口罩令取消｜除口罩後一次過解決暗啞粉刺 正確深層清潔及去角質與好物推介 (持續更新)

香港人經歷了945日戴口罩的日子，我們的面龐今日終於自由了！不過面部肌膚被口罩長期籠罩，難免會出現暗啞泛黃、毛孔粗大，甚至黑頭及暗瘡等肌膚問題。今次為大家介紹多款去角質及深層清潔產品，不單可以促進細胞更生及修復速度，更可帶走老廢角質，深入毛孔潔淨髒污，令肌膚回復有明亮光澤，讓大家有信心地與口罩分手！ 戴口罩令肌膚長時間處於侷促環境，肌膚長期缺氧，影響自我更生及修復速度，加上長年累月囤積的角質，就更加容易出現暗啞泛黃。這時候最好進行去角質，去除死皮之餘，更可以促進細胞更生，令肌膚回復健康光彩。

口罩令取消｜除口罩後一次過解決暗啞粉刺 正確深層清潔及去角質與好物推介 (持續更新)

去角質與深層清潔的次序是？ 正確次序應該是卸妝>洗臉>去角質>清潔清潔，即是「由外而內」，先卸妝及洗臉，帶走化妝品及污垢，然後去角質，去除老化死皮，再處理毛孔內的油脂。 如何決定去角質及深層清潔次數？ 去角質次數可根據膚質、季節調整，例如夏天特別容易出油及堆積老廢角質，油肌的角質產生速度會偏快，容易過度增生阻塞毛孔，形成粉刺，一周可以進行2至3次去角質。稍微偏乾燥的中性肌可一周1至2次，有涼意調整為一周1次即可。而乾性及敏感性膚質更要注意避免因去角質而引起的不適，每周1次或每月1至2次，力道也不應該太大。

口罩令取消｜除口罩後一次過解決暗啞粉刺 正確深層清潔及去角質與好物推介 (持續更新)

去角質好物推介： 急救口罩暗啞粉刺｜ philosophy 維他命 c/ 縮氨酸家用微晶煥膚組合 結合物理作用及化學形式去除角質，先混合煥膚霜及煥膚精華，然後塗抹於乾淨及乾燥的面部及頸項上，輕輕打圈按摩，靜候約 2至3分鐘後沖洗。組合有助柔滑及亮澤肌膚、潔淨毛孔、淡化暗瘡印，並改善色素沉澱和肌膚老化等問題。敏感肌或初次使用者，建議先用約 1分鐘。

急救口罩暗啞粉刺｜ THREE 精萃柔砂膏 $400/120g 添加含天然荷荷巴油的荷荷巴脂粒為摩砂劑，柔珠本身具優異保濕力，質地溫和性，帶來溫和的洗淨效果。當柔珠輕柔滾動時，洗淨老廢角質的同時亦可補充養分，促進血液循環、紅潤膚色。清新香甜的辛香香氛，提供清爽活力的氛圍。

急救口罩暗啞粉刺｜ Clarins My CLARINS CLEAR-OUT 2 in 1 黑頭擦擦面膜筆 加入筆頭設計，可以一管兩用，有齊去黑頭擦頭及去黑頭面膜2個功效。圓圓的膏狀擦頭，質地如使用擦紙膠，軟硬適中，輕易於弄濕的T-ZONE黑頭位置來回摩擦，有效清除毛孔污垢。將整個紅色樽蓋扭開便是去黑頭面膜，霜狀的薄荷色面膜可天然去除死皮及淨化肌膚，同時有效滋潤潤膚。

急救口罩暗啞粉刺｜Clarins My CLARINS CLEAR-OUT 2 in 1黑頭擦擦面膜筆 $220/50ml+2g

深層清潔要的注意地方 1. 清潔面膜每周只需要使用一次，如果用得太頻繁，反而會適得其反，令肌膚變得脆弱，膚質亦愈來愈差。 2. 敷面膜前最好先用蒸臉機或熱毛巾敷臉，或在洗澡後，令毛孔張開才敷，令效果更事半功倍。 3. 除了次數之外，時間也要好好留意，如果等它完全乾燥才洗掉的話，面膜可能會把皮膚水分都吸走，反而會令肌膚更乾。 4. 敷面膜時，可集中於T字位、下巴等油脂旺盛的地方多塗一點，並避開眼周。 5. 使用深層清潔面膜之後，皮膚會容易乾燥，所以要適當地保濕。 深層清潔好物推介： 急救口罩暗啞粉刺｜ Clarins SOS 淨化面膜 帶有純淨清新香味的面膜，專為容易出現瑕疵、泛油和毛孔粗大的混合/油性肌膚而設，粉狀乳霜質感由高嶺白土和綠黏土混合而成，易於吸收且用後不乾燥，有效吸收及去除過量皮脂，收細毛孔及控制出油情況，令肌膚變得啞緻清爽。

急救口罩暗啞粉刺｜Clarins SOS淨化面膜 $390/75ml

急救口罩暗啞粉刺｜ Benefit 深層淨化毛孔泥膜 富含礦物質的高嶺土，有助深層清潔毛孔，亦含有助減少肌膚表面分泌過多油脂的海茴香萃取成分。這款面膜在變乾後，便會在面上出現一點一點，代表毛孔裡分泌過盛的油脂都被吸出來。沖洗後令毛孔得到深層淨化，變得更細緻﹑通透與潔淨，不再面泛油光。

急救口罩暗啞粉刺｜ ARMANI beauty CREMA NERA 極致再生活顏亮肌黑面膜 面膜蘊含99% 天然萃取成分，達致再生及抗衰老功效，細緻呵護肌膚。火山粉末蘊含高效的Reviscentalis非洲再生復活精華成分，滲進面膜形成黑色。啟動肌膚細胞的抗氧化能力，同時促進肌膚排毒，塑造彈力緊緻。與此同時，配方富含逾80%澳洲堅果油，呵護肌膚，極度滋潤保濕而不油膩。

急救口罩暗啞粉刺｜ARMANI beauty CREMA NERA 極致再生活顏亮肌黑面膜 $1,880/50ml

後續保養注重全臉保濕： 急救口罩暗啞粉刺｜ Aesop 澄瑩面部精華素 水狀質地的精華，帶來輕盈舒適的肌膚感受，適合不喜愛精油或濃厚乳霜質地、但仍希望攝取高濃度維他命、深層補水保濕的人士。 其中包括有助於平衡肌膚的維他命 C，配搭支持屏障健康、均勻肌膚外觀的維他命 B3，而角叉菜酸鈉則可為肌膚注入持久的保濕作用，非常適合混合性、油性肌膚，也是炎熱或潮濕氣候的理想選擇。