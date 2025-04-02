全港首間SHO CHAN燦子café登場 獨家廚師女僕造型現身 指定餐飲送6大精品

SHO-CHAN燦子向來以搞笑活力的個性，吸引大批日本及香港粉絲支持。近日燦子及妹妹小琪更殺入香港餐飲界，以破天荒女僕及廚師造型登場。全港首間SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】將限時登陸旺角T.O.P This is Our Place。餐廳推出超過50款主題餐飲，選擇指定餐點更可獲贈6大精品，當中包括陶瓷杯碗及掛飾等。現場更設抽卡機、襟章盲袋體驗及獨家限定產品發售，燦子粉絲必定要到場支持！
燦子與妹妹琪子限定登陸旺角
由即日起至5月30日，燦子與妹妹琪子將首次以廚師及女僕形象現身旺角SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】。獲日本正式授權的燦子一家人及好友帶來超過50款主題餐飲，矚目包括以日本國民美食蛋包飯為主調的「慢煮A4和牛咖哩蛋包飯」、「燦子吉列豬扒咖喱飯」、「小琪唐揚炸雞明太子忌廉芝士蛋飯」及「唐揚炸雞酷瑪咖喱飯」。蛋包飯採用皮脆肉嫩多汁的吉列豬及炸雞、鮮嫩多汁的和牛，配上日本直送雞蛋、咖哩及明太子的秘製醬汁。飲品及甜品同樣滿佈燦子，「熱朱古力歐蕾」更可自選燦子、小琪及酷馬造型的裝飾，滿足不同粉絲需求。焦點甜點「幸福滿載Pancake」及「SHO-CHAN燦子創意焦糖布丁」更加以時下人氣的布丁燒及流漿梳乎厘班戟為主調，配上燦子爆笑女僕形象，絕對是視覺及味覺兼備。
隨餐附送主題精品！
粉絲選擇指定餐飲，更獲贈限定贈品。點選小食拼盤附送小食木盤、丼飯附送陶瓷碗、熱飲附送陶瓷杯、凍飲附送掛飾，至於單點Pizza及意粉則附送盲盒曲奇。除此之外，粉絲消費滿$200（加一前），即可隨機獲贈1套6款的限定襟章1個。餐廳亦有多款獨家限定主題精品發售及抽卡機體驗。
SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】詳情：
日期：4月2日至5月30日
營業時間：下午12時15分至晚上9時30分（最後入座時間：7時40分入座）
地址：旺角彌敦道700號T.O.P商場3樓314-315號舖
查詢與訂座：6222 9654