北海道旅遊｜北海道特色啤酒之旅 走訪旭川/小樽/函館3間酒廠 歎盡地道啤酒風味

農產豐富、水質純淨上乘的北海道，成為日本著名的釀酒鄉，像國民啤酒SAPPORO、余市威士忌、旭川男山酒造等，通通源自北海道。其實，北海道各地還有許多很有特色的精陽啤酒，即Check 3款道產特色啤！

文、圖：戴保倫

旭川 雪山水啤酒

第一站，來到北海道第2大城市的旭川，四周被雄偉的大雪山連峰包圍，還有超過120條大小河川流淌，水質超上乘。當中1996年開業的精釀啤酒館「大雪地ビール館」，使用大雪山純淨的伏流水釀製，屢獲日本啤酒大賽。紅磚造建築群的餐酒館，原為明治、大正時代興建的舊倉庫「藏圍夢」，已登錄日本有形文化財。樓高兩層，內自設釀酒室，除供應自家啤酒，還有各式以本地食材炮製的西式餐點，推薦啤酒試飲套餐、Pizza、手工腸等，還有用啤酒做的布甸、甜品等。