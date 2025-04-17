北海道旅遊｜北海道特色啤酒之旅 走訪旭川/小樽/函館3間酒廠 歎盡地道啤酒風味

農產豐富、水質純淨上乘的北海道，成為日本著名的釀酒鄉，像國民啤酒SAPPORO、余市威士忌、旭川男山酒造等，通通源自北海道。其實，北海道各地還有許多很有特色的精陽啤酒，即Check 3款道產特色啤！
文、圖：戴保倫
旭川 雪山水啤酒
第一站，來到北海道第2大城市的旭川，四周被雄偉的大雪山連峰包圍，還有超過120條大小河川流淌，水質超上乘。當中1996年開業的精釀啤酒館「大雪地ビール館」，使用大雪山純淨的伏流水釀製，屢獲日本啤酒大賽。紅磚造建築群的餐酒館，原為明治、大正時代興建的舊倉庫「藏圍夢」，已登錄日本有形文化財。樓高兩層，內自設釀酒室，除供應自家啤酒，還有各式以本地食材炮製的西式餐點，推薦啤酒試飲套餐、Pizza、手工腸等，還有用啤酒做的布甸、甜品等。
小樽 河畔啤酒
接着，轉至距離札幌1小時車程的小樽，坐落小樽運河旁邊的「小樽ビール釀造所 小樽倉庫No.1」，1995年創業，乃小樽唯一精釀啤酒品牌，創辦人庄司昭夫師承德國釀酒師，運用酵母精釀出高質的啤酒。自家餐酒吧供應3款自家啤酒與精致德國菜，其中金黃色澤的Pilsner，味道醇和，乃人氣之選。挑高的樓底恍如中世紀古堡，還有露天座位，可以坐在運河畔，邊喝啤酒邊吹風，歎如置身歐洲。
函館 咖啡啤
最後來到北海道最南邊的海港城市——函館，坐落明治館通一棟紅磚倉庫的「HAKODATE BEER（函館啤酒館）」，創立於明治時期，乃函館唯一本地啤酒，使用100%函館山地下水釀造，店內附設釀酒室，坐在吧台可看到一個個巨型蒸餾器。供應多款自家精釀啤酒，推薦「函館 Coffee Stout」，加入函館老牌咖啡店「美玲珈琲」的焙煎咖啡豆，令微苦的黑色啤酒液，帶着濃烈的咖啡香，像徘徊醉與清醒之間，真正男人的口味。