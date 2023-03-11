內地旅遊｜內地通關二維碼「黑碼」3大申請方法＋教學整合（附申報網址＋注意事項）

內地與香港早於上月初通關，港人只需於網上完成健康申報，取得俗稱的「黑碼」的通關二維碼，即可自由出入境。以下為大家整合3大申請「黑碼」方案，包括網上申報、微信小程序、手機掃碼／關口申報，並列出各項申請方法的步驟，協助大家順利過關！

內地旅遊｜最新內地過關防疫要求 所有從香港入境內地和從內地入境香港人士，均毋須於出行前48小時內進行核酸檢測。但由香港前往內地的人士，如在離境香港前往內地當天或之前的七天內曾在海外地區或台灣逗留，則仍須於出行前48小時內進行核酸檢測，並取得陰性結果，3歲或以下幼童可豁免。

「黑碼」申請方法｜1. 網上申報 先進入申報網站，並按「申報」，第一部分為填寫個人資料，包括出入境類型、姓名、出生日期、證件等個人資料。第二部分則是填寫出／入境信息，包括必填的手機號碼，同時申報個人身體健康狀況。最後輸入驗證碼，便可提交申報，系統顯示「申報成功」後會顯示你的「黑碼」， 記得截圖保存好，過關時向海關人員出示即可。 >>按此進入申報網站<< 點擊睇申請詳情

「黑碼」申請方法｜2. 微信小程序 除網上申請外，手機用戶也可透過微信小程序進行「黑碼」申請。大家可透過微信（WeChat），經應用程式內的「搜一搜」功能，搜尋「海關旅客指尖服務」小程式進行申報。 進入相關小程式後，選取「填報健康申明卡」的頁面， 按指示輸入個人信息、行程資料、健康狀況等資料。系統顯示「申報成功」後會顯示你的「黑碼」，截圖保存好，過關時向海關人員出示即可。 點擊睇申請詳情