北海道旅遊｜札幌市爆紅打卡位 神秘墓園「頭大佛」 3大看點逐個睇！

北海道札幌市近郊，有一座13.5公尺高、藏身墓園的神秘大佛像，來頭不小，由建築大師安藤忠雄設計，成為SNS社群網路話題。雖說是墓地，但佔地180公頃的園區幾乎全是公園和散步道，花團錦簇 ，還有Cafe和禮品店，滿滿打卡位，即睇3大看點！ 文、圖：戴保倫

看點 1 ：安藤忠雄操刀 大佛座落札幌市南部的「真駒内滝野霊園」，1981年開園，佔地180公頃，為北海道最大景觀墓園。為紀念開園30週年，2016年找來大師安藤忠雄，打造13.5公尺高、1,500噸重的大佛像。 水上庭院洗滌心靈 要參見大佛，必先穿過長方形的水上庭院與135米長的隧道，池水倒映藍天，構成虛幻的景觀，先洗滌心靈。灰白色的大佛，藏身安藤簽名式的清水混凝土圓拱殿內，寓意佛在母胎中，頭頂還開了一片天井。站在洞窟般的神聖空間，抬頭仰望大佛，頂上一片藍天白雲，陽光透過天井照射佛身，顯得格外莊嚴又震撼！

看點 2 ：薰衣草田包圍 大佛埋在大片草坡丘陵之下，從外面看，僅露出半個佛頭，狀甚有趣，也因而得名。四周丘陵還種滿15萬株薰衣草，乃北海道規模最大的薰衣草花海，每年夏季7月燦爛盛放，漫山遍野一片紫色花海，浪漫爆燈！春天綠草茸茸、翠色欲流；冬天被白雪覆蓋，又充滿意境。