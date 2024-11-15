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生活
2024-11-15 10:54:00

冬天嘴唇乾裂爆拆？5種唇部問題整理+ 對應解決方法

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冬天嘴角乾裂瘋狂爆擦？！5種嘴唇問題整理+ 解決方法（am730製圖）

冬天嘴角乾裂瘋狂爆擦？！5種嘴唇問題整理+ 解決方法（am730製圖）

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冬天天氣乾燥，每天早上都會乾燥難耐的感覺，有時候還會因瘋狂爆擦而感到疼痛，其實這些都是嘴唇不健康的訊號！以下就為大家整理5種唇部問題及對應解決法，養成良好的習慣，換回健康的嘴唇吧！

健康的嘴唇

健康的嘴唇主要可以從三個部分看出，缺少任何一項都並非健康的嘴唇。

  1. 唇部顏色︰顏色分佈平均，不會過紅或過白，呈淡粉色的嘴唇剛好。
  2. 唇部滋潤度︰唇紋少，並且不會有乾燥脫皮的情況出現。
  3. 唇部柔軟度︰用手觸碰時會感到柔軟細嫩，並非凹凸不平狀。

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唇部護理還原靚靚唇小貼士｜（am730製圖） 唇部護理還原靚靚唇小貼士｜多喝水、食水果及定時塗潤唇膏（am730製圖） 唇部護理還原靚靚唇小貼士｜多吃滋陰潤燥食物，如雪梨、雪耳及百合等。（am730製圖） 唇部護理還原靚靚唇小貼士｜避免舔嘴唇，以免水分加速流失。（am730製圖） 唇部護理還原靚靚唇小貼士｜勿用手撕走嘴皮。（am730製圖）

嘴唇乾燥脫皮

冬天時最令人煩惱的問題之一便是嘴唇出現脫皮的情況，更嚴重還會因脫皮而引致唇部流血！而嘴唇乾燥脫皮的主要原因便是乾燥缺水，因此在冬天時這情況亦較常見。其次便是經常舔嘴唇所引致，不少人會因為嘴唇乾燥而用口水來維持嘴唇的水份，但其實只會愈舔愈乾！有這個習慣的話一定要改掉，而缺少維他命C同樣會令嘴唇乾燥脫皮。

如果想解決嘴唇乾燥脫皮的問題，便要多喝水、多吃蔬果，或是進食營養補充品以補充維他命C也可。同時還需定期替嘴唇去死皮，民間方法可使用白糖輕搓嘴唇，使用專門去唇部死皮的產品亦可，去死皮後謹記需厚塗潤唇膏保濕。

唇色暗沉

不少人的嘴唇都有唇邊暗沉、唇色深的問題，而成因主要個人體質問題，體寒陽虛所導致。而後天因素如唇邊角質層過厚、不注重唇部防曬、卸妝不徹底等，均會導致黑色素沉澱，令唇色日漸變得暗沉。

不想唇色愈發暗沉的話，建議可以多吃溫熱食物，少吃冰冷食物以調理身體，而定期替嘴唇去角質亦防止黑色素沉澱。如果本來就有唇邊暗沉的問題，可以用具美白成分的產品塗於唇邊改善狀況。最重要的時每次使用有顏色的唇膏後，都要用唇部用專門的眼唇卸妝產品進行卸妝，平日也要做好唇部防曬，這樣才能改善黑色素沉澱的問題，令唇色回復光彩。

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健康的嘴唇顏色需平均。 唇紋太多也是不健康的表現。 嘴唇乾燥甩皮是女生冬天常見的問題。 用嘴唇專用的睡眠面膜亦有幫助。 化妝後記得用眼唇專用卸妝液卸妝。

唇色發白

經常因唇色發白而被人誤會生病的話，其實可能只是因為先天性遺傳而唇色淺，因此不用太擔心。當然貧血、血氣不足也是原因之一，但問題不算大，可靠食療改善，多吃補鐵和補血的食物，例如動物內臟、肉類、紅棗、枸杞等都可幫助回復血氣，令唇色不再發白。

唇紋明顯

有些人會有天生唇紋明顯的問題，看起來比較顯老之外，搽唇膏的時候也不好看，因而為此苦惱。而唇紋明顯還會因嘴唇缺水、嘴唇肌膚老化、鬆弛等原因所引致，因此特別出現在年長的人士身上。

解決方法其實很簡單，平日多喝水、多吃蔬果、補充維他命都有效改善唇紋明顯的問題。最重要是日常保養上多下功夫，在戶外使用帶有防曬指數的防曬唇膏，阻檔紫外線，以防止唇部肌膚老化。

唇乾欲裂用口水會愈舔愈乾？

嘴唇發白主要因為血氣不足。 唇紋明顯看起來亦較顯老。

嘴唇長斑

雖然較少見，但有些人嘴唇長斑的問題，令嘴唇看起來並不健康。除了因遺傳性斑點所引致外，體內缺少某種元素及長期卸妝不徹底、不注重防曬都會導致長斑的問題出現。

如果平日沒有化妝習慣，亦沒有家族遺傳病史，可以到醫院進行元素的檢測，針對性補充缺乏的維他命。而若然不是缺乏元素所導致，日常注意飲食和作息規律，調節內分泌平衡，均可改善嘴唇長斑的問題。同時需要做好嘴唇防曬工作，盡量避免陽光直射。

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