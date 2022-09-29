全新Philips空氣蒸鍋 嶄新空氣蒸煮及NutriFlavor鎖鮮技術 保留90%食物營養

都市人工作日夜忙碌，煮食特別鍾意貪方便「一鑊熟」。不過近年大眾注重健康飲食，特別是對飲食態度有要求的Soho族，更願意親自下廚。然而烹調講求溫度、濕度與時間控制配合，拿捏不慎隨時影響菜式色澤、口感甚至營養價值。Philips嶄新推出「空氣蒸鍋」，專為針對飲食有要求的人士而設，此機透過革命性「空氣蒸煮」及創新NutriFlavor營養鎖鮮技術，能夠精準的控制溫度、濕度和時間以製造出最理想的烹調環境來保持食物的營養價值、質感和鮮味，再配合《NutriU》應用程式遙距烹飪兼內附食譜獲取靈感，一鍵煮出米芝蓮星級佳餚！

空氣蒸煮 與 NutriFlavor 營養鎖鮮 保留 90% 營養

傳統中式煮食喜歡大火烹調，但未必人人能夠精準拿捏箇中火候。如過度炒蔬菜、瓜類會破壞葉酸和維他命，表面會黃及破壞口感；扒類煎過火變「擦膠咁嚡口」、蒸魚時間稍長即「又乾又柴皮」。即使是「喜愛廚房」，但香港蝸居空間未必人人都能夠安裝爐頭明火煮食，當要招呼朋友炮製幾款撚手小菜時，就會零舍「論盡」。有人會選擇蒸烤焗爐，但普遍體積龐大，且高溫可逾200°C，而預熱亦需時，煮食新手難以控制火喉。

而全新Philips空氣蒸鍋採用自家研發的空氣蒸煮和NutriFlavor營養鎖鮮技術，有別於坊間蒸烤焗爐以高溫以熱氣或100°C的蒸氣煮熟食物。Philips空氣蒸煮技術結合控制溫度、濕度和最佳烹調時間，當中加熱至120°C及100%蒸氣水分，再用空氣令食物整體變熟，此方式可提升新鮮食材的天然風味和口感，同時保留最大的營養價值。

經測試指，西蘭花、甜椒、荷蘭豆可保留90%維他命C；三文魚亦保留93% omega 3/6，而牛肉能保留90%鐵質。另外用來蒸魚，魚身保持肥美多汁、扒類肉質彈牙嫩滑、蔬菜挺身兼色澤翠綠，仲可以烤出美味脆皮麵包。Philips空氣蒸鍋提供蒸、空氣蒸煮、慢煮、真空低溫慢煮、烘焙、燒、解凍和翻熱共8種烹調模式，而且水箱貯水足夠烹煮40分鐘，如果慢煮鼓油雞更能在2小時內完全不用加水，絕對適合烹調不同亞洲佳餚。