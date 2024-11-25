全港最大型熊貓主題展覽PANDA GO！香港遊 2500隻可愛熊貓雕塑登港 12月7日起現身星光大道/海洋公園

全城大熊貓熱潮停不了，創意品牌AllRightsReserved(ARR)主辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，以香港大熊貓家族為靈感，特別設計全新8款大熊貓造型雕塑，組合出2500隻大熊貓雕塑。雕塑將於12月7日起於香港4個地方展出，包括海洋公園及星光大道，延續香港大熊貓熱潮。

2014年開始策劃熊貓主題裝置展覽 ARR早於2014年已經為大熊貓家鄉四川成都設計「I AM HERE」巨型大熊貓永久戶 外裝置，裝置已成當地知名景點地標。同年策劃《1600 熊貓香港遊•創意 X 保育展》，以香港為展覽首站並於全球多個城市巡迴展出。

12月7日起遊走香港4個地方 ARR為打造全港最大型的熊貓主題展覽《PANDA GO！香港遊》，全新打造8款大熊貓造型，當中6款特別以香港大熊貓家族為靈感，根據牠們的外形特徵及性格融入設計，組成《PFF HK 熊貓香港親友會》。最後8款大熊貓角色組合成2500隻大熊貓雕塑，遊走香港4個地方，將藝術融入生活，宣揚大熊貓保育，讓香港熊貓家族成為香港獨一無二的IP。

展覽日期

以香港熊貓家族為靈感 ARR更加將為香港額外設計的《PFF HK熊貓香港親友會》 送給香港，不同機構亦將PFF HK 融入不同場景中，讓其成為香港大熊貓宣傳大使，為香港旅遊業及經濟增添活力。今次活動期間，涉及商業活動產生的IP版權費，ARR會全數捐予海洋公園作大熊貓保育的相關用途，身體力行支持大熊貓保育。

活動更邀請到11位來自不同界別的名人，包括Pharrell Williams、黃渤及杜鵑創作特別版熊貓作品，大部分特別版大熊貓雕塑將於網上作慈善售賣，並開放予公眾競投，所有收益將不扣除成本，全數捐予海洋公園作支持大熊貓保育工作，售賣詳情容後公布。