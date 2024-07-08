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生活
2024-07-08 12:00:00

北海道旅遊｜札幌市爆紅打卡位 神秘墓園「頭大佛」 3大看點逐個睇！

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北海道旅遊｜札幌市爆紅打卡位 神秘墓園「頭大佛」 3大看點逐個睇！

北海道旅遊｜札幌市爆紅打卡位 神秘墓園「頭大佛」 3大看點逐個睇！

北海道札幌市近郊，有一座13.5公尺高、藏身墓園的神秘大佛像，來頭不小，由建築大師安藤忠雄設計，成為SNS社群網路話題。雖說是墓地，但佔地180公頃的園區幾乎全是公園和散步道，花團錦簇 ，還有Cafe和禮品店，滿滿打卡位，即睇3大看點！

文、圖：戴保倫

看點1：安藤忠雄操刀

大佛座落札幌市南部的「真駒内滝野霊園」，1981年開園，佔地180公頃，為北海道最大景觀墓園。為紀念開園30週年，2016年找來大師安藤忠雄，打造13.5公尺高、1,500噸重的大佛像。

水上庭院洗滌心靈

要參見大佛，必先穿過長方形的水上庭院與135米長的隧道，池水倒映藍天，構成虛幻的景觀，先洗滌心靈。灰白色的大佛，藏身安藤簽名式的清水混凝土圓拱殿內，寓意佛在母胎中，頭頂還開了一片天井。站在洞窟般的神聖空間，抬頭仰望大佛，頂上一片藍天白雲，陽光透過天井照射佛身，顯得格外莊嚴又震撼！

 

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長方形的水上庭院，池水倒映藍天，構成虛幻的景觀。 抬頭仰望13.5公尺高的大佛，頂上一片藍天白雲，顯得格外莊嚴又震撼！ 安藤簽名式的清水泥圓拱殿，陽光從圓形天井照到佛身，寓意佛在母胎中。

看點2：薰衣草田包圍

大佛埋在大片草坡丘陵之下，從外面看，僅露出半個佛頭，狀甚有趣，也因而得名。四周丘陵還種滿15萬株薰衣草，乃北海道規模最大的薰衣草花海，每年夏季7月燦爛盛放，漫山遍野一片紫色花海，浪漫爆燈！春天綠草茸茸、翠色欲流；冬天被白雪覆蓋，又充滿意境。

15萬株薰衣草田中，僅露出半個佛頭，狀甚有趣。 除了大佛，園區內還有摩艾石像、巨石陣等景點。

看點3：打卡Cafe

緊鄰大佛殿，設有精緻的Cafe，擁有佛殿延伸的天窗，光影灑落一片優雅寧靜，還可仰望遠處的頭大佛，供應日式洋食和優質咖啡，最重要是附設紀念品店，有售墓園的自家紀念品與安藤忠雄大師的限定精品，做到雅俗共賞。

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Cafe擁有佛殿延伸的天窗，光影灑落一片優雅寧靜。 甜品連飲料套餐。￥1,500 頭大佛限定Totebag 。￥1,000