初老肌STOP！男士魅力Level Up！ 一機在手享受醫美級護膚體驗

無論男女，夏天都特別容易出油及堆積老廢角質等肌膚問題。而Notime icelady RF 逆齡儀 及Notime icedandy全效護膚儀（男士專用）利用科技潔淨肌膚，以及肌膚表面多餘油脂，達到深層清潔、疏通毛孔，令肌膚更加潔淨有光澤。
安坐家中 逆轉肌齡
年輕飽滿的肌膚，是不同年齡女士都追求的完美肌膚狀態，更有人願意花大量金錢到美容院購買各類療程。其實要逆轉肌齡，安坐家中已可輕鬆做到！針對初老肌，Notime icelady RF 逆齡儀結合了四大醫美級美容技術，包括RF射頻、超聲波加低頻振動、LED美容紅光及EMS微電流，讓用家一機即可全面做到緊緻提拉、美肌嫩膚、減淡細紋、提亮膚色等不同臉部護理需求，每次只需6分鐘，輕鬆在家實現逆轉肌齡！
提升肌膚彈性、改善膚質
男士皮膚一般油脂分泌較旺盛尤其在悶熱焗促的夏季，粉刺、黑頭及痘痘問題暴現！Notime icedandy全效護膚儀針對男士膚質而設，一機結合LED美容紅光及藍光、EMS微電流、高頻振動及智能40°C恆溫技術，而且更有3D懸浮導頭設計模擬人手按摩，緊貼面型深層導入，有效改善乾燥暗啞、撫平細紋、平衡油脂分泌及改善粉刺痘痘等問題，令肌膚隨時維持清爽水潤狀態，提升肌膚彈性及改善膚質。