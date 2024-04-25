冷氣機機頂滴水、異味、隔塵網等解決方法 夏天必睇

夏天時一部高效能製冷過程的冷氣機，對於香港人來說，是家居必需品。可是冷氣機也會隨時間或不當的使用，而衍生出各種奇難雜症而影響效能，包括機頂滴水噪音、機內的流水聲、安裝位置不當等，可能觸犯法例而被罰款。若冷氣機出現了問題，必須徹底對症下藥 冷氣機有別於一般家庭電器只放於室內使用，機身大部分也是外露出室外。它的功能除了可以製冷帶來涼快的感覺外，更有顯著的抽濕功能，因此不少家庭也不分晝夜地的長開而造成冷氣機損壞。

冷氣機問題丨機頂的滴水噪音 如噪音是來自雨水，我們可購買一些隔音墊放置於機頂產生噪音的位置，減輕水滴撞擊機頂時的磨擦，從而減少噪音滋擾。隔音墊價錢由十數元到數佰元不等。也更可以用入膠地氈反轉替代隔音墊，但必須要注意的是所用的隔熱墊能否透氣快乾、防菌、防霉及防火也重要。萬一樓上的有住客亂扔煙頭而引起的火警，後果將會不堪設想，至於安裝的位置及有否裝設安全繩也甚為重要，因為安全繩可以防避大風而不會被吹倒，傷及無辜。 由於冷氣機需要有適當的散熱位置，但如散熱位置受到阻擋，便可能因此而受損而影響功能。

冷氣機問題丨機內的流水聲 冷氣機不同牌子、型號及安裝位置不同，都有機會產生機內的流水聲問題，而這些大都是雪種（冷媒）流動的聲音，不論是分體式或窗口式在開關時，當雪種流動時都有可能出現流水聲，這些都屬於正常的自然現象。但若流水聲愈來愈大，便可能是以下問題所引致。 冷氣機問題丨排水孔及散熱片被堵塞 不少排水孔及散熱片被污垢及塵埃堵塞，令冷氣機內的水份未能正常排出或蒸發，積水便會愈積愈多，影響風扇葉運轉繼而打到積水便會產生水聲，所以定期用清潔工具清除冷氣機的出水口污垢及用清水清洗隔塵網內的塵埃都是十分重要的，這樣就可以有效地改善排水問題回復暢順，減少出現水聲。另外，新購入冷氣機的排水孔有機會被膠紙封住，所以徹底檢查冷氣排水口狀況，或可能查出流水聲的成因。

冷氣機問題丨安裝位置不當及斜度不足 冷氣機安裝的斜度不足，會令機身內的水份無法流走，而排水孔的方向傾斜度應為3至5度，但如排水管比冷氣機的水盤出水口高，排水時有可能出現虹吸現象，即是因為壓力不同而造成流體流動的現象。另外如冷氣機安裝的位置不當，如排水孔方向沒有打斜，便會導致冷氣機排出的水未能正常倒出，便會引致積水和引發流水聲。 冷氣機問題丨安裝時未接駁排水管 有部分的大廈並沒有為冷氣機設置排水管，若冷氣機未能及時蒸發當中所產生的水份，冷氣機內積水逐漸增加，特別是在天氣潮濕多雨時，因而出現流水聲。若要改善種情況便需要交由專業人士幫手處理。

冷氣機問題丨發出異味 冷氣機的異味一般都是與機身內的所產生的細菌有關。除了因為香港的天氣潮濕外，日常我們在家中活動及呼吸飛沬中的細菌進入空氣後，再循環進入冷氣機風口，便有機會累積很多不同的細菌，從而產生一些異味。如沒有得到適當的處理，更可能便成霉菌溫床，讓黴菌有機在送風過程擴散全屋，影響家人的健康。以下就冷氣機所發出的異味，提供一些有效除臭的方法給大家嘗試。 冷氣機問題丨善用冷氣機吹風模式 如冷氣機只是因濕氣積聚而產生異味，可以嘗試使用吹風模式運行約45-50分鐘，同時打開窗戶，這樣便可以輕易排走機內的濕氣以和異味，達到乾燥冷氣機的功效。另外，如想防止冷氣機發霉，可以在長時間不使用冷氣前，都可用同樣的方法，去除冷氣機內的濕氣，以防水分殘留在機內滋生黴菌，影響健康。

冷氣機清洗丨定期更換及清洗隔塵網 隔塵網必須要定期用清水清洗(約每月一至兩次)，才能發揮有效的阻隔功效。但經過多次沖洗之後，隔塵網難免會有所變形和損壞。為了令隔塵網達到最佳的隔離效果，並有效地阻隔過多的污染物積聚在鰭片（蒸發器）上，我們應該每兩年就更換一次。特別是有些採用特殊物料及特別技術製造的隔塵網，都是有使用期限的。我們應先查閱說明書，再按照使用建議進行更換。 冷氣機清洗丨稀釋漂白水除霉殺菌 若想徹底去除積聚在隔塵網和鰭片（蒸發器）上的細菌及微生物，我們可以使用1:99的稀釋漂白水，利用噴壺均勻地噴灑在隔塵網內徹底殺菌。但用漂白水清潔後，如排風出現漂白水味道，我們不坊使用吹風模式運作30-45分鐘，再正常使用便可。