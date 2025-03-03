全港首創忍者主題和氣食堂 特上三文魚蓋飯附送鯛魚湯

和氣食堂黃大仙分店最近換上新裝潢，大玩全港首創忍者主題遊戲設計。趟門印上忍者卡通圖案，LED屏幕播放忍者IP動畫，忍者列車把食物送到客人面前，將有趣的日本忍者文化融入日式料理體驗之中，猶如置身京都忍者道場。

忍者列車傳送食物 客人只要透過手機下單，廚房製作好的食物便會放在忍者列車上，直送到席前，先進的智能化送餐服務方便快捷。店主了解香港顧客喜愛嘗試多款式的心態，精心挑選24款配菜小碟，讓客人每次光顧都可以嘗試到所有五行的代表食物，展現平衡和季節性的食物搭配。而大部分食材均從日本空運到來，例如和牛、海膽、時令魚及蠔等。所有串燒即叫即燒，非坊間一般已煮熟再翻熱，保留新鮮肉汁，肉質保持嫩滑。晚餐時段供應的定食，分別有壽司丼、卷物、刺身、魚生丼；午餐時段除了壽司和刺身定食，亦有多款拉麵、 烏冬及丼飯，選擇多樣化。

三文魚蓋飯淋上鯛魚湯 新菜式必食特上三文魚蓋飯，吞拿魚腩碎經過炙燒，油香四溢，搭配新鮮的帆立貝、吞拿魚、八爪魚和北寄貝。大家可追加北海道海膽及松葉蟹肉，滿口海洋氣息。這蓋飯附上熱騰騰的香濃奶白鯛魚湯，加上清新的鮮柚子皮和大葱，令鮮甜味更昇華。刺身定食有齊三文魚、中吞拿魚腩、油甘魚、珍寶赤蝦、真鯛、北寄貝，組合豐富。

原隻300克龍蝦天婦羅蓋飯 喜歡熱食的可以試試龍蝦天婦羅蓋飯，用上重達300克的原隻龍蝦天婦羅，外層金黃酥脆，龍蝦肉鮮嫩。鹿兒島黑豚燒丼可選腩位或肩肉，以日本高級醬油及香料秘製的醬汁調味，再用攝氏238度的高溫燒烤，將肉汁鎖著，吃下特別甘香。還有明太子黃金焗牛油果、近90分鐘慢煮的汁煮油甘魚鮫都一樣滋味。



和氣食堂 地址：黃大仙正德街103號黃大仙中心南館地下G12A號舖

電話：2641-8829

營業時間：11:30am-10:30pm