初老肌STOP！男士魅力Level Up！ 一機在手享受醫美級護膚體驗

無論男女，夏天都特別容易出油及堆積老廢角質等肌膚問題。而Notime icelady RF 逆齡儀 及Notime icedandy全效護膚儀（男士專用）利用科技潔淨肌膚，以及肌膚表面多餘油脂，達到深層清潔、疏通毛孔，令肌膚更加潔淨有光澤。

安坐家中 逆轉肌齡 年輕飽滿的肌膚，是不同年齡女士都追求的完美肌膚狀態，更有人願意花大量金錢到美容院購買各類療程。其實要逆轉肌齡，安坐家中已可輕鬆做到！針對初老肌，Notime icelady RF 逆齡儀結合了四大醫美級美容技術，包括RF射頻、超聲波加低頻振動、LED美容紅光及EMS微電流，讓用家一機即可全面做到緊緻提拉、美肌嫩膚、減淡細紋、提亮膚色等不同臉部護理需求，每次只需6分鐘，輕鬆在家實現逆轉肌齡！