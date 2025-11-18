古埃及文明大展｜直擊10大重點+必睇展品 一文睇票價/入場方法 (有片)

近期成為熱話的年度重磅特別展覽「古埃及文明大展」，將於11月20日香港故宮文化博物館登場！作為香港歷年來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物展覽，記者今日(18日)率先為大家直擊館內必睇10大展品，以及限定周邊，一文睇票價及入場方法！

歷來最大古埃及文物展

香港故宮文化博物館與埃及最高文物委員會聯合主辦的「古埃及文明大展——埃及博物館珍藏」，由博物館戰略合作夥伴中國銀行(香港)全力支持，並由國泰作為主要贊助。展期將維持9個半月，由2025年11月20日至2026年8月31日期間，於博物館展廳9展出。

是次展覽為香港歷來規模最大、內容最全面、展期最長的古埃及文物珍藏展覽，齊集包括雕像、石碑、金器、木乃伊棺和動物木乃伊等，共250件珍貴文物來自7間埃及重要博物館及薩卡拉考古遺址的文物。所有文物均首度在香港亮相。

4 大單元全方位了解古埃及

展覽分為4個單元，分別「法老的國度」介紹古埃及王權發展、人民的信仰及生活面貌；「圖坦卡門的傳奇」介紹最為人熟知的少年法老圖坦卡門的歷史；「薩卡拉的秘密」帶來這個古埃及最古老都城的考古發現；「古埃及與世界」則呈現當地與其他文明的互動交流。4個單元以多方面，呈現5,000年的古埃及文明發展。

超近距離欣賞文物

記者今次直擊發現，展內大部分展品外圍，特別是大型石像，皆沒有加設圍欄或玻璃相隔，雖然不可觸摸展品，但可以近距離細心欣賞文物的歲月痕跡，以及雕刻紋理，已經極為滿足。

必睇文物 ｜ 辛努塞爾特一世巨像頭部

一入展覽，即會看見超巨型的辛努塞爾特一世巨像頭部！根據頭部尺寸推算，原雕像規模或有近10米！這類巨像遍佈埃及各地，為古埃及統治者為自己建造的巨像，是國王的權力象徵。