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生活
2023-11-27 13:05:23

北上消費｜深圳南山3間打卡餐廳　必吃榜第一牛腩煲

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港人北上的熱潮持續，除了超熱門的福田區，深圳南山區近年來發展迅速，由深圳灣口岸前往也十分方便。這裏聚集不少科技企業和年輕人，自然也帶動餐飲發展，擁有眾多人氣食肆，今日就為大家盤點一下南山3間必打卡的餐廳！

南山美食｜蟹叁寶：「瀑布蟹黃麵」

秋天怎麼能夠錯過蟹的美味呢？除了自己買蟹來在家吃，還有更滿足的吃法——蟹黃撈麵。來到深圳南山區，不如去人氣爆棚的「蟹叁寶·蟹黃麵」，試下聲稱「10隻蟹1碗麵」的蟹黃撈麵。

蟹黃麵製作起來頗費工夫，當然還是去餐廳吃比較方便。（網上圖片） 滿滿金色蟹黃倒入麵裏，被網友形容為「瀑布蟹黃麵」。（網上圖片）

這間蟹叁寶的招牌菜就是「蟹黃金撈」(蟹黃麵)，上菜時蟹黃和麵是分開的，可以根據自己的喜好，將蟹黃倒入麵裏，拌勻後就可以直接吃。每一根麵條都沾滿蟹黃，吃一口就滿嘴濃厚鮮香。如果不想吃麵，也有蟹黃撈飯的選擇。

此外，還有每日限量30份、裝在小鍋內的蟹黃金雞。（圖片來源：郭寶來了@小紅書）

此外，還有每日限量30份、裝在小鍋內的蟹黃金雞。（圖片來源：郭寶來了@小紅書）

地址：深圳南山區後海濱路3368號 鵬潤達商業廣場東座3樓 (距後海地鐵站F出口約70米)

人均消費：約100元人民幣

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南山美食｜潮悅牛肉火鍋：肉香濃郁 口感一絕

當然，吃蟹還是免不了受季節影響，而牛肉火鍋就一年到頭都可以暢快享用。

不少港人都愛吃的潮汕牛肉火鍋，其實在深圳選擇眾多，比較知名的連鎖品牌，如八合里牛肉火鍋、潮汕大目牛肉火鍋，在各個區都有不少分店，但水準就不夠驚艷，有些分店的出品亦不太穩定。

有食客總結，在深圳吃潮汕牛肉火鍋，需記住八字口訣：「東翔西悅，南水北松」，分別指的是：田貝阿翔、西麗潮悅、南山阿水、民治阿松。

今天要介紹的，就是這間位於南山區西麗的「潮悅牛肉火鍋店」，雖然環境普通，屬於比較貼地的裝修風格，但味道一定不會讓人失望。

潮悅牛肉火鍋店是在深圳的老牌牛肉火鍋，被不少網友形容為深圳牛肉火鍋「天花板」。（網上圖片）

潮悅牛肉火鍋店是在深圳的老牌牛肉火鍋，被不少網友形容為深圳牛肉火鍋「天花板」。（網上圖片）

招牌牛骨湯底的濃度正好，不會太寡淡或太油膩；至於牛肉，無論哪個部位，幾乎口感都屬上乘，十足鮮嫩；更重要的是，這裏牛肉的肉香味十分濃郁。

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潮悅牛肉火鍋店熱銷的牛肉部位包括頂級牛肉、吊龍、五花金錢展等。（網上圖片）

潮悅牛肉火鍋店熱銷的牛肉部位包括頂級牛肉、吊龍、五花金錢展等。（網上圖片）

不過需要注意的是，這裏像許多其他牛肉火鍋一樣，熱銷的牛肉部位常常售罄。根據網友經驗，大概下午5點和晚上9點左右是牛肉進貨時間，想要嘗到熱門部位的食客可以計算好時間再去。

此外，這間店的濕炒牛河，裏面牛肉和菜的分量很足，濕度也剛剛好，亦得到不少顧客的青睞。

西麗這間潮悅雖說屬於南山區，但距離福田區亦不算遠，由深圳灣口岸和福田口岸前往皆可。

地址：深圳南山區龍井路龍井綜合樓1樓96號外圍商鋪 (距離龍井地鐵站B出口約790米)

人均消費：約128元人民幣

深圳南山美食｜牛百鮮：「排隊王」牛腩煲火鍋

天氣轉冷，除了吃牛肉火鍋，選擇牛腩煲也一樣暖笠笠！深圳必吃榜排第一的牛腩煲，就要數南山區傳說中的「排隊王」——牛百鮮·牛腩煲火鍋。

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牛百鮮·牛腩煲火鍋在深圳的3間分店都在南山區，分別位於海岸城、白石洲和學府路，當中學府路分店是深圳第一間。（網上圖片）

牛百鮮·牛腩煲火鍋在深圳的3間分店都在南山區，分別位於海岸城、白石洲和學府路，當中學府路分店是深圳第一間。（網上圖片）

招牌的香辣牛腩煲，湯底濃郁，雖然看上去一片紅色，但其實辣度是屬於「廣東辣」，不會太刺激。

至於牛腩，店家稱是屠場每日直送的新鮮牛腩，燉煮之後十分入味，口感煙韌軟糯。

牛腩煲有其他配菜可以選擇，飲品則有絕配的手打檸檬汁可以去膩。（網上圖片）

牛腩煲有其他配菜可以選擇，飲品則有絕配的手打檸檬汁可以去膩。（網上圖片）

地址：深圳南山區學府路123號常興花園3棟-53號

人均消費：約117元人民幣

本文獲「當代中國」授權於am730刊出，歡迎關注】

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