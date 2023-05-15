全新原創卡通LEGO® DREAMZzz™《追夢者的試煉》正式上線 睇劇集答問題即有機會贏得日本名古屋LEGOLAND之旅 (有片)

LEGO® Group首次以小朋友的奇幻夢境為主題，打造全新的 DREAMZzz™系列的主題卡通劇集《追夢者的試煉》，並將即日起率先於Netflix及LEGO YouTube頻道上串流播放，鼓勵孩子把想像力成為其「超能力」，為於8月推出全新的 DREAMZzz™盒組系列打響頭炮！睇完劇集答中問題，即有機會贏得日本名古屋LEGOLAND入場券及來回機票。同時，LEGO® Group 於全球招幕「首席夢想創造者」，最有創意的夢想創造者有機會到LEGO丹麥總部「上班」，展現其創造力，讓夢想起飛。
LEGO® Group首次以小朋友的奇幻夢境為主題，打造全新的 DREAMZzz™系列的主題卡通劇集《追夢者的試煉》，並將即日起率先於Netflix及LEGO YouTube頻道上串流播放，鼓勵孩子把想像力成為其「超能力」，為於8月推出全新的 DREAMZzz™盒組系列打響頭炮！睇完劇集答中問題，即有機會贏得日本名古屋LEGOLAND入場券及來回機票。同時，LEGO® Group 於全球招幕「首席夢想創造者」，最有創意的夢想創造者有機會到LEGO丹麥總部「上班」，展現其創造力，讓夢想起飛。
睇卡通贏名古屋 LEGOLAND之旅
睇過卡通，想跟追夢者一同練習創意超能力？由即日起至6月20日，只要完成收看10集《追夢者的試煉》，並於LEGO香港Facebook專頁答中問題，便有機會贏取名古屋LEGOLAND入場券，以及名古屋來回機票(總值$13,000)，投入LEGO的拼砌樂之中，盡情展現創造力。*報名詳情、條款及細節可瀏覽：LEGO Hong Kong Facebook
全球招幕 LEGO「首席夢想創造者」
為慶祝LEGO® DREAMZzz™系列的推出，LEGO集團首次舉行「首席夢想創造者」的全球招募活 動。6至12歲的小朋友只要提交自己的夢想創作，並解釋當中的創作意念，當中6位小朋友將 會飛往LEGO丹麥總部「上班」，於LEGO總部內展現他們的夢想創造力，以及參加多個 LEGO® DREAMZzz™工作坊。當中兩位得獎者將會選自亞太地區，包括香港。活動將於5月20日起至6 月20日接受報名。報名詳情、條款及細節可瀏覽：https://www.lego.com/zh-hk/themes/dreamzzz/about?cmp=lego-SHOP-dreamzzz&consent-modal=show
故事大綱
劇情講述一群平凡的學生沉睡時進入夢境世界，夢境中正有一群噩夢壞蛋正試圖侵占夢境世界 的美好，守夢人(Dream Keeper)帶著魔法沙漏逃來清醒世界，主角Mateo與妹妹Izzie 學習利用想像力進入夢境世界，並與夢境世界拍檔 Logan、Cooper、Zoey 一同在夢境與真實世界來回穿梭，運用自身的創意與創造力，結合在清醒世界接觸的人事物帶入夢境，歷經試煉打敗惡夢之王(Nightmare King)，成為追夢人創造不平凡的夢想世界。