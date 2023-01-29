冬季護膚｜敷面膜越敷越乾？！4個常見錯誤敷面膜行為+ 最佳敷面膜頻率&時間

冬天的天氣較為乾燥，因此不少人都有敷面膜進行保養的習慣，但是有時候敷面膜卻會越敷越乾，有機會是因為用錯方法敷面膜！以下就為大家整理了4個常見錯誤敷面膜行為，以及最佳的敷面膜頻率和時間，需要使用正確的方法，以正確的頻率和時間敷面膜才能發揮其功效！

錯誤行為｜洗完臉直接敷面膜 不少人會在洗完面後直接敷面膜當作補水之用，但是其實剛洗完臉的皮膚處於較為乾燥的狀態，皮膚較難吸收面膜中的精華，令面膜無法發揮其實際功效。因此洗完臉後建議先用化妝水進行簡單保濕，讓肌膚處於較為水潤的狀態，從而讓面膜中的精華更容易被肌膚吸收。

錯誤行為｜敷面膜後不保養 睡前敷面膜屬於不少人的保養習慣，但有人就會直接將敷面膜動作皮膚的保濕程序，在敷面膜後就不進行保養。但其實敷面膜只可以為肌膚帶來一時的營養，相較一般護膚產品的持久力較短，需要在敷面膜後用清水抹乾，再補充護膚品才有效將營養鎖在皮膚。

錯誤行為｜敷面膜後立刻化妝 市面上有不少標榜早上保濕的「早安面膜」，所以不少人都會在早上敷面膜，然後進行化妝，為皮膚緊急注滿水份。但敷完面膜後的皮膚較為乾淨及水潤，立刻化妝的話容易讓化妝品留在毛孔，從而引起毛孔堵塞的問題，因此建議應該在敷完面膜約30分鐘後才上妝，以確保皮膚保護膜。

錯誤行為｜洗澡時敷面膜 有些人會趁着假日的時候浸浴，而在浸浴的時候同時敷面膜來放鬆一下，但洗澡時敷面膜的話，室內的蒸氣會令毛孔中的污垢留在毛孔內，不但容易堵塞毛孔，還容易引起暗瘡、暗粒、油脂粒等問題，建議洗完澡敷面膜較佳。

【最佳敷面膜頻率】 不同面膜有不同的功效，而一般以貼片式面膜作補水保濕、鎮靜舒緩、美白淡斑；泥狀清潔面膜進行深層清潔或去角質；睡眠面膜增強睡覺時的肌膚鎖水保濕，因此不同功效的面膜亦有對應的頻率。 補水面膜：一星期3次左右，可因應肌膚狀況隔日進行。 美白面膜：一星期1至2次 清潔面膜：油性皮膚每星期1至2次；乾性或敏感性皮膚每個月最多2次