內地餐飲品牌攻港！盤點多間內地過江龍排隊餐廳：木屋燒烤旺角插旗、書亦燒仙草即將開幕

近日有不少港人北上消費，不少內地連鎖餐飲及茶飲品都睇準商機來港開店，內地茶飲品牌「蜜雪冰城」及「古茗」更申請在港主板上市！今次為大家介紹多間內地過江龍餐廳，讓大家無需過關，一樣試到這些大熱排隊餐廳！ 內地餐廳攻港｜和府撈麵 最新攻港和府撈麵走高端中式麵食路線，內地分店顯示，撈麵及湯麵每碗約30餘元(人民幣)起；品牌於2012年創立，分店遍布廣深、江浙、福建、湖北、山東、河南等17個省，共有400餘家直營門市，主打中式藥膳養生麵，菜式包括草本豬骨湯雪花豬肉麵等。最新分店更以月租30萬元，租下羅素街2至4號二千年廣場地下舖位，面積約1,576平方呎，目前上述舖位已經圍板進行裝修，圍板寫上「和府撈麵，中式藥膳養生麵，即將開業。」

內地餐廳攻港｜木屋燒烤 木屋燒烤主打平價燒烤、串燒，招牌菜品包括烤羔羊肉串、香辣豬蹄、湛江生蠔、木屋烤肥牛及潑辣豬小串等，目前在北京、上海等已有逾330間分店，深圳分店在2003年才開業，但已成人不少港人必去的深圳餐廳之一，品牌當然睇準時木機，在旺角及石塘咀一連開兩間分店！目前旺角已有「木屋燒烤」的圍板，相信大家好快食到！ 木屋燒烤旺角 / 石塘咀分店地址 旺角：香港九龍旺角彌敦道593-601號創興廣場地下A舖 石塘咀：香港石塘咀德輔道西402及404號石塘坊地下高層104-105號舖

內地餐廳攻港｜蜜雪冰城 「蜜雪冰城」早前於旺角開業，隨即大排長龍，成為城中熱話。「蜜雪冰城」於1997年成立，主打雪糕與茶飲，被小紅書網民喻為「奶茶界拼多多」。蜜雪冰城門店遍布全中國，特別是密集布局於三四線城市，目前是中國門店規模最大、全球第二的連鎖茶飲品牌。在內地最平人仔3蚊就可以食到小店招牌雪糕，而在港的價格並非常便宜，只需$9至$20不等，而最平$5已有交易！必飲的推介包括三拼霸霸奶茶、檸檬水、蜜桃四季春及草莓啵啵等。

內地餐廳攻港｜書亦燒仙草 繼「蜜雪冰城」後，內地另一間平民茶飲店「書亦燒仙草」亦悄悄攻港，選址港鐵旺角東站閘外位置，目前尚未開業，但已在網上引起討論。書亦燒仙草主來自四川，標榜「半杯都是料」，價格介乎於10至20人民幣左右，與「蜜雪冰城」同樣屬中低端價位茶飲店，被視為蜜雪冰城的亢，而擴張速度更一度直逼蜜雪，目前在內地已擴展至逾7000間分店，就連加拿大的多倫多、菲律賓等地亦有開店。書亦燒仙草主打燒仙草茶飲，其後亦有推出楊枝甘露燒仙草、小芋圓燒仙草、酸奶燒仙草等創新飲品，必飲的包括燒仙草茶飲、楊枝甘露、小芋圓燒仙草、芋泥全家福及葡萄芋圓凍凍。

內地餐廳攻港｜農耕記湖南土菜 農耕記湖南土菜早前已於9月進軍香港，並在佐敦廟街租下巨舖。近日品牌繼續擴張，即日起進駐黃埔美食坊再開分店。該品牌於2017年在深圳起家，主打原汁原味的湖南特色小菜，願景就是「把湖南鄉下菜，深圳城裏賣」，必試的包括鮑魚小炒肉、剁椒蒸魚頭等。品牌更由1月3日起在黃埔美食坊推出優惠： 2024年1月3日盛大開業🎉🎉 1月3日-1月4日2天全場菜品5️⃣折 1月5日-1月6日2天全場菜品6️⃣折 1月7日-1月9日3天全場菜品7️⃣折 農耕記湖南土菜分店 佐敦：廟街新寶廣場6樓（裕華國貨A口） 紅磡：紅磡黃埔天地美食坊第八期一樓115號舖