全球兩大最佳牛扒餐廳AG與Fireside限定3日舉行首個四手聯乘晚宴

臨近父親節，一於帶爸爸去食餐好。榮獲「全球 101 間最佳牛扒餐廳」第70名的本地人氣餐廳 Fireside，宣布將與來自瑞典，且與排名第9的頂級牛扒餐廳 AG 攜手合作，舉行首個四手聯乘晚宴。喜歡吃牛扒的你一定要試，即睇內文詳情預約啦！

全球兩大最佳牛扒餐廳 AG 與 Fireside 首個四手聯乘晚宴

四手聯乘晚宴將於 6 月 6 至 8 日，於 Fireside 限定舉行。來自 AG 的牛扒專家 Martin Kjäll，以及 Fireside 行政總廚 Jaime Ortolá，將會各展所長，攜手呈獻八道菜晚宴，保證你令你一試難忘。餐單的一大重點，必數 AG 的招牌 Grand Cru — 40 天乾式熟成加 100 天牛脂熟成瑞典紅白花牛肉眼牛扒，口感嫩滑，肉質細膩，肉汁豐富，油脂分布完美平衡，更是 AG 罕有地，於瑞典餐廳以外的地方限量供應。結合 Kjäll 專業的熟成技巧和大廚 Ortolá 的烤肉廚藝，定必帶來極致牛扒體驗。

牛扒愛好者絕對不能錯過的四手晚宴，只於 6 月 6 至 8 日在 Fireside 限定舉行，每晚只接待 30 位客人，每位收費$2,488，絕對是香港首個牛扒界的盛事及最佳牛扒晚宴。是次晚宴亦是 The Rare Tour 的一部分，當中包括一系列享譽全球的活動，由來自全球 101 間最佳牛扒餐廳的頂級大廚師，於全球各地最頂尖的酒店和餐廳舉辦獨家四手聯乘晚宴。