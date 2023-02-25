公屋申請2023｜最新公屋入息/資產限額！整合申請步驟+資格+入息【內附表格連結+申請方法】

如果想申請公屋卻不知道從何入手的話，以下就為大家整合最新的申請公屋步驟、資格及入息及資產限額，另附申請文件詳情、表格連結、申請方法及後續跟進，希望大家申請的時候可以更加順暢！

(4)初步審核及獲登記的公屋申請

如果想申請公屋的話，最重要便是了解其申請步驟，這樣才可以更快更有效率地獲分配房屋，而房署所製定的申請步驟如下：

公屋申請2023｜申請資格

公屋一般可以分為一人或家庭申請，而一般家庭申請及非長者的一人申請都須符合以下的申請資格：

(1)申請人必須年滿18歲

(2)申請者及所有家庭成員必須現居於香港並擁有香港入境權，且在香港的居留不受附帶逗留條件所限制 (與逗留期限有關的條件除外)

(3)配屋時申請表內必須有至少一半成員在香港居住滿七年及所有成員仍在香港居住

(4)申請者與家庭成員的關係，及家庭成員之間的關係，必須為夫婦、父母、子女、祖父母、孫

(5)申請表內所有已婚人士必須與配偶一同申請(已向法庭申請離婚、配偶未獲香港入境權或已去世者除外)

(6)申請者(及其家庭成員)的每月總入息和總資產淨值不得超過房委會訂定的有關限額(限額會按年修訂)

如果不清楚自己是否符合資格或想了解申請類別，可以嘗試使用房署提供的公屋資格驗算工具，約10至20分鐘便可以知道自己是否符合資格。