全港首間Usahana主題餐廳 2款Sanrio Usahana限定主題套餐登場！香橙雪葩窩夫/超萌造型西柚梳打

又一城與Terrace in seaside聯手打造全港首個Usahana期間限定主題餐廳！11月7日至2026年1月6日期間，餐廳推出全新主題「花漾派對Floral Party Time」，一起走入Usahana的芭蕾夢想世界！餐廳除了化身成超打卡的Usahana主題店外，更推出兩款限定套餐，必飲彩虹色的造型西柚梳打，即睇詳情！

作為以濟州柑橘為元素的現代韓食餐廳Terrace in seaside，今次將Sanrio人氣角色Usahana帶來香港與各位見面！以Usahana夢想成為芭蕾舞者的故事為靈感，結合韓式輕食與濟州柑橘元素，為大家帶來難忘的餐飲體驗。從牆面及餐桌細節點綴著Usahana標誌性的格仔圖案與花卉元素，每個角落都充滿Usahana甜美能量，絕對是今個冬季最療癒的打卡熱點。

兩大限定甜蜜主題套餐登場

為配合聯乘活動，餐廳特別推出兩款限定套餐，分別是「Usahana花漾派對套餐」及「Usahana心動甜心派套餐」，兩款套餐以Usahana的色彩與個性為靈感，將韓式料理化成視覺與味覺雙重享受。

「Usahana花漾派對套餐」主打以Usahana熱愛的「花花」與「彩虹」作為主題，套餐包括花花雞蛋飯卷和彩虹軟糖乳酸西柚梳打，花花雞蛋飯卷以黃金蛋皮包著韓式芝麻海苔飯以及義大利帕爾瑪火腿。而彩虹軟糖乳酸西柚梳打由粉嫩漸層到彩糖裝飾，整杯飲品都充滿「派對」的歡樂感。

「Usahana心動甜心派套餐」則以心動香橙雪葩窩夫和朱古力泡泡甜蜜登場，香橙雪葩窩夫以外脆內軟的原味窩夫配搭Usahana最愛的香橙雪葩，結合 Terrace in seaside招牌的柑橘風味，用新鮮香橙製成雪葩，彷彿置身於於果園之中。而朱古力泡泡上層被熱奶泡覆蓋，香濃朱古力上層印有 Usahana的可愛圖案，暖心又療癒。