全新Philips空氣蒸鍋 嶄新空氣蒸煮及NutriFlavor鎖鮮技術 保留90%食物營養

都市人工作日夜忙碌，煮食特別鍾意貪方便「一鑊熟」。不過近年大眾注重健康飲食，特別是對飲食態度有要求的Soho族，更願意親自下廚。然而烹調講求溫度、濕度與時間控制配合，拿捏不慎隨時影響菜式色澤、口感甚至營養價值。Philips嶄新推出「空氣蒸鍋」，專為針對飲食有要求的人士而設，此機透過革命性「空氣蒸煮」及創新NutriFlavor營養鎖鮮技術，能夠精準的控制溫度、濕度和時間以製造出最理想的烹調環境來保持食物的營養價值、質感和鮮味，再配合《NutriU》應用程式遙距烹飪兼內附食譜獲取靈感，一鍵煮出米芝蓮星級佳餚！
空氣蒸煮與NutriFlavor營養鎖鮮 保留90%營養
傳統中式煮食喜歡大火烹調，但未必人人能夠精準拿捏箇中火候。如過度炒蔬菜、瓜類會破壞葉酸和維他命，表面會黃及破壞口感；扒類煎過火變「擦膠咁嚡口」、蒸魚時間稍長即「又乾又柴皮」。即使是「喜愛廚房」，但香港蝸居空間未必人人都能夠安裝爐頭明火煮食，當要招呼朋友炮製幾款撚手小菜時，就會零舍「論盡」。有人會選擇蒸烤焗爐，但普遍體積龐大，且高溫可逾200°C，而預熱亦需時，煮食新手難以控制火喉。
而全新Philips空氣蒸鍋採用自家研發的空氣蒸煮和NutriFlavor營養鎖鮮技術，有別於坊間蒸烤焗爐以高溫以熱氣或100°C的蒸氣煮熟食物。Philips空氣蒸煮技術結合控制溫度、濕度和最佳烹調時間，當中加熱至120°C及100%蒸氣水分，再用空氣令食物整體變熟，此方式可提升新鮮食材的天然風味和口感，同時保留最大的營養價值。
經測試指，西蘭花、甜椒、荷蘭豆可保留90%維他命C；三文魚亦保留93% omega 3/6，而牛肉能保留90%鐵質。另外用來蒸魚，魚身保持肥美多汁、扒類肉質彈牙嫩滑、蔬菜挺身兼色澤翠綠，仲可以烤出美味脆皮麵包。Philips空氣蒸鍋提供蒸、空氣蒸煮、慢煮、真空低溫慢煮、烘焙、燒、解凍和翻熱共8種烹調模式，而且水箱貯水足夠烹煮40分鐘，如果慢煮鼓油雞更能在2小時內完全不用加水，絕對適合烹調不同亞洲佳餚。
《NutriU》遙距烹飪 兼享大量食譜靈感
愈來愈多智能電器具備Wifi功能，用家可通過手機app遠端操控，不過部分品牌的apps僅提供開關、控制參數等基本功能。然而Philips空氣蒸鍋支援自家《NutriU》手機app，除必備的遙距烹飪、調整參數效果外，亦能知曉食物何時準備就緒，系統會提供逐步指示和警報監控，讓每種獨特食材都烹調至完美狀態，用家毋須擔心烹調失準。最重要的是，手機app還涵蓋逾150款中、西、外等不同國家食譜 (將持續增加)、相對應的營養價值、飲食貼士及建議，部分食譜更出自米芝蓮星級廚師名菜，如荷蘭名廚Martin Kruithof等大廚推介等。對於有一定廚藝的用家來說，此機還有手動模式，可選擇60到160°C之間的溫度調校、兩種濕度(最長1小時)可供選擇，以及在必要時添加或不添加蒸汽，適合進階食家使用。
麵包機造型 4人份量煮食 3種易洗模式
有別於坊間「牛龜咁大」的蒸烤焗爐，Philips空氣蒸鍋的流線緊湊造型，猶如一台日系麵包機。此機體積為44 x 35 x 23厘米，上揭式設計，機頂前方備有LED顯示屏幕與旋鈕，容許用家在不同的模式和設置之間導航。機背則提供蒸汽水箱，亦有伸縮手柄設計的底部托盤，方便滑入腔體底部，關上揭蓋時手柄會縮回，打開時則展開以輕鬆取出。除托盤外新機還附有網籃、內鍋及雙層配件，網籃適合蒸菜、內鍋適用於煲湯及燉菜，而雙層配件更令煮食容量翻倍，最多支持4人份量煮食。值得一提，此機內置3種自動清潔程序，包括EasyClean以熱蒸氣融化食物殘渣、「沖洗」和「除垢」保持內部水系統清潔並正常運轉。而且所有配件均為食用級兼可拆卸，所以大家可放心用洗碗機清洗。
炭黑色配古銅色設計的Philips空氣蒸鍋，售5,698港元，現已上市。
查詢：2619 9663
(醒你兩款Philips空氣蒸鍋星級食譜)
鹹蛋黃叉燒 (3人份量)
材料 :
400克上肩胛肉、3隻生鹹蛋、50克叉燒醬、30克蠔油、30克紅豆腐乳醬、45克生抽、20克玫瑰露酒、5克糖、10克蜂蜜、15克薑片、15克青蔥
做法：
- 豬肉洗淨，切去筋膜，用刀或剪刀從豬肉一端的中間開出一個3厘米橫向切口，至另一末端但不穿口，成一個口袋狀。
- 將鹹蛋黃從生鹹蛋中取出，將鹹蛋黃放入豬肉口袋內，用棉繩紮緊開口避免漏出。
- 叉燒醬、蠔油、紅豆腐乳醬、生抽醬油、 玫瑰露酒、糖和蜂蜜拌勻，加入薑片、已切段的青蔥和豬肉拌勻，蓋上保鮮膜，放入冰箱醃1小時。
- 豬肉抹去多餘汁料，置於底部托盤上，再將托盤放入空氣蒸鍋內，關上蓋。以160度設定烘烤模式烹煮。
- 烹飪完成後，將叉燒切件裝盤，即可享用。
真空低溫烹調法吞拿魚扒 (2人份量)
材料 :
400克吞拿魚扒、0.5茶匙鹽、少許即磨黑胡椒粉、1個紅蔥頭、2湯匙橄欖油、2段新鮮百里香、1個芒果、1個紅洋蔥、1個紅辣椒、1湯匙鮮榨青檸汁、30克芝麻、1湯匙橄欖油、200克韓式泡菜
做法：
- 用鹽和即磨黑胡椒粉在吞拿魚的四邊調味。紅蔥頭去皮切片。將吞拿魚扒放入真空低溫烹調法袋中，加入橄欖油、新鮮百里香和紅蔥頭片。放入一個真空低溫烹調袋中，小心地抽真空並密封。在距封口約0.5厘米處剪掉真空低溫烹調袋的重疊部分。放入冰箱，靜置至少 30 分鐘或過夜。
- 將袋子放入底部托盤，並將托盤放入空氣蒸鍋。蓋上頂蓋，設定低溫慢煮、50度和高濕度下啟動設備35分鐘。
- 熟成芒果去皮，去核。小紅洋蔥去皮，紅辣椒洗淨。把所有材料都切成大塊，然後加入攪拌機中。淋上鮮榨青檸汁，攪拌至完全順滑。將混合物用篩子過濾，用匙將其推過。
- 吞拿魚扒做好後，小心地將它們從袋子裡拿出來，用廚房紙拍乾。把芝麻鋪在一個大盤子裡。把吞拿魚扒放在上面，向下壓，表面粘滿芝麻。把吞拿魚翻面，讓四面都粘滿芝麻。
- 在平底鍋中加熱一湯匙橄欖油，將粘滿芝麻的吞拿魚扒每面煎約 3 分鐘。將吞拿魚扒切片，淋上芒果醬和泡菜搭配一起享用。