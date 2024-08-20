兩屆《金曲獎》得主HUSH 10月麥花臣開《GO BIG》巡唱

創作才子HUSH，曾為孫燕姿、張惠妹、林宥嘉、劉若英及Gin Lee李幸倪等藝人創作歌曲，更連續兩年獲頒「金曲獎最佳作曲人」，去年更勇奪「最佳華語男歌手獎」。HUSH由於外型及高度與193相若，因此有「台灣193」之稱，早前他為男神劉俊謙主演的台灣電影《我在這裡等你》唱主題曲，於網絡惹來極大回響，不少網民大讚他的溫柔唱腔觸動人心。

歌單會有新安排

相隔9年，再次來港開騷， HUSH十分期待：「香港樂迷，好耐冇見！很希望能在現場看到很多面孔，無論大家是甚麼時候開始聽我的音樂都歡迎。」問他香港站有否驚喜演出，他為保持神秘感則大賣關子：「驚喜說了就不驚喜了！不過我想主要還是透過音樂回饋一直支持我的歌迷，所以在歌單上會有一些安排。」

嘉賓方面，問到HUSH會否邀請香港演藝圈朋友，他笑言要好好享受香港的舞台，應該會邀請一些朋友來看。向來有時裝觸角的他，請大家期待他的歌衫，更跳皮地邀請入場的樂迷，可以著得hot一點：「其實希望大家穿著舒服來就可以，當然『辣』一點也很好。」