全新原創卡通LEGO® DREAMZzz™《追夢者的試煉》正式上線 睇劇集答問題即有機會贏得日本名古屋LEGOLAND之旅 (有片)

LEGO® Group首次以小朋友的奇幻夢境為主題，打造全新的 DREAMZzz™系列的主題卡通劇集《追夢者的試煉》，並將即日起率先於Netflix及LEGO YouTube頻道上串流播放，鼓勵孩子把想像力成為其「超能力」，為於8月推出全新的 DREAMZzz™盒組系列打響頭炮！睇完劇集答中問題，即有機會贏得日本名古屋LEGOLAND入場券及來回機票。同時，LEGO® Group 於全球招幕「首席夢想創造者」，最有創意的夢想創造者有機會到LEGO丹麥總部「上班」，展現其創造力，讓夢想起飛。

LEGO® Group首次以小朋友的奇幻夢境為主題，打造全新的 DREAMZzz™系列的主題卡通劇集《追夢者的試煉》，並將即日起率先於Netflix及LEGO YouTube頻道上串流播放，鼓勵孩子把想像力成為其「超能力」，為於8月推出全新的 DREAMZzz™盒組系列打響頭炮！睇完劇集答中問題，即有機會贏得日本名古屋LEGOLAND入場券及來回機票。同時，LEGO® Group 於全球招幕「首席夢想創造者」，最有創意的夢想創造者有機會到LEGO丹麥總部「上班」，展現其創造力，讓夢想起飛。

睇卡通贏名古屋 LEGOLAND 之旅

睇過卡通，想跟追夢者一同練習創意超能力？由即日起至6月20日，只要完成收看10集《追夢者的試煉》，並於LEGO香港Facebook專頁答中問題，便有機會贏取名古屋LEGOLAND入場券，以及名古屋來回機票(總值$13,000)，投入LEGO的拼砌樂之中，盡情展現創造力。*報名詳情、條款及細節可瀏覽：LEGO Hong Kong Facebook