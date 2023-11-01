熱門搜尋:
取消黑碼 雙11 粉嶺嘉禾戲院結業 MIRROR SOGO Thankful Week 2023 埼玉縣 冰上火花 以巴衝突 金球獎 施政報告2023 岩布仙尼 交通津貼 大閘蟹2023 政府工 林襄 新股IPO 啟德海灣 網上熱話 APEC 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 限時優惠 港元定存 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 姜濤 深圳好去處
Ad Block Ad Block
返回
生活
2023-11-01 13:30:00

公屋申請｜入息/資產限額資格是甚麼？所需文件/網上申請步驟/進度電子查詢整合懶人包(附連結)

分享：
公屋申請｜資格/入息/資產限額/所需文件/網上申請步驟/進度電子查詢整合懶人包(am730製圖)

公屋申請｜資格/入息/資產限額/所需文件/網上申請步驟/進度電子查詢整合懶人包(am730製圖)

公屋申請2023｜香港房屋問題嚴重，排隊輪候公屋平均時間要近5.5年，而長者一人申請者的平均輪候時間亦要3.9年。時間長加上公屋供應短缺，如果不想申請公屋填錯資料或不知道從何入手的話，以下就為大家整合最新的申請公屋步驟、資格及入息及資產限額，另附申請文件詳情、表格連結、申請方法及後續跟進，希望大家申請的時候可以更加順暢！

公屋申請2023｜公屋申請步驟

如果想申請公屋的話，最重要便是了解其申請步驟，這樣才可以更快更有效率地獲分配房屋，而房署所製定的申請步驟如下：

  1. 了解申請資格
  2. 索取申請表及申請須知
  3. 填寫及遞交申請表，若合乎申請資格，申請人在3個月內會收到帶有申請編號的「藍卡」；若不合乎資格，申請人可以重新遞交申請
  4. 初步審核及獲登記的公屋申請
  5. 出席詳細資格審查面晤
  6. 接受獲配公屋單位
現在輪候公屋需時，因此若在申請時可以「1 take pass」便能節省不少時間。 提交申請後還需經過初步及詳細審核階段才可獲分配公屋。 去年施政報告推出的「簡約公屋」或可增加不少單位，以加快申請公屋的進程。

公屋申請2023｜公屋申請資格

公屋一般可以分為一人或家庭申請，而一般家庭申請及非長者的一人申請都須符合以下的申請資格： 

  1. 申請人必須年滿18歲
  2. 申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，且在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外) 
  3. 配屋時申請表內必須有至少一半成員在香港居住滿七年及所有成員仍在香港居住
  4. 申請者與家庭成員的關係，及家庭成員之間的關係，必須為夫婦、父母、子女、祖父母、孫
  5. 申請表內所有已婚人士必須與配偶一同申請(已向法庭申請離婚、配偶未獲香港入境權或已去世者除外)
  6. 申請者(及其家庭成員)的每月總入息和總資產淨值不得超過房委會訂定的有關限額(限額會按年修訂)

如果不清楚自己是否符合資格或想了解申請類別，可以嘗試使用房署提供的公屋資格驗算工具，約10至20分鐘便可以知道自己是否符合資格。

不清楚自己是否符合資格的話，可以在房署網站進行資格驗算。 系統會按照回答的結果選擇最適合申請人的分類。 如果不符合資格，系統會以「X」標示並註明原因。
Ad Block

公屋申請2023｜公屋入息及資產淨值限額 

公屋的入息及資產淨值限額會按年修定，而一般申請與非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額亦會有所不同，申請者的入息及資產限額及非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額(2023年4月1日起生效)如下圖所示。

公屋申請｜入息及資產淨值限額 (2023年4月1日起生效)。 公屋申請｜非親屬關係之長者住戶入息及資產淨值限額 (2023年4月1日起生效)。 公屋申請｜有關入息及資產淨值限額的註解。

公屋申請2023｜公屋申請所需文件

申請公屋時，申請者及所有家庭成員須根據其狀況遞交有關的證明文件和聲明書，若提交的證明文件並非以中文或英文書寫，必須附上中文或英 文認證譯本，而有關譯本也必須獲當地政府機構或領事館認證。

類別

須遞交的證明文件及聲明書

身份證明文件

• 香港智能身份證副本 (年滿11歲至17歲的人士遞交兒童身份證副本，18歲或以上的人士遞交成人身份證副本)。

• 出生證明書副本 (11歲以下的人士)。

• 居港未滿七年、並非在香港出生或在香港出生但未確定為

永久性居民身份的人士，須同時提供由內地政府機構簽發 的有效港澳通行證 (單程證) ╱旅遊證件╱護照或相關證明 文件副本，以顯示他們的香港入境權、居留身分和首次獲准 入境日期的官方印章╱入境標籤。

若申請內所填報的姓名與文件 上所示的姓名不相符，或曾用 別名

• 改名契╱公證書副本。

親屬關係證明文件

• 出生證明文件╱公證書副本。

• 經司法╱政府機構發出的子女領養或監護人的判令╱委任文件副本。

• 已獲18歲以下兒童監護權人士，須遞交已填妥的聲明書 (編號:RCSU2-022C)。

• 與單身的兄弟姊妹一同申請的申請者須遞交已填妥的聲明書 (編號:RCSU2-019C)。

已婚人士的結婚證明文件

• 結婚證書副本;或

• 公證書副本 (內地結婚但從未申領有關證明文件);或

• 宣誓書正本 (在香港以舊式婚禮結合)。

• 如配偶未獲香港入境權，除上述文件外，須遞交已填妥的聲明書 (編號:RCSU2-013C) 及其配偶所在地身份證副本 (包括底面兩面)。

已向法庭申請離婚的證明文

• 證明已向法庭申請離婚及處理子女管養、照顧和管束權 (如 適用) 的法律文件副本〔如在香港辦理離婚，即離婚呈請書 (表格2) 或共同申請書 (表格2C) 副本〕。

• 已向法庭申請離婚的申請者，須遞交已填妥的聲明書 (編號: RCSU2-014C)。

• 已向法庭申請離婚的家庭成員，須遞交已填妥的聲明書 (編 號:RCSU2-015C)。

離婚人士的證明文件

• 法庭判令離婚證明文件〔如在香港辦理離婚，即絕對離婚令 (表格6或表格7B)〕副本;及須遞交已填妥的聲明書 (編號: RCSU2-007C)。

• 如與未滿18歲的子女一同申請，須附上已獲法庭判予擁有子女管養、照顧及管束權的文件副本，如獲共同管養、照 顧及管束權，則須遞交已填妥的聲明書 (編號:RCSU2- 023C)。

喪偶人士的證明文件

• 結婚證書副本;或

• 公證書副本 (內地結婚但從未申領有關證明文件);或

• 宣誓書正本 (在香港以舊式婚禮結合);及

• 配偶死亡證副本。

18歲以下的非婚生子女的證明文件 • 如有非婚生子女，而有關子女從未經法庭判決管養權事宜， 則生母須附上宣誓書正本說明有關子女管養權事宜的安排。 如有關非婚生子女已獲法庭判決管養、照顧及管束權，則須 遞交相關的文件副本。生父則須提交已獲法庭判予擁有子 女管養、照顧及管束權的文件副本。

懷孕滿16週或以上

• 註冊醫生簽發的預產期證明書副本顯示在簽發日期或之前已懷孕滿16週或以上。

殘疾人士

• 註冊醫生或認可醫療人員最近簽發的殘疾醫療證明文件副本。

住址證明

• 最近期印有申請者姓名及在申請表內填報的中╱英文香港居住地址的文件副本 (例如電費單╱水費單)。
申請公共租住房屋證明文件確認清單(1/2頁)。 申請公共租住房屋證明文件確認清單(2/2頁)。 若提交的證明文件並非以法定語文(即中文或英文書寫)，必須附上中文或英文認證譯本，而有關譯本亦必須獲當地政府機構╱領事館認證。
Ad Block

公屋申請2023｜公屋申請表格

除了準備申請所需表格外，還要填妥申請表格，而申請表格及申請須知可在以下地點免費索取及遞交：

各公共屋邨辦事處

房屋署申請分組 (九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台)

民政事務總署轄下各區諮詢服務中心地址

如果不想親身到場，也可以通過以下連結下載申請表及申請須知：

 • 公共租住房屋(公屋)申請表 [HD300C] (PDF 格式)

 • 網上申請公屋 「公屋申請填表易」(適用於「公屋申請電子服務」用戶)

 • 公共租住房屋申請須知 [HD274] (PDF 格式)

 • 僱員薪金證明書 [HD527C] (PDF 格式)

 • 公屋申請聲明書

必須妥善填寫申請表格，以防退回申請。 入息及資產需要仔細填寫。 即時使用電子服務申請公屋，都需要列印表格及簽署遞交。

公屋申請2023｜公屋申請方法

無論使用實體表格或網上表格(公屋申請填表易)，申請人都需要表格內容填妥清楚，而使用「公屋申請填表易」的申請人更需要需要列印填妥的表格及簽署，連同所有有關證明文件和聲明書，在三個月內一起寄回或遞交至房屋署的申請分組 (九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台)。如果選擇郵寄，記得一定要貼上足夠郵費，以免因郵費不足而被退回郵件，令申請時間變長。

公屋申請2023｜後續跟進

遞交申請表格後，房署便會進行初步審核，如果沒有妥當填寫或簽署申請表及聲明書╱未能提供所需有關證明文件和聲明書╱申請被審核為不符合資格，申請表和文件便會與退表解釋信一起退回，而申請個案便會因此完結，需要重新申請。如果通過初步核實資格而獲得登記，申請人便會收到由房署發出印有申請編號及登記日期的藍卡作確認。若申請人在收到收件確認書的三個月後仍未收到藍卡或退表，申請人則可以透過以下方式查詢：

  1. 透過書面向申請分組(郵寄地址：九龍城郵政局郵箱89192號)；或
  2. 親身到申請分組 (地址：九龍橫頭磡南道3號香港房屋委員會客務中心第二層平台)；或
  3. 致電房委會熱線 2712 2712
成功申請後便會派信通知。 有可能需要與房署主任進行會面及詳細審查。 結果通過最終審核便會進入配房階段。

公屋申請2023｜查閱編配進度

如果已經成功登記輪候入住公屋，可以直接在房署的網站上查閱編配進度，一般申請、高齡人士優先配屋計劃及非長者一人申請共3個類別均可查詢，一般可以透過最高詳細資格審查及配房編號或「配額及計分制」的分數來了解進度。而除了在網上查閱，也可以致電房委會熱線（2712 2712）與客戶服務主任聯絡或透過傳真方式索取，同時也可在房署申請分組的電視屏幕布告觀看編配進度，以了解自己申請的進程。

網上查詢編配公屋進度連結

可以直接在網站選擇適用的類別，查詢編配進度。 公屋申請｜一般申請的最高詳細資格審查及配房編號(截至 2023年 9月底) 公屋申請｜一般申請的最高詳細資格審查及配房編號(截至 2023年 9月底) 公屋申請｜高齡人士優先的最高詳細資格審查及配房編號(截至 2023年 9月底) 公屋申請｜高齡人士優先的最高詳細資格審查及配房編號(截至 2023年 9月底) 公屋申請｜非長者一人申請則以「配額及計分制」進行編配。
Ad Block

公屋租戶是否可一直長住？

房委會以入息及資產作準則，去衡量公屋租戶是否符合資格續住公屋，如租戶入息或資產超出限額便須補繳額外租金；如超出過多，有可能要遷出單位。其他詳情按此

申請公屋的入息及資產淨值限額是多少？

房委會已再度凍結1至5人家庭的入息上限，2人家庭每月入息限額為例19,550元，資產淨值限額為376,000元，詳情按此

申請公屋需要遞交甚麼文件？

申請公屋時要準備定以下文件：身份證明文件、與親屬關係證明文件、已婚人士的結婚證明文件等，詳情按此

請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受