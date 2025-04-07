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生活
2025-04-07 12:00:00

千海水產即撈海鮮火鍋放題進駐旺角MOKO開第3間分店 預計7月下旬開業

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千海水產旺角店現正圍板中。

千海水產旺角店現正圍板中。

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人氣即撈海鮮火鍋放題店千海水產來勢洶洶，不足半年先後於九龍灣及荃灣開店，最近在旺角MOKO翠園舖位正在圍板，預計7月下旬或8月初開業。
 

千海水產以平價二百多元任食即撈海鮮火鍋作招徠，模式近似深圳人氣曼格活海鮮火鍋自助餐店，店內設有大魚缸養著10款活海鮮，包括三點蟹、大連鮑魚、大頭蝦、基圍蝦、泰國草蝦、沙白蜆、美國貝等；並設有生蠔吧，供應3+級台山大隻厚肉生蠔。加上火鍋配料、熟食及飲品選擇過百款，可任食鐵板鵝肝多士、川味燒鮮蠔、蒲燒鰻魚、燒香草羊鞍、皇牌燒乳鴿王、點心等，抵食又回本，兩間店甫開業即掀起排長龍熱潮。而第3間分店進駐旺角，地理更方便，相信屆時又會掀起爆場熱。

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千海水產旺角MOKO店預計7月下旬或8月初開業，舖位原為翠園。 九龍灣及荃灣店均設有大型魚缸，養10款活海鮮，讓客人任撈、打邊爐任食。 客人可任食活蟹。 必食3+級台山生蠔

3小時午市火鍋放題
星期一至五12nn-3pm        成人$288
星期六、日及公眾假期
12nn-5:30pm                     成人$308

2小時晚市火鍋放題
星期一至四4:30pm-11pm  成人$338
7:30pm前離座                   成人$298
9pm後入座                        成人$308
5pm-7:45pm/8:15pm-11pm
(2小時45分鐘時段)            成人$358

星期五至日、公眾假期及
其前夕(2小時自選時段)     成人$358
7:30pm前離座                   成人$318
9pm後入座                        成人$328
5pm-7:45pm/8:15pm-11pm
(2小時45分鐘時段)            成人$378
小童全日一律$218
 

除了海鮮，更可任食澳洲M5和牛、美國牛肩胛片。 川味燒鮮蠔任點任食 熱葷任食大頭蝦 燒香草羊鞍任點任食

千海水產(旺角店)
地址:旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓602舖

千海水產(九龍灣店)
地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓
電話：3622 2112/3622 2118

千海水產(荃灣店)
地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126舖
電話：3622 2223/3622 2226

千海水產(九龍灣店)設有卡位。

千海水產(九龍灣店)設有卡位。

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