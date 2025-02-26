初春護膚好物推介：Sisley舒敏乳霜、fresh睡蓮煥膚水、SOFINA醒膚按摩啫喱

初春天氣時寒時暖，氣溫與濕度的改變，容易令膚況不穩，又或者暗沉疲倦，今次為大家推介多款新出護膚好物，包括舒緩敏感狀況，為肌膚保濕提亮、煥膚的產品，過度這段轉季日子，令皮膚早日回復明亮細緻！ 初春護膚好物｜ Sisley 舒敏修護乳霜 春季時節天氣多變，肌膚容易出現敏感症狀。Sisley透過2012年諾貝爾醫學獲獎技術進行測試，利用重組感覺神經元及人體皮膚共同培養3D模型，模擬敏感肌膚的急性壓力反應，發現當過量的CGRP神經肽，會引起肌膚泛紅及疼痛。而全新的舒敏修復精華乳配方含有黃金海藻萃取，能顯著減少因急性壓力而釋放的CGRP神經肽數量，從而減退泛紅情況，同時高效紓敏，亦能提高肌膚耐受性，幫助減退泛紅及敏感徵狀，有助重塑舒適水潤的肌膚，持續使用令肌膚更強韌，抵禦外來刺激、降低敏感機率。

Sisley舒敏修護乳霜 $1,500/40ml

初春護膚好物｜ fresh 睡蓮青春賦活煥膚水 潮濕天氣容易讓肌膚變得黯沉，fresh的全新睡蓮青春賦活煥膚水性質溫和，加入彩虹藻萃取物，可在夜間淡化色斑、去除老廢角質、暢通及緊緻毛孔、減少多餘油光及平滑膚質，同時紓緩及鎮靜肌膚，重現原生明亮膚色。配方更注入超級睡蓮、琥珀酸及乙醇酸，創新泡沫水狀質地可瞬間被肌膚吸收，散發療癒心神的蜜桃香氣，使用時可倒於化妝棉上，一抹重塑透澈明亮膚質。

fresh睡蓮青春賦活煥膚水 $360/150ml

初春護膚好物｜ SOFINA 潤白鑽亮 3D 立體修護面膜 SOFINA ALBLANC今年踏入20周年，特別推出限定新品——潤白鑽亮3D立體修護面膜及潤白美肌晨間醒膚按摩啫喱。20周年限定的潤白鑽亮3D立體修護面膜，每片盛載33ml濃厚乳液狀精華液，嚴選7種奢華保濕精華，除皇牌潤白護理成分Ⅱ(保濕)外，還首次加入鑽亮保濕成分，以嶄新Face Hug 3D立體設計剪裁面膜，緊密貼合肌膚，確保精華液能深層滲透，注入豐盈滋潤及活力，不僅修護肌膚表面角質層，還深入強化真皮層彈力，有效促進Ⅰ型膠原蛋白合成，從肌底釋放鑽亮水潤光澤，層層白晳。

(右)SOFINA潤白鑽亮3D立體修護面膜 $790/ 8片x 33ml

初春護膚好物｜ SOFINA 潤白美肌晨間醒膚按摩啫喱 清晨甦醒，肌膚難免依然疲倦及暗啞無光，以全新潤白美肌晨間醒膚按摩啫喱輕柔按摩臉部，喚醒沉睡中的自律神經系統，提亮膚色及消除浮腫，讓輪廓清晰、眼神更明亮，同時養成早晨按摩護膚的新習慣， 清新舒爽的啫喱質感，與肌膚順滑融合，按摩後無需拭擦或沖洗，特別適合匆忙的早晨使用。

初春護膚好物｜ CANVAS 芳枸葉保濕水 潤澤滋養的保濕水，專為乾燥和敏弱的肌膚而設，蘊含94.65%天然有機成分。芳枸葉香薰油具有平衡水油，強化鎖水層及紓解炎症的功效，配合有「鎖水磁石」之稱的PENTAVITIN，能增強肌膚的鎖水力，讓肌膚長時間保持水潤。結合積雪草、藥蜀葵及螺旋草等款天然高效的保濕成分，令肌膚用後更見水嫩亮澤，恢復自然光彩。不含酒精成分，可取代爽膚水，建議在潔膚後的黃金吸收時間噴上，帶來即時補水、72小時持續鎖水、平衡水油及提升後續護膚品吸收度等多種護膚功效。

CANVAS芳枸葉保濕水 $395/100ml

初春護膚好物｜ First Aid Beauty KP 果酸 身 體去⻆質磨砂膏(草莓 香 味) First Aid Beauty的KP果酸身體去角質磨砂膏，新加入天然草莓香味，令淋浴過程更煥然一新，結合溫和的果酸配方(10% AHA)，輕鬆去除肌膚表層的老廢角質，並能改善膚質及減輕汗疹，令肌膚更光滑細膩。

初春護膚好物｜ NUXE 玫瑰柔舒潔膚水 升級版玫瑰柔舒潔膚水配方由99% 天然原產成分製成，加入玫瑰精華，能夠有效去除臉部污垢同時卸妝，補水、舒緩鎮靜肌膚。潔膚水適合所有皮膚類型，包括敏感肌膚。

NUXE 玫瑰柔舒潔膚水 $105/100ml、$165/200ml