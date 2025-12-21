千禧新世界香港酒店 The Lounge 節慶美酒巡禮 $498品鑒三款法國頂級佳釀/小農香檳/魚子醬

千禧新世界香港酒店的葡萄酒專屬空間 The Lounge，為迎接節日推出一系列高端葡萄酒品鑒體驗，為酒迷帶來無與倫比的品味享受。The Lounge 的兩層高酒窖 Vin et Vin 收藏超過 1,000 款新、舊世界佳釀，成為品酒愛好者的必訪之地。

12月至1月期間，The Lounge 推出季節性葡萄酒品鑒組合（$498），精選三款法國頂級佳釀，包括 La Rogerie Héroïne Blanc de Blancs Avize Grand Cru 2015 香檳、Benjamin Leroux Auxey-Duresses 2022 白酒，以及 Domaine Audiffred Vosne-Romanée 2022 紅酒。此外，侍酒師特別搭配港式風味佐酒小食，為節日聚會增添樂趣。

同時，奢華香檳及魚子醬套餐（$880起）讓酒迷探索小農香檳的精妙風格，搭配魚子醬創造出和諧的味覺享受。The Lounge 更提供盲品挑戰賽（$218），成功者將有機會贏得 Krug Grande Cuvée Champagne 香檳。