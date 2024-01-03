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生活
2024-01-03 18:17:58

內地餐飲品牌攻港！盤點多間內地過江龍排隊餐廳：木屋燒烤旺角插旗、書亦燒仙草即將開幕

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內地餐飲品牌攻港！盤點多間內地過江龍排隊餐廳：木屋燒烤旺角插旗、書亦燒仙草即將開幕

內地餐飲品牌攻港！盤點多間內地過江龍排隊餐廳：木屋燒烤旺角插旗、書亦燒仙草即將開幕

近日有不少港人北上消費，不少內地連鎖餐飲及茶飲品都睇準商機來港開店，內地茶飲品牌「蜜雪冰城」及「古茗」更申請在港主板上市！今次為大家介紹多間內地過江龍餐廳，讓大家無需過關，一樣試到這些大熱排隊餐廳！

內地餐廳攻港｜和府撈麵

最新攻港和府撈麵走高端中式麵食路線，內地分店顯示，撈麵及湯麵每碗約30餘元(人民幣)起；品牌於2012年創立，分店遍布廣深、江浙、福建、湖北、山東、河南等17個省，共有400餘家直營門市，主打中式藥膳養生麵，菜式包括草本豬骨湯雪花豬肉麵等。最新分店更以月租30萬元，租下羅素街24號二千年廣場地下舖位，面積約1,576平方呎，目前上述舖位已經圍板進行裝修，圍板寫上「和府撈麵，中式藥膳養生麵，即將開業。」

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內地餐廳攻港｜木屋燒烤

木屋燒烤主打平價燒烤、串燒，招牌菜品包括烤羔羊肉串、香辣豬蹄、湛江生蠔、木屋烤肥牛及潑辣豬小串等，目前在北京、上海等已有逾330間分店，深圳分店在2003年才開業，但已成人不少港人必去的深圳餐廳之一，品牌當然睇準時木機，在旺角及石塘咀一連開兩間分店！目前旺角已有「木屋燒烤」的圍板，相信大家好快食到！

木屋燒烤旺角/石塘咀分店地址

旺角：香港九龍旺角彌敦道593-601號創興廣場地下A

石塘咀：香港石塘咀德輔道西402404號石塘坊地下高層104-105號舖

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內地餐廳攻港｜蜜雪冰城

「蜜雪冰城」早前於旺角開業，隨即大排長龍，成為城中熱話。「蜜雪冰城」於1997年成立，主打雪糕與茶飲，被小紅書網民喻為「奶茶界拼多多」。蜜雪冰城門店遍布全中國，特別是密集布局於三四線城市，目前是中國門店規模最大、全球第二的連鎖茶飲品牌。在內地最平人仔3蚊就可以食到小店招牌雪糕，而在港的價格並非常便宜，只需$9$20不等，而最平$5已有交易！必飲的推介包括三拼霸霸奶茶、檸檬水、蜜桃四季春及草莓啵啵等。

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內地餐廳攻港｜書亦燒仙草

繼「蜜雪冰城」後，內地另一間平民茶飲店「書亦燒仙草」亦悄悄攻港，選址港鐵旺角東站閘外位置，目前尚未開業，但已在網上引起討論。書亦燒仙草主來自四川，標榜「半杯都是料」，價格介乎於1020人民幣左右，與「蜜雪冰城」同樣屬中低端價位茶飲店，被視為蜜雪冰城的亢，而擴張速度更一度直逼蜜雪，目前在內地已擴展至逾7000間分店，就連加拿大的多倫多、菲律賓等地亦有開店。書亦燒仙草主打燒仙草茶飲，其後亦有推出楊枝甘露燒仙草、小芋圓燒仙草、酸奶燒仙草等創新飲品，必飲的包括燒仙草茶飲、楊枝甘露、小芋圓燒仙草、芋泥全家福及葡萄芋圓凍凍。

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內地餐廳攻港｜農耕記湖南土菜

農耕記湖南土菜早前已於9月進軍香港，並在佐敦廟街租下巨舖。近日品牌繼續擴張，即日起進駐黃埔美食坊再開分店。該品牌於2017年在深圳起家，主打原汁原味的湖南特色小菜，願景就是「把湖南鄉下菜，深圳城裏賣」，必試的包括鮑魚小炒肉、剁椒蒸魚頭等。品牌更由13日起在黃埔美食坊推出優惠：

202413日盛大開業🎉🎉

13-142天全場菜品5️

15-162天全場菜品6️

17-193天全場菜品7️

農耕記湖南土菜分店

佐敦：廟街新寶廣場6樓（裕華國貨A口）

紅磡：紅磡黃埔天地美食坊第八期一樓115號舖

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內地餐廳攻港｜呷哺呷哺

跟湊湊火鍋同一集團的「呷哺呷哺」，月前在尖沙咀及荃灣插旗。呷哺呷哺在內地有逾1,200間分店，如北京、天津、上海。主打一人一鍋和6款鍋底可以選擇，包括麻辣鍋、咖哩鍋、胡椒豬肚雞鍋、金湯酸菜魚鍋，其中以胡椒豬肚鍋最受歡迎，選用白胡椒和大薏仁熬煮，並加入燕麥奶令湯底更加滑順香濃；金湯酸菜魚鍋則採用大葉芥菜及黃金蘋果製作，酸辣清爽不嗆喉。另有麻辣鍋、咖哩鍋、番茄鍋及鰹魚昆布鍋。餐廳使用的鍋具皆為特製大小鴛鴦鍋，所以不用加錢就能享用兩款鍋底。

呷哺呷哺分店地址：

尖沙咀：尖沙咀彌敦道100The ONE UG2220-221號舖

荃灣：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場L3315號舖

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