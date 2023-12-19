冬至團年飯推介｜潮州菜老字號「陳儀興尚潮樓」秋冬限定古法羊腩煲 必食招滷水鵝三寶/梅汁鱔球

今個星期五（22號）就是冬至，如果正打算與家人外菜用餐做節，潮州菜老字號「陳儀興尚潮樓」現正供應一系列秋冬限定小菜，包括古法羊腩煲、玉蘭炒生曬臘味、招牌小炒皇、風沙安格斯牛柳粒等等，另外陳儀興的招牌潮州菜亦值得一試，如二十年老菜甫燉鮮豬肚、滷水鵝三寶、梅汁鱔球等，用料扎實，創新又不失傳統，是一家人冬至團年飯的好選擇。

陳儀興尚潮樓秋冬限定小菜

潮州菜老字號陳儀興飯店紮根新蒲崗六十年，以打冷和鎮店鹵水等地道菜式馳名全港，而陳儀興尚潮樓則為品牌的高檔線，除了經典潮汕美食，亦有手工細膩的手工菜，滿足不同客人的需求。秋冬限定美饌方面，最近氣溫漸降，心水推介古法羊腩煲( $368)，餐廳特意嚴選優質黑草羊腩位，配以十多款香料藥材燜煮多個小時，湯汁濃厚滋味，羊肉入口腍滑而有嚼勁，羶味適中，更可沾點自家調製腐乳醬，味道鹹香，層次更豐富。而談起冬日美食，當然少不了油香滿溢的臘味，餐廳的玉蘭炒生曬臘味($188)一次過用上半肥瘦臘腸、膶腸和臘肉三款不同口感的臘味，配搭爽脆芥蘭，臘味鹹香美味，送飯一流！