公務員2023｜預測公務員加薪X%？！即睇每年香港公務員薪酬調整+各級薪酬表 EO/AO/入境處等熱門公務員薪金一覽

為了以足夠的薪金來吸引、鼓勵或挽留人才為香港政府服務，香港政府每年都會進行調查來調整公務員的薪酬情況。而每年4月至7月財務委員會都會針對香港公務員薪酬調整進行討論，在決定進行調整後，公務員薪級表內高層、中層及低層薪金級別和首長級的薪點的金額都會按調整的百分比上調或下調。 以下就解釋香港公務員薪酬調整機制中的內部自動增薪機制及外部薪酬趨勢調查，並附上2023公務員薪酬調整預測、各級薪酬表及熱門公務員及紀律部隊職位的薪酬表，讓大家可以更加了解公務員的薪金狀況。

公務員2023｜自動增薪機制 香港公務員根據其自身的職系及職級會有對應的薪點，而為了鼓勵和增加士氣，公務員每年都可以以「跳point」的形式「加人工」，一般只要工作表現不俗，每一年便可以增加一個薪點，直接到達頂薪點為止。由於薪點和對應的薪金固定，因此與私營機構按職級和百分比的「升職加薪」方式有所不同。以較熱門的行政主任(EO)為例，新入職的起薪點為總薪級表第15點（HK$32,545），若表現良好便可在翌年增加1個薪點至第16點（HKD$34,185），然後繼續因應工作表現按年加薪至頂薪第27點。

公務員2023｜薪酬趨勢調查 薪酬趨勢調查每年約在2月至5月進行，而整體調查主要按六個方面着手，包括(1)香港經濟狀況;(2)生活費用變動;(3)政府的財政狀況;(4)薪酬趨勢淨指標;(5)職方對薪酬調整的要求;以及(6)公務員士氣，當完成調查後便會作出薪酬調整。參考2022 年5月的薪酬趨勢調查報告，公務員薪酬趨勢淨指標為低層、中層、高層公務員分別加薪 2.04%、4.55%、及 7.26%，而最終得出的結論為加薪2.5%，可見整體薪酬調整需要多方考量，而在疫情期間也不代表需要涷薪或減薪，需要作出合理調整才能令公務員及市民雙方信服。

公務員2023｜2023公務員薪酬調整預測 2023年取消抗疫政策後，香港經濟開始逐步復甦，但今年香港政府遇上財赤問題，因此市場上亦有公務員凍薪的傳言出現。雖然今年的薪酬趨勢調查報告仍未出爐，但根據香港人力資源管理學會發表的2022年薪酬調查，本港僱員今年平均加薪幅度為3.5%，所以以整體經濟大環境來看的話，相信公務員亦有機會加薪1-2%。整體薪酬調整預測可以按以下「六大因素」參考： (1)香港經濟狀況：正在逐步復甦，但仍未回復疫情前水平。 (2)生活費用變動：減少抗疫開支，通脹問題仍未算嚴重。 (3)政府的財政狀況：財赤問題，加上去年撥款超過HKD$6,000億作抗疫基金，財政狀況並不算寬裕。 (4)薪酬趨勢淨指標：待5月出爐 (5)職方對薪酬調整的要求：按市場大環境，有機會要求加薪。 (6)公務員士氣：抗疫時期結束，市場工作選擇增加，加薪有助挽留公務員。

公務員2023｜公務員總薪級表 公務員總薪級表會因為職級對照不同薪點及薪酬，而首長級薪級表亦有所不同，以下總薪級表由2022年4月1日起生效，最右邊數值為加薪後的薪金。 即睇 對應薪級表！