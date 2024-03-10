全新創意料理Ciclo登陸銅鑼灣 必試北海道海膽龍蝦汁芝士意大利飯球+花雕雞油蟹肉墨汁意粉

全新Modern Fusion 創意料理「Ciclo」於銅鑼灣盛大開幕其創新菜單、別出心裁的雞尾酒系列和時尚裝潢設計，為食客帶來絕妙的用餐體驗，無論是約會、聚餐還是派對，都是理想之選。

時尚藝術禪風裝潢 在鬧市中細味「一呼一吸」的用餐體驗

Ciclo位於時代廣場旁的霎東街Oliv四樓全層，以獨特的裝修和精緻的菜式，為顧客帶來不同凡響的用餐體驗。餐廳擁有特高樓底，採用「現代禪風」時尚藝術裝修風格，打造舒適的用餐環境。餐廳命名為「Ciclo」象徵著萬物生生不息的自然循環。特色的煙霧藝術裝置，象徵著「一呼一吸」的循環過程，與柔和光線的裝飾相映成趣，營造出新派禪意氛圍。餐廳內設有高度私密的VIP房間，讓顧客在享受美食的同時，也能擁有寧靜舒適的用餐環境。