
生活
2025-10-14 12:58:00

南瓜食譜｜萬聖節日式南瓜撻、奶蓋南瓜奶茶等5款教學

萬聖節是哪一天？2025年Halloween日期是10月31日，而說到萬聖節當然少不了南瓜！除了可以用南瓜製作萬聖節裝飾外，還可逡製作一些以南瓜為主題的食品。以下就教大家製作日式南瓜撻、奶蓋南瓜奶茶、南瓜英式鬆餅Scone等5款南瓜食譜，讓大家更添萬聖節氣氛吧！

南瓜食譜｜南瓜英式鬆餅Scone

近年英式鬆餅Scone在甜品界越來越受歡迎，但其實用南瓜亦可以在家中輕易製作出簡單好吃的Scone！而且沒有任何油和糖，利用南瓜的天然甜味製成，十分健康。喜歡吃Scone的話，不妨在家一試吧！

南瓜英式鬆餅Scone材料

南瓜蓉 90g (蒸熟後)／低筋麵粉 90g／果乾 20g／梳打粉 3g／蜜糖 適量

南瓜英式鬆餅Scone做法

1.南瓜蒸熟搗成南瓜蓉備用。
2.低筋麵粉、梳打粉、南瓜蓉和果乾攪拌均勻。
3.將麵團搓成約2cm厚，然後切成6等份。
4.麵團刷上蜜糖，放入焗爐以200度焗20分鐘即可。

南瓜食譜｜南瓜英式鬆餅Scone的製作方法十分簡單。

南瓜食譜｜南瓜英式鬆餅Scone的製作方法十分簡單。

南瓜食譜｜奶蓋南瓜奶茶

萬聖節如果準備開party的話，可以嘗試製作這款南瓜奶蓋牛奶。以香濃的南瓜作為主角，感覺更添萬聖節氣氛。而且還可以按喜好加入珍珠、白玉等材料，家人和朋友一定喜歡！

奶蓋南瓜奶茶材料

日本小南瓜 半個／牛奶 320mL／煉奶 15g
動物性鮮忌廉 40g／糖 5g／鹽 1g／紅茶包 1個

奶蓋南瓜奶茶做法

1.南瓜去皮切片蒸熟備用。
2.將蒸熟後的南瓜和煉奶放入攪拌機中攪拌均勻後取出備用。
3.在煲中倒入300mL牛奶，放入紅茶茶包，以小火慢慢加熱煮成奶茶。
4.煮好的奶茶直接倒入南瓜蓉中輕輕攪拌，然後倒入杯中備用。
5.碗中倒入鮮忌廉、糖和鹽，再用電動攪拌機高速打發。
6.打至出現紋路後，再加入20mL鮮奶，繼續打至奶蓋質感。
7.將奶蓋倒入杯面即可。

南瓜食譜｜充滿秋天風味的奶蓋南瓜奶茶。

南瓜食譜｜日式南瓜撻

南瓜在秋天盛產，因此萬聖節時期亦是南瓜的旺季，用來製作口感豐富、味道香甜的日式南瓜撻就最好不過。雖然製作方法比較複雜，但是並不困難，當作簡單的下午茶屬不錯的選擇。

日式南瓜撻材料（6寸基準）

撻皮：消化餅100g／牛油25g 
南瓜部分：南瓜 400g／忌廉 60g／粟粉 20g／蛋 1隻／代糖 10g 
忌廉部分：忌廉 150g／代糖 15g／堅果15g

日式南瓜撻做法

1.南瓜去皮切片蒸熟，同時焗爐以170度預熱。
2.消化餅放入密實袋中壓碎後倒入碗中，加入用微波爐融化的牛油攪拌均勻。
3.將麵團倒入模具中壓平製成撻皮，再用叉子製出透氣小孔。
4.南瓜蒸熟後加入南瓜部分的其他材料攪拌均勻，然後倒在撻皮上。
5.放入預熱後的焗爐，以170度焗40分鐘後取出放涼備用。
6.將忌廉和代糖打發至堅挺狀，放入擠花袋，從外到內以畫圈形式擠在頂部，再灑上壓碎的堅果即可。

南瓜營養｜不只是萬聖節裝飾 功效好處多 助護眼保心防病 南瓜營養｜纖維：帶來飽足感，幫助抑制食慾，又能令排便暢順 南瓜營養｜鋅：儲存在南瓜籽的營養，幫助維持免疫力 南瓜營養｜維他命C及E：有助提升免疫、抗氧化及抗炎等功能 南瓜營養｜維他命A：保護眼睛、皮膚和黏膜健康，並有助提高免疫力，減低感染等疾病來襲 南瓜營養｜鉀：預防心血管疾病，幫助穩定血壓及減少水腫 南瓜營養｜β-胡蘿蔔素：身體吸收後合轉化成維他命A，是維持眼睛視力、皮膚及黏膜組織健康不可或缺的元素

南瓜食譜｜菠菜南瓜焗蛋

如果不喜愛甜食的話，可以選擇用南瓜製作出菠菜南瓜焗蛋，其做法亦十分簡單。而這款菜式可以一次補充食物纖維、蛋白質等每日所需的營養，特別健康，用來作為早餐一流！

菠菜南瓜焗蛋材料

洋蔥 1/4個／日本小南瓜 半個／雞蛋 2隻／牛奶 少許／菠菜 4棵／鹽 適量／黑椒 適量

菠菜南瓜焗蛋做法

1.南瓜去皮切粒蒸熟，洋蔥洗淨後切粒，菠菜洗淨切段備用。
2.熱鑊落油，將洋蔥炒至透明出香，再加入菠菜炒軟，然後再加入蒸熟後的南瓜粒翻炒均勻。
3.加入適量的鹽和黑椒調味取出備用。
4.在6寸蛋糕模具中鋪上牛油紙，倒入炒好的材料。
5.雞蛋打散，加入少許牛奶和鹽調味後倒入蛋糕模具中。
6.將模具放入預熱好的焗爐，以210度焗20分鐘即可。

南瓜炆雞食譜｜簡易做法4個步驟懶人必學

南瓜食譜｜菠菜南瓜焗蛋想擺盤漂亮的話可以用南瓜鋪面。

南瓜食譜｜原個南瓜蛋糕

若果想保持整個南瓜的原貌，令其更有萬聖節氣氛的話，可以選擇製作原個南瓜蛋糕，一共只有三個步驟，即使是料理新手亦輕鬆上手！做好後的蛋糕可以直接食用，亦可以放入雪櫃冷藏兩小時後再吃，軟糯的南瓜包裹着綿密的蛋糕，口感特別豐富，絕對能獲得家人和朋友的歡心！

原個南瓜蛋糕材料

日本小南瓜 1個／雞蛋 1隻／無糖乳酪 80g

原個南瓜蛋糕做法

1.小南瓜切開頂部，挖去中間部分，放入微波爐以高火力叮4分鐘。
2.挖出部分的南瓜肉，加入雞蛋和乳酪攪拌均勻。
3.將混合物過篩倒入南瓜中，放入焗爐以180度焗40分鐘即可。

秋天食譜｜栗子南瓜等時令食物滋潤潤肺止咳湯水懶人包

