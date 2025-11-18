古埃及文明大展｜直擊10大重點+必睇展品 一文睇票價/入場方法 (有片)

近期成為熱話的年度重磅特別展覽「古埃及文明大展」，將於11月20日香港故宮文化博物館登場！作為香港歷年來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物展覽，記者今日(18日)率先為大家直擊館內必睇10大展品，以及限定周邊，一文睇票價及入場方法！
歷來最大古埃及文物展
香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，由博物館戰略合作夥伴中國銀行(香港)全力支持，並由國泰作為主要贊助。展期將維持9個半月，由2025年11月20日至2026年8月31日期間，於博物館展廳9展出。
是次展覽為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，齊集包括雕像、石碑、金器、木乃伊棺和動物木乃伊等，共250件珍貴文物來自7間埃及重要博物館及薩卡拉考古遺址的文物。所有文物均首度在香港亮相。
4大單元全方位了解古埃及
展覽分為4個單元，分別「法老的國度」介紹古埃及王權發展、人民的信仰及生活面貌；「圖坦卡門的傳奇」介紹最為人熟知的少年法老圖坦卡門的歷史；「薩卡拉的秘密」帶來這個古埃及最古老都城的考古發現；「古埃及與世界」則呈現當地與其他文明的互動交流。4個單元以多方面，呈現5,000年的古埃及文明發展。
超近距離欣賞文物
記者今次直擊發現，展內大部分展品外圍，特別是大型石像，皆沒有加設圍欄或玻璃相隔，雖然不可觸摸展品，但可以近距離細心欣賞文物的歲月痕跡，以及雕刻紋理，已經極為滿足。
必睇文物｜辛努塞爾特一世巨像頭部
一入展覽，即會看見超巨型的辛努塞爾特一世巨像頭部！根據頭部尺寸推算，原雕像規模或有近10米！這類巨像遍佈埃及各地，為古埃及統治者為自己建造的巨像，是國王的權力象徵。
必睇文物｜圖坦卡門巨像
圖坦卡門是世界上最著名的法老。圖坦卡門在18歲離世後，便被後人從法老表中刪除名字，故此在過去的盜墓潮中避過一劫，成為少數保存完好的陵墓。因此出土大量完整文物及珍寶，大大推動了後世對古埃及的考古工作。圖坦卡門巨像原高5米，展內更以投射技術還原巨像殘缺部分，非常震撼。
必睇文物｜阿肯那頓巨像
作為古埃及歷史上最具爭議的阿肯那頓，死後不久其紀念品及名字皆被抹除。直到19世紀初，阿肯那頓才重新被後世所知曉。阿肯那頓信奉的宗教與過去的多神信仰不同，亦因此大大改變了當時的古埃及藝術風格，五官線條都誇張拉長，呈現與眾不同的阿瑪納風格。
必睇文物｜人形棺
展內展出多款人形棺，人形棺一般用來保存木乃伊，外形仿照死者生前模樣，上面會雕刻不同圖案及文字，幫助死者提供冥界保護及神聖祝福。
必睇文物｜動物木乃伊
展內有不少貓木乃伊，貓在古埃及人心中是家庭的守護神，亦是芭絲特女神的化身。這些貓在當時被神廟繁殖飼養，並製成木乃伊予信徒，還願給芭絲特女神。薩卡拉遺址發現數十萬隻貓木乃伊，是規模龐大的神聖動物墓地。
必睇文物｜賽提爾伯尼的四個卡諾皮克罐
賽提爾伯尼的四個卡諾皮克罐是器用於存放死者內臟，目的是在來世能完整地復活。罐蓋採用的荷魯斯四子，隼首是克貝克塞努夫，用來存放亡者的腸；狒首是哈匹，用來存放亡者的肺；人首是伊姆賽特，用來存放亡者的肝臟；豺首是杜阿姆泰夫，用來存放亡者的胃。
必睇文物｜聖甲蟲護身符
古埃及先民觀察到蜣螂把糞球滾過沙地，便認為是這種昆蟲推動太陽跨越天空，並將其與在每個黎明重生的太陽神聯繫起來。「聖甲蟲」一詞字面意為「出 現」，可見其與新生、重生等觀念之間的密切關聯。聖甲蟲護身符因而極為流行，無論現世還是來世，都將保護佩戴者。
必睇文物｜三角形麵包
古埃及人民皆以麵包和啤酒，作為日常主食和飲料。當時的麵包很可能是一種酸麵包，原料是二粒小麥。造型相當多樣，這塊保存完好的麵包片
呈現三角形。啤酒和麵包的製作關聯緊密，因為陳麵包可以代替搗碎的穀物釀啤酒。古埃及人將麵包和啤酒尊為生命和營養的源泉，亦會將它們作為祭品獻給亡者，還製作此類模型，為墓主的來世製作啤酒和麵包。
期間限定主題周邊
博物館特別為是次展覽推出超過140款主題文創產品，設計靈感源自古埃及的歷史文化和故事。下文為大家搶先介紹館內2間全新期間限定主題店，必買古埃及主題盲盒、黑色貓咪公仔、卡諾皮克罐斜孭袋等，大家到時睇完展覽記得入手！
香港故宮之友限定掛件
即日起至11月30日期間，凡登記成為「香港故宮之友」、重新加入或續會，將可獲贈特別版毛絨掛飾！這款「香港故宮之友」會員專屬掛飾採用以古埃及文物為靈感的現代設計，各位古埃及迷絕對不能錯過，讓日常充滿古埃及的神秘與魅力。
票價一覽
可經博物館網站、西九文化區網站或手機應用程式、「購票通」網上購票平台，以及博物館的票務夥伴的網上平台購買。
「古埃及文明大展」特別展覽門票
票價包含特別展覽得入場門票，以及同日參觀專題展覽(展廳1至7)。
成人門票：$190
特惠門票：$95
全館通行門票
可憑票參觀所有專題展覽(展廳1至7)，及特別展覽(展覽8及9)
展廳8：「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶──英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」(展期：2025年8月6日至2026年2月23日)
展廳9：「古埃及文明大展」(展期：2025年11月20日至2026年8月31日)
成人票價$230
特惠門票$115
大小同樂家庭套票
參觀「古埃及文明大展」特別展覽的家庭，可選擇優惠高達8折的家庭套票：
二人同行（一位成人及一位7至11歲小童）
基本門票(指定日期入場一次) $240(原價$285)
彈性門票(指定月份入場一次) $280(原價$330)
三人同行（兩位成人及一位7至11歲小童）
基本門票(指定日期入場一次) $380(原價$475)
彈性門票(指定月份入場一次) $440(原價$550)
「盲盒 + 全館通行彈性成人門票」套票
$368元，包括全館通行彈性成人門票一張，以及古埃及主題盲盒，款式隨機抽出。
開放時間
日期：2025年11月20日至2026年8月31日
周一、三、四及日：10:00 – 18:00
周五、六及公眾假期：10:00 – 20:00
地點：香港故宮文化博物館展廳9