕光采

人稱貴婦級護膚品牌的La Mer近年主攻年輕市場，熱賣的入門級產品The Treatment Lotion肌底修護液價位不用$1,000，正好適合一眾25歲後、開始抗衰老修護的女生。品牌最近為這支修護液找到了完美的「另一半」——The Hydrating Infused Emulsion水潤保濕乳液，兩者以1 + 1搭配使用，不單為肌膚注入液態能量，更有精華級的修護力量，加倍深層保濕，同時促進更生，煥發亮麗活力的年輕光采。產品更是男女老幼都適用，用來做父親節禮物，為爸爸的肌膚修護逆齡！

潔面後，噴灑於指尖或化妝棉並輕按於肌膚，滿注促進年輕更生的Miracle Broth活膚精華傾注能量，專利活性水凝啫喱質感於塗抹瞬間墊護肌膚並迅速滲透，提供療癒水潤，減淡細紋及皺紋，肌膚倍覺緊緻，展現亮麗年輕。於潔面後啟動護膚關鍵第一步，調節肌膚至最佳狀態，為隨後的修護作好準備。

輕透無重的乳液同樣蘊含促進細胞更生的Miracle Broth活膚精華，具高抗氧化力，有效抵禦自由基及積極促進肌膚平衡，滋養補給、鞏固和穩定肌膚。於使用the Treatment Lotion 肌底修護液後，取兩泵輕盈無重的乳液，促進深層水潤呵護，為肌膚注入亮麗活力。

La Mer繼上次豪華遊艇廣告後，相隔兩個月再度邀請新一代女神Hillary劉沛蘅及男神Jeffrey魏浚笙，1＋1拍攝全新廣告企劃。這對拍檔對於今次合作亦相當滿意，Jeffrey說：「同到家姐（Hillary）拍攝已經好開心，6膠各有各忙，好難聚埋一齊。」Hillary也相當認同：「好鍾意同Jeffrey一齊開工，因為佢好有活力，會令人好開心。」

當日拍攝其中一個鏡頭，Jeffrey施展渾身解數躲避Hillary搶走手上產品，卻意外撞到旁邊的層架，頂層數支產品應聲倒下，差點釀成意外，好在Hillary已經習慣Jeffrey的鬼馬百厭，反應夠敏捷接實，二人當堂嚇到個心離一離。

面對密集行程 不忘分享夏日護膚秘訣

樂壇新人Jeffrey最近工作行程相當緊密，新戲剎科後便要拍廣告，翌日更要搭長途機出埠工作。除了要爭取時間休息外，Jeffrey更注意護膚保養，「因為拍戲曬黑咗好多，防曬真係好重要。曬完之後，保濕同修護都少不了。La Mer嘅The Treatment Lotion肌底修護液就可以一支搞掂晒，精華水嘅質地好輕身，一般我夏天齋用佢就好夠啦，有時夜晚吹冷氣會再on top搽cream囉。」Hillary聽畢亦表示同意：「我會比較注重清潔，第一步用La Mer嘅The Treatment Lotion肌底修護液抺走多餘嘅角質，可以令之後嘅護膚品更加吸收，再搽精華同cream，做好保濕嘅工作，咁皮膚望落就可以好水潤啦！」

提到《膠戰S3》將於7月播出，Hillary相當興奮：「今集好多新挑戰，可以同大家透露少少，其中一集我哋要挑戰3位職業運動員，我仲俾其餘5膠激發我兇狠嘅一面。」Jeffrey更有一個新提議：「我覺得新一輯，應該出埠拍攝，一定會更好玩。」