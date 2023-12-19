冬至團年飯推介｜潮州菜老字號「陳儀興尚潮樓」秋冬限定古法羊腩煲 必食招滷水鵝三寶/梅汁鱔球

今個星期五（22號）就是冬至，如果正打算與家人外菜用餐做節，潮州菜老字號「陳儀興尚潮樓」現正供應一系列秋冬限定小菜，包括古法羊腩煲、玉蘭炒生曬臘味、招牌小炒皇、風沙安格斯牛柳粒等等，另外陳儀興的招牌潮州菜亦值得一試，如二十年老菜甫燉鮮豬肚、滷水鵝三寶、梅汁鱔球等，用料扎實，創新又不失傳統，是一家人冬至團年飯的好選擇。
陳儀興尚潮樓秋冬限定小菜
潮州菜老字號陳儀興飯店紮根新蒲崗六十年，以打冷和鎮店鹵水等地道菜式馳名全港，而陳儀興尚潮樓則為品牌的高檔線，除了經典潮汕美食，亦有手工細膩的手工菜，滿足不同客人的需求。秋冬限定美饌方面，最近氣溫漸降，心水推介古法羊腩煲( $368)，餐廳特意嚴選優質黑草羊腩位，配以十多款香料藥材燜煮多個小時，湯汁濃厚滋味，羊肉入口腍滑而有嚼勁，羶味適中，更可沾點自家調製腐乳醬，味道鹹香，層次更豐富。而談起冬日美食，當然少不了油香滿溢的臘味，餐廳的玉蘭炒生曬臘味($188)一次過用上半肥瘦臘腸、膶腸和臘肉三款不同口感的臘味，配搭爽脆芥蘭，臘味鹹香美味，送飯一流！
必食潮州手工菜
除了秋冬限定小菜，陳儀興尚潮樓餐牌上亦有多款巧手潮州手工菜。必試獨創菜式禾香鴿著($198/每隻)，將失傳手工菜禾香鴨變奏改良，把鴿子拆骨再釀入炒熟的糯米飯，先蒸後炸，讓糯米飯盡收鴿肉精華，外皮炸得金黃酥脆，內裡餡料香糯滋味。另外梅汁鱔球( $298)亦是坊間少見的菜式，用上將新鮮台灣海鱔，肉質肥美爽彈，主廚特意將白鱔切成菠蘿花紋後再走油炸熟，並淋上秘制的酸甜梅糕醬，上菜時尤如繡球花一樣美觀。如果想品嚐潮汕人宴客必備的手工菜，還有清燉荷包鱔($118/每位)同樣工序繁複，將新鮮鱔去骨釀入金華火腿、唐芹等食材，以鹹酸菜葉包裹後再用熬製十二小時的高湯燉煮，成品鮮香無比。
陳儀興尚潮樓
鰂魚涌分店
地址：鰂魚涌英皇道 1001 號 7 樓 1 號舖
營業時間：11:00 – 22:30(星期一至日)
電話：2688 0188 / 6188 3229
太子分店
地址：旺角太子道西太子道西 177-179 號地下及一樓
營業時間：11:00 – 23:00(星期一至日)
電話：26831678