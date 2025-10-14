南瓜食譜｜萬聖節日式南瓜撻、奶蓋南瓜奶茶等5款教學

萬聖節是哪一天？2025年Halloween日期是10月31日，而說到萬聖節當然少不了南瓜！除了可以用南瓜製作萬聖節裝飾外，還可逡製作一些以南瓜為主題的食品。以下就教大家製作日式南瓜撻、奶蓋南瓜奶茶、南瓜英式鬆餅Scone等5款南瓜食譜，讓大家更添萬聖節氣氛吧！

南瓜食譜｜南瓜英式鬆餅Scone 近年英式鬆餅Scone在甜品界越來越受歡迎，但其實用南瓜亦可以在家中輕易製作出簡單好吃的Scone！而且沒有任何油和糖，利用南瓜的天然甜味製成，十分健康。喜歡吃Scone的話，不妨在家一試吧！ 南瓜英式鬆餅Scone材料 南瓜蓉 90g (蒸熟後)／低筋麵粉 90g／果乾 20g／梳打粉 3g／蜜糖 適量 南瓜英式鬆餅Scone做法 1.南瓜蒸熟搗成南瓜蓉備用。

2.低筋麵粉、梳打粉、南瓜蓉和果乾攪拌均勻。

3.將麵團搓成約2cm厚，然後切成6等份。

4.麵團刷上蜜糖，放入焗爐以200度焗20分鐘即可。

南瓜食譜｜奶蓋南瓜奶茶 萬聖節如果準備開party的話，可以嘗試製作這款南瓜奶蓋牛奶。以香濃的南瓜作為主角，感覺更添萬聖節氣氛。而且還可以按喜好加入珍珠、白玉等材料，家人和朋友一定喜歡！ 奶蓋南瓜奶茶材料 日本小南瓜 半個／牛奶 320mL／煉奶 15g

動物性鮮忌廉 40g／糖 5g／鹽 1g／紅茶包 1個 奶蓋南瓜奶茶做法 1.南瓜去皮切片蒸熟備用。

2.將蒸熟後的南瓜和煉奶放入攪拌機中攪拌均勻後取出備用。

3.在煲中倒入300mL牛奶，放入紅茶茶包，以小火慢慢加熱煮成奶茶。

4.煮好的奶茶直接倒入南瓜蓉中輕輕攪拌，然後倒入杯中備用。

5.碗中倒入鮮忌廉、糖和鹽，再用電動攪拌機高速打發。

6.打至出現紋路後，再加入20mL鮮奶，繼續打至奶蓋質感。

7.將奶蓋倒入杯面即可。

南瓜食譜｜日式南瓜撻 南瓜在秋天盛產，因此萬聖節時期亦是南瓜的旺季，用來製作口感豐富、味道香甜的日式南瓜撻就最好不過。雖然製作方法比較複雜，但是並不困難，當作簡單的下午茶屬不錯的選擇。 日式南瓜撻材料（6寸基準） 撻皮：消化餅100g／牛油25g

南瓜部分：南瓜 400g／忌廉 60g／粟粉 20g／蛋 1隻／代糖 10g

忌廉部分：忌廉 150g／代糖 15g／堅果15g 日式南瓜撻做法 1.南瓜去皮切片蒸熟，同時焗爐以170度預熱。

2.消化餅放入密實袋中壓碎後倒入碗中，加入用微波爐融化的牛油攪拌均勻。

3.將麵團倒入模具中壓平製成撻皮，再用叉子製出透氣小孔。

4.南瓜蒸熟後加入南瓜部分的其他材料攪拌均勻，然後倒在撻皮上。

5.放入預熱後的焗爐，以170度焗40分鐘後取出放涼備用。

6.將忌廉和代糖打發至堅挺狀，放入擠花袋，從外到內以畫圈形式擠在頂部，再灑上壓碎的堅果即可。

南瓜食譜｜菠菜南瓜焗蛋 如果不喜愛甜食的話，可以選擇用南瓜製作出菠菜南瓜焗蛋，其做法亦十分簡單。而這款菜式可以一次補充食物纖維、蛋白質等每日所需的營養，特別健康，用來作為早餐一流！ 菠菜南瓜焗蛋材料 洋蔥 1/4個／日本小南瓜 半個／雞蛋 2隻／牛奶 少許／菠菜 4棵／鹽 適量／黑椒 適量 菠菜南瓜焗蛋做法 1.南瓜去皮切粒蒸熟，洋蔥洗淨後切粒，菠菜洗淨切段備用。

2.熱鑊落油，將洋蔥炒至透明出香，再加入菠菜炒軟，然後再加入蒸熟後的南瓜粒翻炒均勻。

3.加入適量的鹽和黑椒調味取出備用。

4.在6寸蛋糕模具中鋪上牛油紙，倒入炒好的材料。

5.雞蛋打散，加入少許牛奶和鹽調味後倒入蛋糕模具中。

6.將模具放入預熱好的焗爐，以210度焗20分鐘即可。 南瓜炆雞食譜｜簡易做法4個步驟懶人必學

南瓜食譜｜原個南瓜蛋糕 若果想保持整個南瓜的原貌，令其更有萬聖節氣氛的話，可以選擇製作原個南瓜蛋糕，一共只有三個步驟，即使是料理新手亦輕鬆上手！做好後的蛋糕可以直接食用，亦可以放入雪櫃冷藏兩小時後再吃，軟糯的南瓜包裹着綿密的蛋糕，口感特別豐富，絕對能獲得家人和朋友的歡心！ 原個南瓜蛋糕材料 日本小南瓜 1個／雞蛋 1隻／無糖乳酪 80g 原個南瓜蛋糕做法 1.小南瓜切開頂部，挖去中間部分，放入微波爐以高火力叮4分鐘。

2.挖出部分的南瓜肉，加入雞蛋和乳酪攪拌均勻。

3.將混合物過篩倒入南瓜中，放入焗爐以180度焗40分鐘即可。 秋天食譜｜栗子南瓜等時令食物滋潤潤肺止咳湯水懶人包