另一角度看耿耿於懷事 彭秀慧編導監演《失憶【諒解】備忘鹿》

資深劇場工作者彭秀慧(Kearen)，自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》 (Oh Deer…)，將於11月假香港演藝學院歌劇院公演，這是她自2019年《月球下的人》重演後，相隔5年後以全新劇本，跟各位劇迷見面。
多棲發展的Kearen，大部分人認識她是導演身份，除了執導電影《29+1》、《阿媽有咗第二個》，亦為容祖兒導演51場演唱會《MY SECRET · LIVE》。直到近日客串電影《談判專家》，與劉德華合演患有精神病夫婦，令人驚豔的演出叫大眾重新喚起她是演員出身。
其實Kearen是香港少數可以自編自導自演的劇場創作人，曾創作四齣獨腳戲劇目，當中經典獨腳戲《29+1》，更累積6萬多觀眾人次入場，其他劇目亦同樣多次重演，叫好叫座。闊別五年後，最近「彭導」終於重返她的獨腳舞台，再度自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》 (Oh Deer…)。
投資一場華麗冒險
劇場出身的Kearen，這次舞台劇《失憶【諒解】備忘鹿》 (Oh Deer…)是她自己百分百投資，兼任監製，問她為何不找投資者「科水」，她說：「其實我的獨腳戲一向都是自負盈虧，幸好從未失手，2018年的《29+1》因為電影效應，迴響比較大，所以也得到電影公司和娛樂公司支持；但這次我好想回到自己獨立經營的身份，可能未必有大廣告和龐大宣傳攻勢，但我希望自己過去的作品能給予觀眾信心去買飛入場。」Kearen自言這次是一場「華麗冒險」。
至於《失憶【諒解】備忘鹿》 (Oh Deer…)明顯令人想起一首郭富城的歌曲，今次舞台劇故事有否關聯，她說：「沒有直接關聯，但這次故事的確與失憶和諒解有關。身邊很多人(也包括自己)常常說自己記性越來越差，有時很多重要的回憶和事情我們選擇放在心底，但到底會不會有一天突然完全忘記？尤其見證過腦退化這件事，我就更有感受。 但另一角度看，耿耿於懷的事情，即使可以忘記，卻不等於諒解……失憶可能是一種逃避。」
小美分享寫詞靈感
Kearen稱，她特意發短訊給小美，告訴她希望這次劇名可以取材自《失憶諒解備忘錄》，小美不單表示歡迎，還分享了當年寫歌詞的意念。看到這次舞台劇已經發布的宣傳照片，她頭上長了一對鹿角，從「備忘錄」變成「備忘鹿」，到底她是飾演一隻小鹿，還是人頭長出鹿角，就要留待她自己揭曉了。