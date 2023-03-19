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2023-03-19 12:30:00

公務員2023｜預測公務員加薪X%？！即睇每年香港公務員薪酬調整+各級薪酬表 EO/AO/入境處等熱門公務員薪金一覽

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公務員2023｜預測公務員加薪X%？！即睇每年香港公務員薪酬調整+各級薪酬表 EO/AO/入境處等熱門公務員薪金一覽

公務員2023｜預測公務員加薪X%？！即睇每年香港公務員薪酬調整+各級薪酬表 EO/AO/入境處等熱門公務員薪金一覽

為了以足夠的薪金來吸引、鼓勵或挽留人才為香港政府服務，香港政府每年都會進行調查來調整公務員的薪酬情況。而每年4月至7月財務委員會都會針對香港公務員薪酬調整進行討論，在決定進行調整後，公務員薪級表內高層、中層及低層薪金級別和首長級的薪點的金額都會按調整的百分比上調或下調。

以下就解釋香港公務員薪酬調整機制中的內部自動增薪機制及外部薪酬趨勢調查，並附上2023公務員薪酬調整預測、各級薪酬表及熱門公務員及紀律部隊職位的薪酬表，讓大家可以更加了解公務員的薪金狀況。

公務員2023｜自動增薪機制

香港公務員根據其自身的職系及職級會有對應的薪點，而為了鼓勵和增加士氣，公務員每年都可以以「跳point」的形式「加人工」，一般只要工作表現不俗，每一年便可以增加一個薪點，直接到達頂薪點為止。由於薪點和對應的薪金固定，因此與私營機構按職級和百分比的「升職加薪」方式有所不同。以較熱門的行政主任(EO)為例，新入職的起薪點為總薪級表第15點（HK$32,545），若表現良好便可在翌年增加1個薪點至第16點（HKD$34,185），然後繼續因應工作表現按年加薪至頂薪第27點。

自動增薪機制屬於內部的加薪機制，主要按工作表現而定。 由於行政主任（EO）的起薪點超過3萬港元，因此不少港人都會報考綜合招聘考試。 有關政府對於公務員的安排都可以在公務員事務局的網站中查詢。

公務員2023｜薪酬趨勢調查

薪酬趨勢調查每年約在2月至5月進行，而整體調查主要按六個方面着手，包括(1)香港經濟狀況;(2)生活費用變動;(3)政府的財政狀況;(4)薪酬趨勢淨指標;(5)職方對薪酬調整的要求;以及(6)公務員士氣，當完成調查後便會作出薪酬調整。參考2022 年5月的薪酬趨勢調查報告，公務員薪酬趨勢淨指標為低層、中層、高層公務員分別加薪 2.04%、4.55%、及 7.26%，而最終得出的結論為加薪2.5%，可見整體薪酬調整需要多方考量，而在疫情期間也不代表需要涷薪或減薪，需要作出合理調整才能令公務員及市民雙方信服。

香港的經濟狀況與公務員的薪酬調整息息相關。 不過今年香港政府有財政赤字的問題，因此不能確定是否可以加薪。 公務員士氣同樣影響薪酬調整。

公務員2023｜2023公務員薪酬調整預測

2023年取消抗疫政策後，香港經濟開始逐步復甦，但今年香港政府遇上財赤問題，因此市場上亦有公務員凍薪的傳言出現。雖然今年的薪酬趨勢調查報告仍未出爐，但根據香港人力資源管理學會發表的2022年薪酬調查，本港僱員今年平均加薪幅度為3.5%，所以以整體經濟大環境來看的話，相信公務員亦有機會加薪1-2%。整體薪酬調整預測可以按以下「六大因素」參考：

(1)香港經濟狀況：正在逐步復甦，但仍未回復疫情前水平。

(2)生活費用變動：減少抗疫開支，通脹問題仍未算嚴重。

(3)政府的財政狀況：財赤問題，加上去年撥款超過HKD$6,000億作抗疫基金，財政狀況並不算寬裕。

(4)薪酬趨勢淨指標：待5月出爐

(5)職方對薪酬調整的要求：按市場大環境，有機會要求加薪。

(6)公務員士氣：抗疫時期結束，市場工作選擇增加，加薪有助挽留公務員。

開關後雖然經濟狀況有好轉，但仍未回復疫情前水平。 今年的財政預算案亦被指縮水。 加薪有助挽留人才。

公務員2023｜公務員總薪級表

公務員總薪級表會因為職級對照不同薪點及薪酬，而首長級薪級表亦有所不同，以下總薪級表由2022年4月1日起生效，最右邊數值為加薪後的薪金。

即睇對應薪級表！

薪點38點至49點對應薪級表。 薪點26點至37點對應薪級表。 薪點14點至25點對應薪級表。 薪點13點至0點對應薪級表。

公務員2023｜熱門公務員及紀律部隊薪級表

不同公務員或紀律部隊職位會對應不同的薪點及薪酬，以下薪級表由2022年4月1日起生效。

公務員職位｜行政主任（EO）

職銜

所屬薪點

薪金(HKD)

高級首席行政主任

首長級薪級表 (第2點)

$183,850 – $200,950 

首席行政主任

首長級薪級表 (第1點)

$154,700 – $169,350 

總行政主任

總薪級表 (第45至49點)

$120,520 – $138,855 

高級行政主任

總薪級表 (第34至44點)

$76,380 – $112,925

一級行政主任

總薪級表 (第28至33點)

$60,100 – $75,620

二級行政主任

總薪級表 (第15至27點)

$32,545 – $57,395

公務員職位｜政務主任（AO）

職銜

所屬薪點

薪金(HKD)

首長級甲一級政務官 / 常任秘書長

首長級薪級表 (第8點)

$302,550 – $311,550

首長級甲級政務官

首長級薪級表 (第6點)

$271,800 – $279,850

首長級乙一級政務官

首長級薪級表 (第4點)

$242,550 – $257,400

首長級乙級政務官

首長級薪級表 (第3點)

$220,000 – $233,300

首長級丙級政務官

首長級薪級表 (第2點)

$183,850 – $200,950 

高級政務主任

總薪級表 (第45至49點)

$120,520 – $138,855 

 

公務員職位｜入境事務主任

職銜

所屬薪點

薪金(HKD)

入境事務處處長

一般紀律人員(指揮官級)薪級表 (第4點)

$271,800 – $279,850

入境事務處副處長

一般紀律人員(指揮官級)薪級表 (第3點)

$213,700 – $233,300

入境事務處助理處長

一般紀律人員(指揮官級)薪級表 (第2點)

$183,850 – $200,950 

高級首席入境事務主任

一般紀律人員(指揮官級)薪級表 (第1點)

$159,350 – $174,450

首席入境事務主任

一般紀律人員(主任級)薪級表 (第37至39點)

$140,410 – $150,915

助理首席入境事務主任

一般紀律人員(主任級)薪級表 (第33至36點)

$120,450 – $134,760

總入境事務主任

一般紀律人員(主任級)薪級表 (第27至32點)

$93,905 – $112,865

高級入境事務主任

一般紀律人員(主任級)薪級表 (第22至26點)

$77,995 – $90,455

入境事務主任

一般紀律人員(主任級)薪級表 (第5至21點)

$37,570 – $77,015

公務員職位｜公立醫院護士

職銜

所屬薪點

薪金(HKD)

首席護士長

首長級薪級表 (第1點)

$154,700 – $169,350 

分區總護士長

總薪級表 (第45至49點)

$120,520 – $138,855 

總護士長

總薪級表 (第40至44點)

$96,055 – $112,925

高級護士長

總薪級表 (第34至39點)

$76,380 – $92,090

護士長

總薪級表 (第26至34點)

$54,840 – $76,380

註冊護士

總薪級表 (第15至25點)

$32,545 – $52,370
行政主任（EO）屬於熱門的公務員職位之一。 入境事務主任同樣受歡迎。 公立醫院的醫生和護士同屬公務員。
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