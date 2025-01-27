全港首個夾公仔大賽 超過10萬隻公仔任夾8分鐘 Sanrio/迪士尼/Chiikawa 贏iPhone 16/iPad

夾公仔熱潮席捲全港。信和集團旗下2大商場屯門市廣場及奧海城將攜手娛樂平台GenZ舉辦全港首個夾公仔大賽，召集夾公仔高手一決高下。活動期間，商場將設置超過50部夾公仔機及逾10萬隻大熱IP公仔，當中包括Chiikawa、Sanrio系列、迪士尼系列等IP，讓各位於8分鐘內任夾。決賽勝出者更可獲iPhone 16或iPad！

比賽將於2月及3月的星期六日舉行，有興趣參賽人士只要於商場即日消費滿HKD300及登記「GenZ慳豬」會員即可參加初賽。參賽者獲發無限代幣及隨機獲派指定夾公仔機1部，他們須於8分鐘內盡全力夾公仔，夾到的公仔可兌換成分數，爭取進入決賽的資格，或直接帶走所有夾中的公仔。初賽獲最高分的首100名參加者，可晉身3月2日於奧海城舉辦之決賽，與其他夾公仔高手決戰。決賽勝出者有機會贏取大獎iPhone 16、二獎iPad等豐富獎品。

如果對緊張刺激的比賽沒有興趣，同場亦有舉辦GenZ夾公仔嘉年華，可悠閒享受全場超過50部夾公仔機所帶來的樂趣。現場特設GenZ保齡球大挑戰以及GenZ拋拋樂，只要擲中指定目標即可贏取代幣參加夾公仔遊戲。

情人節限定比賽

2月14日當日，屯門市廣場加推「情人節雙人夾公仔大賽」，參賽資格及模式與夾公仔大賽基本無異，只是情人節雙人夾公仔大賽容許雙人共同參賽，合力贏取香港黃金海岸酒店雙人套房住宿、雙人自助晚餐或雙人自助午餐。