南區商場THE SOUTHSIDE推伸展班/免費冰球體驗/親子行山 享受綠色健康生活

THE SOUTHSIDE由3月10日至4月6日以「Embrace the Life of Wellness」為主題，與不同星級導師合作，當中包括星級導師兼靚媽梁諾妍(Inez)及旗下的Fitnez Studio合作，推出「紓展解壓伸展班」及「親子同樂伸展班」，透過簡單動作及呼吸練習，舒緩生活壓力及促進親子關係。如果想保持體態優美，不妨參與由Fitnez Studio專業團隊親自設計的了「OL 健體塑身」及「新手媽媽修身普拉提」。