全新創意料理Ciclo登陸銅鑼灣 必試北海道海膽龍蝦汁芝士意大利飯球+花雕雞油蟹肉墨汁意粉

全新Modern Fusion 創意料理「Ciclo」於銅鑼灣盛大開幕其創新菜單、別出心裁的雞尾酒系列和時尚裝潢設計，為食客帶來絕妙的用餐體驗，無論是約會、聚餐還是派對，都是理想之選。
時尚藝術禪風裝潢 在鬧市中細味「一呼一吸」的用餐體驗
Ciclo位於時代廣場旁的霎東街Oliv四樓全層，以獨特的裝修和精緻的菜式，為顧客帶來不同凡響的用餐體驗。餐廳擁有特高樓底，採用「現代禪風」時尚藝術裝修風格，打造舒適的用餐環境。餐廳命名為「Ciclo」象徵著萬物生生不息的自然循環。特色的煙霧藝術裝置，象徵著「一呼一吸」的循環過程，與柔和光線的裝飾相映成趣，營造出新派禪意氛圍。餐廳內設有高度私密的VIP房間，讓顧客在享受美食的同時，也能擁有寧靜舒適的用餐環境。
匠心手作與本地風味的高品質晚宴
Ciclo的餐牌以意大利菜為基礎，巧妙地融合了亞洲菜的精髓，並選用本地時令食材，創作出一系列看似簡單卻驚喜連連的菜式。餐廳多款醬汁和調味元素，均是手工製作，提供極高品質的晚餐體驗。廚師亦致力在菜式中融入本地風味，例如使用本土品牌冠益華記辣椒油等材料。我們堅持使用自家製作的食材，從工序繁多的意大利飯球到自製的日式胡麻合桃醬，每一項都是廚師團隊精心製作，滿載著心機和對食物的尊重。
Ciclo的獨家招牌菜「北海道海膽龍蝦汁芝士意大利飯球」絕對是不容錯過的美食，經過精心烹調的龍蝦湯燉飯被巧妙地包裹炸成意大利飯球，每一個工序都一絲不苟，展現了廚師的匠心。另一道推薦菜式是「花雕雞油蟹肉墨汁意粉」，以手拆蟹肉配上蟹殼煮出的湯汁，淋在墨汁意大利麵上，巧妙地以中式花雕酒和雞皮油份，打造出獨特的中西合璧美味，風味獨特。
雞尾酒與食物的精心搭配：將創意料理推上高峰
除了精緻的料理外，Ciclo還提供一系列自家制的創意雞尾酒，與料理完美搭配。每一款雞尾酒都經過調酒師精心調配，從酸甜交融的Sake Sour到層次感豐富的Genmaicha，再到充滿香氣與辛辣口感的Coriander，都能讓人感受到獨特的創意風味，集味覺與視覺享受於一身。
Ciclo
地址：銅鑼灣霎東街15號Oliv 四樓全層 (時代廣場旁)
電話：5501 0697
營業時間：週二至週四、週日：18:00-01:00；
週五、週六及公眾假期前一天：18:00-03:00