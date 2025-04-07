千海水產即撈海鮮火鍋放題進駐旺角MOKO開第3間分店 預計7月下旬開業

人氣即撈海鮮火鍋放題店千海水產來勢洶洶，不足半年先後於九龍灣及荃灣開店，最近在旺角MOKO翠園舖位正在圍板，預計7月下旬或8月初開業。



千海水產以平價二百多元任食即撈海鮮火鍋作招徠，模式近似深圳人氣曼格活海鮮火鍋自助餐店，店內設有大魚缸養著10款活海鮮，包括三點蟹、大連鮑魚、大頭蝦、基圍蝦、泰國草蝦、沙白蜆、美國貝等；並設有生蠔吧，供應3+級台山大隻厚肉生蠔。加上火鍋配料、熟食及飲品選擇過百款，可任食鐵板鵝肝多士、川味燒鮮蠔、蒲燒鰻魚、燒香草羊鞍、皇牌燒乳鴿王、點心等，抵食又回本，兩間店甫開業即掀起排長龍熱潮。而第3間分店進駐旺角，地理更方便，相信屆時又會掀起爆場熱。

3小時午市火鍋放題

星期一至五12nn-3pm 成人$288

星期六、日及公眾假期

12nn-5:30pm 成人$308 2小時晚市火鍋放題

星期一至四4:30pm-11pm 成人$338

7:30pm前離座 成人$298

9pm後入座 成人$308

5pm-7:45pm/8:15pm-11pm

(2小時45分鐘時段) 成人$358 星期五至日、公眾假期及

其前夕(2小時自選時段) 成人$358

7:30pm前離座 成人$318

9pm後入座 成人$328

5pm-7:45pm/8:15pm-11pm

(2小時45分鐘時段) 成人$378

小童全日一律$218



千海水產(旺角店)

地址:旺角太子道西193號MOKO新世紀廣場6樓602舖 千海水產(九龍灣店)

地址：九龍灣牛頭角道77號淘大商場3期2樓

電話：3622 2112/3622 2118 千海水產(荃灣店)

地址：荃灣大壩街4-30號荃灣廣場B1樓B126舖

電話：3622 2223/3622 2226