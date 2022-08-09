口罩底妝好物推介 不沾口罩的透薄粉餅/粉底液/底霜

香港人目前仍要日日戴口罩，肌膚容易焗出汗水及油光，出現溶妝問題，在這個時候，不沾口罩又輕薄的的底霜及粉底就變得非常重要，今次為大家介紹長效持久又透薄的底妝產品，令妝容即使在口罩下都保持自然輕盈。
口罩底妝好物推介｜Dior 恆久貼肌柔霧粉餅
新一代粉餅輕盈不暈染，注入90%天然成分，貼服度高，令塗層粉末與肌膚自然融合，改善暗沉位置、柔霧細紋、皺紋和瑕疵，同時提亮肌膚，帶來持久舒適的啞緻妝效。即使在高溫、潮濕或空調環境中，妝效仍然持久。
口罩底妝好物推介｜DECORTÉ 輕盈持久裸肌粉餅 SPF20．PA++
觸感順滑輕盈，貼合肌膚，富透明感的薄紗遮蓋毛孔凹凸及膚色不均，帶來素肌般的空氣感光澤感，並具自然遮瑕力，淡淡的清新綠花香別具舒適感。
口罩底妝好物推介｜CLARINS 霧感無瑕粉餅
集控油與遮蓋瑕疵於一身，粉餅具中度遮瑕力，可減少油脂分泌，避免肌膚出油，同時提供長效保濕及滋潤肌膚，做到薄透妝感之餘能修飾瑕疵均勻膚色，令妝容持久清爽啞緻。專利的抗污染複合物更可強化肌膚，保護肌膚免受環境污染侵害。
口罩底妝好物推介｜HOURGLASS AMBIENT 柔光輕透粉底液
由標誌性的柔光系列得到啟發，長效持久的粉底液配方注入柔光效果的柔焦粒子，減少面部瑕疵，提供中度遮瑕力，令皮膚看起來更光滑及均勻，在任何光線下都能展現光采。
口罩底妝好物推介｜ARMANI beauty 絲光輕透氣墊修護粉底
王牌氣墊粉底融合輕透質感和遮瑕功效，令妝容如素顏般輕盈透亮，加上三重修護成份，配方為肌膚注入水分，一整天清爽不黏膩。粉底最近更Plissé斜紋粉盒設計，靈感來自GIORGIO ARMANI的Chevron bag，以V字壓織花紋帶出鮮紅色的奪目質感。