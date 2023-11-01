公屋申請｜入息/資產限額資格是甚麼？所需文件/網上申請步驟/進度電子查詢整合懶人包(附連結)

• 證明已向法庭申請離婚及處理子女管養、照顧和管束權 (如 適用) 的法律文件副本〔如在香港辦理離婚，即離婚呈請書 (表格2) 或共同申請書 (表格2C) 副本〕。

• 已向法庭申請離婚的申請者，須遞交已填妥的聲明書 (編號: RCSU2-014C)。

• 已向法庭申請離婚的家庭成員，須遞交已填妥的聲明書 (編 號:RCSU2-015C)。