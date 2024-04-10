兩大女神冼迪琦及「熊仔頭」Rebecca（卡姐）以啦啦隊造型示人，宣傳於4月11日至6月5日推出兩款期間限定產品「阿華田Shake Shake 爆漿糯米糍」及「阿華田流心包」。冼迪琦及卡姐化身啦啦隊員，拍攝以台灣啦啦隊應援神曲《擦玻璃舞》為靈感的宣傳短片，甜美可愛的笑容與完美誘人的體態，Double 興奮陪大家Shake住食！

冼迪琦︰跳舞是很好的帶氧運動

冼迪琦繼去年跟意大利名宿岩布仙尼齊齊唱「Happy Birthday to me」後，再度跟包點先生合作，她今次拍攝期間多吃兩個阿華田Shake Shake 爆漿糯米糍。至於卡姐同樣是包點先生與阿華田的鐵粉，大讚阿華田流心包每咬一口都有濃郁的阿華田醬。

被問到如何保持身材，目前是台灣中信兄弟啦啦隊「熱情姊妹」成員的冼迪琦，視啦啦隊訓練為運動，因此要跳舞拍宣傳片當然易如反掌。她說：「跳舞是很好的帶氧運動，持之以恆的話，可以令線條更優美。我個人比較重視體態多於數字，為了美食要更努力跳舞及做運動，才能維持好身材。」至於一卡姐自認是「跳舞BB班」，並說：「我完全沒有學過跳舞，所以拍攝前一晚找來朋友惡補兩小時，希望舞姿可以『呃得吓人』。貪吃的人只好勤做運動，才能有更多Quota大擦美食。」