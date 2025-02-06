農曆新年即將過去，相信各位已經出盡力逗了大量利是，賺得盆滿缽滿。有數據指，香港人每年使用3.2億個利是封，相當砍伐16300棵樹，對環境傷害極大。各位拆利是後，剩下的利是封不妨拿去回收，為環保出一分力。
利是封回收2025｜無印良品
無印良品與mil mill合作，繼續回收市民不需要的利是封及紙揮春。市民可將利是封及紙揮春放進指定muji店舖內的回收箱，多行一步為環保盡一份力。
回收日期：由即日起至2月28日
回收地點：指定無印良品門店舖（MUJI to GO港鐵香港站及青衣站、萬宜大廈商場期間限定店、澳門威尼斯人店除外）
利是封回收2025｜綠領行動
綠領行動每年舉辦利是封回收重用大行動，將市民捐贈的利是封重新處理成為新生利是封，下一年讓市民免費領取，十分有意義。
回收日期：2月7日至27日。
回收詳情待機構公布。
利是封回收2025｜Mil Mill喵坊
Mil Mill喵坊特設喵巴士，停泊不同地方回收市民不需要的舊物，如紙包飲品盒、各類廢紙、紙皮、書簿習作等。喵巴士2月亦會回收利是封，市民可留意喵巴士的停泊位置及時間，將舊物捐贈。
回收日期：恆常回收舊物
喵巴士二月行程表：
1/2 : 休息
2/2 : 休息
8/2 星期六 3-5pm : 嘉湖山莊 - 樂湖居 (中央公園 近5座及6座)
9/2 星期日 11-1pm : 富安花園 (風水柱 近巴士總站)
9/2 星期日 3-5pm : 穗禾苑 (穗禾苑廣場)
15/2 星期六 3-5pm : 綠楊新邨（平台 YMCA 樓梯）
16/2 星期日 11-1pm : 嘉亨灣 (嘉亨灣L1層)
16/2 星期日 3-5pm : 東濤苑 (D座對出空地)
22/2 星期六 3-5pm : 荃威花園 (三期平台近J座)
23/2 星期日 11-1pm : 曉麗苑 (曉晴閣外)
23/2 星期日 3-5pm : 龍蟠苑 (龍璋閣對出空地)
情人節2025｜盤點香港情人元宵節商場打卡位 厚面子/桃花樹林（持續更新）
利是封回收2025｜城景國際酒店
城景國際酒店與綠領行動合作，收集市民不需要的利是封，再將利是封交向綠領行動處理。但行動不接受特定款式的利是封，市民捐贈時需留意。
回收日期：即日起至2月21日
回收地點：香港九龍窩打老道23號 城景國際酒店