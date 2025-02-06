熱門搜尋:
大S離世 DeepSeek 渣打馬拉松2025 情人節2025 新店關注組 珀岸 行山路線 網上熱話 二手樓 自助餐優惠 好去處 定期存款 C觀點 日本旅遊 啟德體育園 食譜 味美道來
dadblk2 madblk2
返回
生活
2025-02-06 17:30:00

利是封回收2025｜一覽4大回收機構/地點 MUJI可回收

分享：
利是封回收2025｜一覽4大利是封回收機構/地點 MUJI可回收利是封
adblk5

農曆新年即將過去，相信各位已經出盡力逗了大量利是，賺得盆滿缽滿。有數據指，香港人每年使用3.2億個利是封，相當砍伐16300棵樹，對環境傷害極大。各位拆利是後，剩下的利是封不妨拿去回收，為環保出一分力。

2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單 2025年「生肖+血型」運勢排行完整榜單

利是封回收2025｜無印良品

無印良品與mil mill合作，繼續回收市民不需要的利是封及紙揮春。市民可將利是封及紙揮春放進指定muji店舖內的回收箱，多行一步為環保盡一份力。

回收日期：由即日起至228

回收地點：指定無印良品門店舖（MUJI to GO港鐵香港站及青衣站、萬宜大廈商場期間限定店、澳門威尼斯人店除外）

adblk6

無印良品與與Mil Mill喵坊合作，回收市民不需要的利是封及紙揮春。（MIJI官方圖片）

利是封回收2025｜綠領行動

綠領行動每年舉辦利是封回收重用大行動，將市民捐贈的利是封重新處理成為新生利是封，下一年讓市民免費領取，十分有意義。

回收日期：27日至27日。

回收詳情待機構公布。

市民捐贈利是封前要留意指引，篩選不適合捐贈的利是封。（綠領行動圖片）

利是封回收2025Mil Mill喵坊

Mil Mill喵坊特設喵巴士，停泊不同地方回收市民不需要的舊物，如紙包飲品盒、各類廢紙、紙皮、書簿習作等。喵巴士2月亦會回收利是封，市民可留意喵巴士的停泊位置及時間，將舊物捐贈。

回收日期：恆常回收舊物

喵巴士二月行程表：

1/2 : 休息

2/2 : 休息

8/2  星期六 3-5pm : 嘉湖山莊 - 樂湖居 (中央公園 5座及6)

9/2  星期日 11-1pm : 富安花園 (風水柱 近巴士總站)

9/2  星期日 3-5pm : 穗禾苑 (穗禾苑廣場)

15/2  星期六 3-5pm : 綠楊新邨（平台 YMCA 樓梯）

16/2  星期日 11-1pm : 嘉亨灣 (嘉亨灣L1)

16/2  星期日 3-5pm : 東濤苑 (D座對出空地)

22/2  星期六 3-5pm : 荃威花園 (三期平台近J)

23/2  星期日 11-1pm : 曉麗苑 (曉晴閣外)

23/2  星期日 3-5pm : 龍蟠苑 (龍璋閣對出空地)

情人節2025｜盤點香港情人元宵節商場打卡位 厚面子/桃花樹林（持續更新）

Mil Mill喵坊設「喵巴士」，回收市民的舊物。（Mil Mill喵坊IG圖片）

利是封回收2025｜城景國際酒店

城景國際酒店與綠領行動合作，收集市民不需要的利是封，再將利是封交向綠領行動處理。但行動不接受特定款式的利是封，市民捐贈時需留意。

回收日期：即日起至2月21日

回收地點：香港九龍窩打老道23號 城景國際酒店

親子好去處｜精選全港4大燒烤場 旋轉燒烤/野炊小吊鍋/任飲任食 附收費詳情

城景國際酒店與綠領行動合作，收集市民不需要的利是封。（城景國際酒店官網圖片）

入App免費拎寵物展入場券

入App免費拎寵物展入場券