北上消費｜深圳南山3間打卡餐廳　必吃榜第一牛腩煲

港人北上的熱潮持續，除了超熱門的福田區，深圳南山區近年來發展迅速，由深圳灣口岸前往也十分方便。這裏聚集不少科技企業和年輕人，自然也帶動餐飲發展，擁有眾多人氣食肆，今日就為大家盤點一下南山3間必打卡的餐廳！

秋天怎麼能夠錯過蟹的美味呢？除了自己買蟹來在家吃，還有更滿足的吃法——蟹黃撈麵。來到深圳南山區，不如去人氣爆棚的「蟹叁寶·蟹黃麵」，試下聲稱「10隻蟹1碗麵」的蟹黃撈麵。

這間蟹叁寶的招牌菜就是「蟹黃金撈」(蟹黃麵)，上菜時蟹黃和麵是分開的，可以根據自己的喜好，將蟹黃倒入麵裏，拌勻後就可以直接吃。每一根麵條都沾滿蟹黃，吃一口就滿嘴濃厚鮮香。如果不想吃麵，也有蟹黃撈飯的選擇。

此外，還有每日限量30份、裝在小鍋內的蟹黃金雞。（圖片來源：郭寶來了@小紅書）

南山美食｜潮悅牛肉火鍋：肉香濃郁 口感一絕

當然，吃蟹還是免不了受季節影響，而牛肉火鍋就一年到頭都可以暢快享用。

不少港人都愛吃的潮汕牛肉火鍋，其實在深圳選擇眾多，比較知名的連鎖品牌，如八合里牛肉火鍋、潮汕大目牛肉火鍋，在各個區都有不少分店，但水準就不夠驚艷，有些分店的出品亦不太穩定。

有食客總結，在深圳吃潮汕牛肉火鍋，需記住八字口訣：「東翔西悅，南水北松」，分別指的是：田貝阿翔、西麗潮悅、南山阿水、民治阿松。

今天要介紹的，就是這間位於南山區西麗的「潮悅牛肉火鍋店」，雖然環境普通，屬於比較貼地的裝修風格，但味道一定不會讓人失望。