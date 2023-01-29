熱門搜尋:
C觀點 THE FIRST SLAM DUNK 日本旅遊 自煮食譜 姜濤 二手樓 回鄉證 日本自由行 樓市 消委會 周顯
返回
生活
2023-01-29 12:00:00

冬季護膚｜敷面膜越敷越乾？！4個常見錯誤敷面膜行為+ 最佳敷面膜頻率&時間

分享：
冬季護膚｜敷面膜越敷越乾？！4個常見錯誤敷面膜行為+ 最佳敷面膜頻率&時間

冬季護膚｜敷面膜越敷越乾？！4個常見錯誤敷面膜行為+ 最佳敷面膜頻率&時間

冬天的天氣較為乾燥，因此不少人都有敷面膜進行保養的習慣，但是有時候敷面膜卻會越敷越乾，有機會是因為用錯方法敷面膜！以下就為大家整理了4個常見錯誤敷面膜行為，以及最佳的敷面膜頻率和時間，需要使用正確的方法，以正確的頻率和時間敷面膜才能發揮其功效！

錯誤行為｜洗完臉直接敷面膜 

不少人會在洗完面後直接敷面膜當作補水之用，但是其實剛洗完臉的皮膚處於較為乾燥的狀態，皮膚較難吸收面膜中的精華，令面膜無法發揮其實際功效。因此洗完臉後建議先用化妝水進行簡單保濕，讓肌膚處於較為水潤的狀態，從而讓面膜中的精華更容易被肌膚吸收。

不少人都會在洗面後直接敷面膜補水，但其實這屬錯誤的敷面膜行為。 建議先用化妝水進行簡單保濕。 後續可以將化妝棉沾濕敷在臉上，或直接使用面膜。

錯誤行為｜敷面膜後不保養 

睡前敷面膜屬於不少人的保養習慣，但有人就會直接將敷面膜動作皮膚的保濕程序，在敷面膜後就不進行保養。但其實敷面膜只可以為肌膚帶來一時的營養，相較一般護膚產品的持久力較短，需要在敷面膜後用清水抹乾，再補充護膚品才有效將營養鎖在皮膚。

敷面膜後如果不進行保養，面膜的精華便較難鎖於肌膚內。 敷面膜後仍然需要按日常的保養程序進行護膚。 建議先用清水抹走表面的精華才進行護膚。

錯誤行為｜敷面膜後立刻化妝 

市面上有不少標榜早上保濕的「早安面膜」，所以不少人都會在早上敷面膜，然後進行化妝，為皮膚緊急注滿水份。但敷完面膜後的皮膚較為乾淨及水潤，立刻化妝的話容易讓化妝品留在毛孔，從而引起毛孔堵塞的問題，因此建議應該在敷完面膜約30分鐘後才上妝，以確保皮膚保護膜。

有些人會使用面膜作為早上的護膚程序，但之後若立刻化妝卻會影響皮膚狀態。 市面上有不少「早安面膜」，但其實建議敷面膜後隔30分鐘後才化妝。 如果化妝前真的覺得皮膚太過乾燥，可以使用spot pad 進行局部保濕。

錯誤行為｜洗澡時敷面膜 

有些人會趁着假日的時候浸浴，而在浸浴的時候同時敷面膜來放鬆一下，但洗澡時敷面膜的話，室內的蒸氣會令毛孔中的污垢留在毛孔內，不但容易堵塞毛孔，還容易引起暗瘡、暗粒、油脂粒等問題，建議洗完澡敷面膜較佳。

洗澡同時敷面膜其實有礙於皮膚吸收。 由於貼片式面膜密封性較大，遇上洗澡時的蒸氣會令毛孔阻塞。 建議在洗澡後才敷面膜。

【最佳敷面膜頻率】

不同面膜有不同的功效，而一般以貼片式面膜作補水保濕、鎮靜舒緩、美白淡斑；泥狀清潔面膜進行深層清潔或去角質；睡眠面膜增強睡覺時的肌膚鎖水保濕，因此不同功效的面膜亦有對應的頻率。

補水面膜：一星期3次左右，可因應肌膚狀況隔日進行。

美白面膜：一星期1至2次

清潔面膜：油性皮膚每星期1至2次；乾性或敏感性皮膚每個月最多2次

貼片式的補水面膜一星期可以使用三次。 具有美白功能的面膜則建議一星期最多兩次。 清潔面膜有機會破壞皮膚的水油平衡，因此不宜使用太多。

【最佳敷面膜時間】

皮膚在不同時間會處於不同的狀態，因此選擇適當的時間敷面膜亦有利於皮膚的吸收，令面膜的效果可以足以發揮，事半功倍。

6am~7am：皮膚最放鬆的時間，有利於面膜吸收

1pm~3pm：皮膚最易產生皺紋的時間，敷面膜可以盡快撫平皺紋

9pm~11pm：皮膚自我修復的黃金時間，建議所有保養程序盡量在這段時間進行

剛起床的時候可以敷面膜開啟一天。 若下午在家，建議可以敷面膜來撫平皮膚的皺紋。 睡前的時間亦是黃金敷面膜時間。
隱私權保護政策
請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受