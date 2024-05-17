初潛勝地 泰國龜島覓鯨鯊大魚

泰國安達曼海和泰國灣素來是潛水愛好者的朝聖地，5月正值泰國灣潛水季節的開始，也是鯨鯊出沒的重要時節。當中，蘇梅島是鯨鯊和鰩魚2類鯊魚最常出現的水域之一，同時是海龜、海蛇、海馬和梭子魚等海洋生物的棲息地。對於熱衷於追尋大魚的潛水者而言，夏季是造訪蘇梅島的最佳時機，沒有其他地方可以媲美！
蘇梅島附近有80多個外島，最著名的安通國家公園（Angthong National Marine Park)、南緣島(Koh Nang Yuan)、龜島(Koh Tao)及帕岸島(Koh Phangan)，水温平均29度或以下，海水清澈，豐富的珊瑚礁、色彩艷麗的熱帶魚群、蔚藍的鹹水湖和石灰岩洞，遊人不多。其中，龜島更有「世界潛水工廠」美譽，擁超過25個潛點，每個潛點有不同的深度和特色，其中White Rock、Southwest Pinnacle、Shark Island和Chumphon Pinnacle水流穩定，屬Open Water等級，是初學者試玩潛水的首選。
把握6月前鯨鯊活躍時期
鍾情大魚的大家不妨考慮帕岸島的帆岩（Sail Rock），以及龜島的Southwest Pinnacle和Chumphon Pinnacle，深度分別達約34米、28米和40米，是鯨鯊和公牛鯊的活躍地點，若牠們在附近，必會感受到礁岩微微震動，但緊記不要在牠們的正前方，避免惹惱牠們，同時小心其強而有力的尾部。
至於眾人喜愛的小丑魚是Chumphon Pinnacle的常客，牠們整群家族經常寄宿於海葵或在旁緊張地游來游去，有時更會見到一群群皇后石首魚和紡綞鰤在小丑魚附近徘徊。另外，White Rock是龜島有名的潛點，顧名思義一塊巨型白色的獨石佇立在海床之上，直達水面，海底遍布絢麗的珊瑚，全部布滿在起伏不平的花崗岩石上，亦是最常遇見綠海龜之地。
每年6月8日「世界海洋日」，龜島都會舉辦不同環保活動宣揚海洋保育意識，活動包括珊瑚修復、繫泊浮標維護、水下清理、魚類聚集和流域恢復。工作坊包括用椰子漿製作紮染、製作環保清潔產品、用碎玻璃製作珠寶以及學習如何烹飪泰國菜零浪費。