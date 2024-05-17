初潛勝地 泰國龜島覓鯨鯊大魚

泰國安達曼海和泰國灣素來是潛水愛好者的朝聖地，5月正值泰國灣潛水季節的開始，也是鯨鯊出沒的重要時節。當中，蘇梅島是鯨鯊和鰩魚2類鯊魚最常出現的水域之一，同時是海龜、海蛇、海馬和梭子魚等海洋生物的棲息地。對於熱衷於追尋大魚的潛水者而言，夏季是造訪蘇梅島的最佳時機，沒有其他地方可以媲美！

蘇梅島附近有80多個外島，最著名的安通國家公園（Angthong National Marine Park)、南緣島(Koh Nang Yuan)、龜島(Koh Tao)及帕岸島(Koh Phangan)，水温平均29度或以下，海水清澈，豐富的珊瑚礁、色彩艷麗的熱帶魚群、蔚藍的鹹水湖和石灰岩洞，遊人不多。其中，龜島更有「世界潛水工廠」美譽，擁超過25個潛點，每個潛點有不同的深度和特色，其中White Rock、Southwest Pinnacle、Shark Island和Chumphon Pinnacle水流穩定，屬Open Water等級，是初學者試玩潛水的首選。

