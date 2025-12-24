六．合Roku Ai Wellness Club九龍首間概念店 按摩療程/冷水浸浴療法/聲頻療癒 滋養身心靈

六．合Roku Ai Wellness Club九龍首間概念店 按摩療程/冷水浸浴療法/聲頻療癒

臨近年末，有人選擇與親友聚餐，亦有人選擇與自己好好相處，以me time滋養自己。六．合Roku Ai Wellness Club近日在旺角開設九龍區首間概念店，有別於一般的按摩店，六．合主打結合現代科技與療癒理念，除了按摩服務，更有冷水浸浴療及聲頻療癒與心靈按摩等，提供一系列身心靈療癒，在繁瑣日子找回片刻平靜自在。

六．合Roku Ai Wellness Club近日在旺角開設九龍區首間概念店

六．合Roku Ai Wellness Club結合現代科技與療癒理念，Roku名稱源自日本的和諧哲學，意為六，象徵平衡與完整，該店不僅是健康中心，更是身體「恢復」和心靈「重啟」的殿堂，結合科技恢復療程、人手按摩、健康課程與身心療癒，一系列療程與課程，全面優化身心狀態，幫助恢復活力、重塑能量，回到最佳自我，同時提供免費休憩空間。 服務包括： ． 紅外線桑拿 (Infrared Sauna)：從內而外排毒修復。 ． 冷水浸浴療法 (Cold Plunge Therapy)：提升恢復力、血液循環與活力。 ． 健康與運動課程 (Wellness & Movement Classes)：專業指導，增強身體與精神力量。 ． 聲頻療癒與心靈按摩 (Sound Healing & Mind Massage)：透過震動與正念調理神經系統，喚醒心智清晰。 ． 人手療癒水療護理 (Human Touch Spa Treatments)：透過治療性護理重建身心連結。

六．合的重點療程包括The Remedy & Tech Roku，前者結合壓縮療法、零重力躺椅、LED 面部光療儀器及心靈按摩，搭配雙耳節拍與索爾費吉奧頻率，深度調和大腦與身體節奏，促進放鬆、改善睡眠，增進專注力與身體修復。後者則是高科技健康體驗，結合遠紅外線/LED 桑拿、冰水療法及其他恢復療程，幫助排毒、促進血液循環與提升活力，結合現代科技與整體健康理念。

會員專屬體驗 六．合現正推出會員優惠，成為會員可全天候使用專屬休憩空間，享用免費飲品與健康小食，配備Wi-Fi，在舒適環境中放鬆或與朋友社交。會所提供靈活月費方案，無需長期綁約，可按照個人節奏享受健康生活。名額僅150位。