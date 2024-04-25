冷氣病引致頭痛點解決？最佳溫度、濕度、睡眠模式等6個夏天貼士

香港夏天天氣越來越熱，充滿冷氣的地方就是天堂。但是冷氣長開卻容易引起「冷氣病」，容易感到頭痛及不適，而且冷氣機電費亦比較昂貴。以下就為大家盤點6個使用冷氣時的小貼士，幫大家節省電費之外，同時趕走「冷氣病」！ ▼冷氣病症狀▼

冷氣病解決｜1. 定期清洗冷氣機 夏天基本上長時間都會開啟冷氣，而冷氣上的過濾網自然會佈滿灰塵和微生物。時間一長，不但無法作出過濾效果，同時會令微生物在過濾網上繁殖生長，對身體帶來害處，因此需要定期清洗及消毒冷氣機，以防止微生物引起身體不適。除了清洗冷氣外，房間亦可以進行熏蒸淨化空氣，例如用白醋加熱後使其揮發，有助改善房間的空氣質素。 冷氣病解決｜2. 設置合理溫度 外出回家後，由於身體處於酷熱狀態，不少人都習慣將冷氣的溫度調低，以求讓身體盡快降溫。但設置的溫度越低，不但會令耗電量增加，還有可能着涼，引致流鼻水、感冒等問題，所以一般將冷氣溫度設定為23至26度即可，一方面溫度較舒適，另一方面亦比較省電。

冷氣病解決｜3. 在冷氣房不要超過4小時 無論在公司或是在家中，一到夏天便會長期待在冷氣房，基本上每次都會超過7至8小時。而長時間在冷氣房除了會令身體僵硬外，空氣中的塵蟎亦會引起身體不適，因此建議若超過4小時便出門走走或關掉冷氣，工作時則可趁午飯時間外出散步。如果一整天都必須待在冷氣房工作，建議晚上以溫水浸浴，再自行按摩一下，以消除身體的僵硬。 冷氣病解決｜4. 保持房間濕度 雖然待在冷氣房不用擔心炎熱的問題，但長時間吹冷氣，體內的水份會被冷氣蒸發，無論是身體或皮膚都會出現缺水狀況，不但會感到口乾舌燥，皮膚亦會比較乾燥，容易產生皺紋。若果經濟上沒有負擔的話，可以選用濕度均勻、風力柔和的冷氣機，沒辦法的話也可以在房間內放置加濕器或綠色植物，保持房間的濕度。同時亦要多喝水及定時使用保濕噴霧，以保持身體和皮膚水分。