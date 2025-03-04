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生活
2025-03-04 14:00:00

南區商場THE SOUTHSIDE推伸展班/免費冰球體驗/親子行山 享受綠色健康生活

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南區商場THE SOUTHSIDE推伸展班/免費冰球體驗/親子行山 享受綠色健康生活

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保持運動習慣是健康生活的一大要素。南區地標商場THE SOUTHSIDE透過一系列活動，包括健體伸展課程、親子行山及免費冰球活動，幫助放鬆身心，展開健康綠色生活。

THE SOUTHSIDE 推出「密密食印花賞」

THE SOUTHSIDE310日至46日以「Embrace the Life of Wellness」為主題，與不同星級導師合作，當中包括星級導師兼靚媽梁諾妍(Inez)及旗下的Fitnez Studio合作，推出「紓展解壓伸展班」及「親子同樂伸展班」，透過簡單動作及呼吸練習，舒緩生活壓力及促進親子關係。如果想保持體態優美，不妨參與由Fitnez Studio專業團隊親自設計的了「OL 健體塑身」及「新手媽媽修身普拉提」。

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南區擁有優美的自然風光，值得各位一訪。 THE SOUTHSIDE攜手旅遊節目主持人梁彥宗(Chris Leung)舉辦「探索港島南」親子行山遊活動，帶領大細朋友漫步南朗山，探索港島美麗景色。

Chris 「探索港島南」親子行山遊

商場更與香港冰球訓練學校及香港業餘冰球會合作，推出「活在 THE SOUTHSIDE - 社區冰球計劃」。313日至20日期間，516歲兒童及青少年可於商場中庭的仿冰場，免費學習溜冰及冰球活動。屆時主辦方更會提供合適裝備，讓參加者盡情享受冰上運動樂趣。

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