熱門搜尋:
緬甸地震 2025預言 網上熱話 DSE 2025 上然 朗天峰 新店關注組 姜濤 行山路線 二手樓 好去處 流感 定期存款 C觀點 日本旅遊 二元乘車優惠 食譜 味美道來 減肥
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-04-02 18:00:00

全港首間SHO CHAN燦子café登場 獨家廚師女僕造型現身 指定餐飲送6大精品

分享：
全港首間SHO CHAN燦子café登場 獨家廚師女僕造型現身 指定餐飲送6大精品
adblk5

SHO-CHAN燦子向來以搞笑活力的個性，吸引大批日本及香港粉絲支持。近日燦子及妹妹小琪更殺入香港餐飲界，以破天荒女僕及廚師造型登場。全港首間SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】將限時登陸旺角T.O.P This is Our Place。餐廳推出超過50款主題餐飲，選擇指定餐點更可獲贈6大精品，當中包括陶瓷杯碗及掛飾等。現場更設抽卡機、襟章盲袋體驗及獨家限定產品發售，燦子粉絲必定要到場支持！

山下菓子 【SHO-CHANの廚房秘密】

山下菓子 【SHO-CHANの廚房秘密】

燦子與妹妹琪子限定登陸旺角

由即日起至530日，燦子與妹妹琪子將首次以廚師及女僕形象現身旺角SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】。獲日本正式授權的燦子一家人及好友帶來超過50款主題餐飲，矚目包括以日本國民美食蛋包飯為主調的「慢煮A4和牛咖哩蛋包飯」、「燦子吉列豬扒咖喱飯」、「小琪唐揚炸雞明太子忌廉芝士蛋飯」及「唐揚炸雞酷瑪咖喱飯」。蛋包飯採用皮脆肉嫩多汁的吉列豬及炸雞、鮮嫩多汁的和牛，配上日本直送雞蛋、咖哩及明太子的秘製醬汁。飲品及甜品同樣滿佈燦子，「熱朱古力歐蕾」更可自選燦子、小琪及酷馬造型的裝飾，滿足不同粉絲需求。焦點甜點「幸福滿載Pancake」及「SHO-CHAN燦子創意焦糖布丁」更加以時下人氣的布丁燒及流漿梳乎厘班戟為主調，配上燦子爆笑女僕形象，絕對是視覺及味覺兼備。

adblk6
山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】 餐飲均以燦子作為主題。 焦點甜品：幸福滿載Pancake $109（上）及SHO-CHAN燦子創意焦糖布丁$89（下） 草莓法式多士 $109 燦子吉列豬扒咖喱飯 $129 及 熱朱古力歐蕾 $89 餐牌 餐牌

隨餐附送主題精品！

粉絲選擇指定餐飲，更獲贈限定贈品。點選小食拼盤附送小食木盤、丼飯附送陶瓷碗、熱飲附送陶瓷杯、凍飲附送掛飾，至於單點Pizza及意粉則附送盲盒曲奇。除此之外，粉絲消費滿$200（加一前），即可隨機獲贈16款的限定襟章1個。餐廳亦有多款獨家限定主題精品發售及抽卡機體驗。

熱飲附送陶瓷杯。 任何飲品附送杯墊 （全套3款，隨機送出） 凍飲附送掛飾（全套4款，隨機送出） 單點Pizza及意粉附送盲盒曲奇。 一套6款的限定襟章 購買任何甜品1款 附送文件夾 （款式隨機送出） 小食附送木盤。 獨家限定主題精品發售 抽卡機體驗 抽卡機體驗

SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】詳情：

日期：42日至530

營業時間：下午1215分至晚上930分（最後入座時間：740分入座）

地址：旺角彌敦道700T.O.P商場3314-315號舖

查詢與訂座：6222 9654

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能

全新會員積分獎賞計劃 打開App進入會員專區體驗升級功能