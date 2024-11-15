冬天嘴唇乾裂爆拆？5種唇部問題整理+ 對應解決方法

唇色發白 經常因唇色發白而被人誤會生病的話，其實可能只是因為先天性遺傳而唇色淺，因此不用太擔心。當然貧血、血氣不足也是原因之一，但問題不算大，可靠食療改善，多吃補鐵和補血的食物，例如動物內臟、肉類、紅棗、枸杞等都可幫助回復血氣，令唇色不再發白。 唇紋明顯 有些人會有天生唇紋明顯的問題，看起來比較顯老之外，搽唇膏的時候也不好看，因而為此苦惱。而唇紋明顯還會因嘴唇缺水、嘴唇肌膚老化、鬆弛等原因所引致，因此特別出現在年長的人士身上。 解決方法其實很簡單，平日多喝水、多吃蔬果、補充維他命都有效改善唇紋明顯的問題。最重要是日常保養上多下功夫，在戶外使用帶有防曬指數的防曬唇膏，阻檔紫外線，以防止唇部肌膚老化。 唇乾欲裂用口水會愈舔愈乾？

立即更新/下載AM730手機APP 體驗升級功能