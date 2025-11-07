全港首間Usahana主題餐廳 2款Sanrio Usahana限定主題套餐登場！香橙雪葩窩夫/超萌造型西柚梳打

又一城與Terrace in seaside聯手打造全港首個Usahana期間限定主題餐廳！11月7日至2026年1月6日期間，餐廳推出全新主題「花漾派對Floral Party Time」，一起走入Usahana的芭蕾夢想世界！餐廳除了化身成超打卡的Usahana主題店外，更推出兩款限定套餐，必飲彩虹色的造型西柚梳打，即睇詳情！
全港首間Usahana主題餐廳登陸又一城
作為以濟州柑橘為元素的現代韓食餐廳Terrace in seaside，今次將Sanrio人氣角色Usahana帶來香港與各位見面！以Usahana夢想成為芭蕾舞者的故事為靈感，結合韓式輕食與濟州柑橘元素，為大家帶來難忘的餐飲體驗。從牆面及餐桌細節點綴著Usahana標誌性的格仔圖案與花卉元素，每個角落都充滿Usahana甜美能量，絕對是今個冬季最療癒的打卡熱點。
兩大限定甜蜜主題套餐登場
為配合聯乘活動，餐廳特別推出兩款限定套餐，分別是「Usahana花漾派對套餐」及「Usahana心動甜心派套餐」，兩款套餐以Usahana的色彩與個性為靈感，將韓式料理化成視覺與味覺雙重享受。
「Usahana花漾派對套餐」主打以Usahana熱愛的「花花」與「彩虹」作為主題，套餐包括花花雞蛋飯卷和彩虹軟糖乳酸西柚梳打，花花雞蛋飯卷以黃金蛋皮包著韓式芝麻海苔飯以及義大利帕爾瑪火腿。而彩虹軟糖乳酸西柚梳打由粉嫩漸層到彩糖裝飾，整杯飲品都充滿「派對」的歡樂感。
「Usahana心動甜心派套餐」則以心動香橙雪葩窩夫和朱古力泡泡甜蜜登場，香橙雪葩窩夫以外脆內軟的原味窩夫配搭Usahana最愛的香橙雪葩，結合 Terrace in seaside招牌的柑橘風味，用新鮮香橙製成雪葩，彷彿置身於於果園之中。而朱古力泡泡上層被熱奶泡覆蓋，香濃朱古力上層印有 Usahana的可愛圖案，暖心又療癒。
主題店打卡裝飾夢幻登場
巨型的Terrace in seaside × Usahana主題牆正式與大家見面！Terrace in seaside化身為 Usahana 的專屬 Dancing Room。中央的 Usahana 正與朋友們一同起舞，無論從哪個角度拍照，牆面與舞蹈的互動都能完美呈現，極具打卡感。Usahana更化身成芭蕾舞者，在巨型玻璃球中翩翩起舞，於入口處迎接各位。而餐廳內的走廊牆上亦飾有Usahana x Terrace in seaside 聯乘牆貼與四款特製剪影裝飾，每個角落都值得打卡。走進VIP房間，除了延續相同的主題牆紙，更藏有一幅特大的 Usahana x Terrace in seaside 立體剪裁海報！
Usahana熱潮再臨
夢想成為芭蕾舞蹈員的Usahana自2000年出道以來，以藍色眼睛、微微彎曲的耳朵及開朗笑容深受粉絲喜愛。近期隨着Y2K風潮再度興起，她在日、韓、台三地再度爆紅，不僅成為Z世代的新寵，更掀起一股「復古潮」。她的故事亦相當感人：原本是灰色的小兔子，因為朋友的鼓勵與內心的善良，才變得色彩繽紛、充滿活力，象徵勇敢做自己、散發幸福的能量。
Terrace in seaside × Usahana期間限定主題餐廳
日期：2025年11月7日至2026年1月6日
時間：11:30 – 22:00
地址：又一城 LG2層 Shop LG2-26 (只限又一城分店)
不設預約，只限排隊Walk-in