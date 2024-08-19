另一角度看耿耿於懷事 彭秀慧編導監演《失憶【諒解】備忘鹿》

資深劇場工作者彭秀慧(Kearen)，自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》 (Oh Deer…)，將於11月假香港演藝學院歌劇院公演，這是她自2019年《月球下的人》重演後，相隔5年後以全新劇本，跟各位劇迷見面。

多棲發展的Kearen，大部分人認識她是導演身份，除了執導電影《29+1》、《阿媽有咗第二個》，亦為容祖兒導演51場演唱會《MY SECRET · LIVE》。直到近日客串電影《談判專家》，與劉德華合演患有精神病夫婦，令人驚豔的演出叫大眾重新喚起她是演員出身。

其實Kearen是香港少數可以自編自導自演的劇場創作人，曾創作四齣獨腳戲劇目，當中經典獨腳戲《29+1》，更累積6萬多觀眾人次入場，其他劇目亦同樣多次重演，叫好叫座。闊別五年後，最近「彭導」終於重返她的獨腳舞台，再度自編自導自演全新獨腳戲《失憶【諒解】備忘鹿》 (Oh Deer…)。