全港首間SHO CHAN燦子café登場 獨家廚師女僕造型現身 指定餐飲送6大精品

SHO-CHAN燦子向來以搞笑活力的個性,吸引大批日本及香港粉絲支持。近日燦子及妹妹小琪更殺入香港餐飲界,以破天荒女僕及廚師造型登場。全港首間SHO CHAN主題café山下菓子【SHO-CHANの廚房秘密】將限時登陸旺角T.O.P This is Our Place。餐廳推出超過50款主題餐飲,選擇指定餐點更可獲贈6大精品,當中包括陶瓷杯碗及掛飾等。現場更設抽卡機、襟章盲袋體驗及獨家限定產品發售,燦子粉絲必定要到場支持!