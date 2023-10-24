可可之城CACAOLAB 精品朱古力/開放式烘焙工坊/簡約感Café/可可博物館

日前本地首座可可之城──CACAOLAB登陸銅鑼灣，創新地以眾多美食中的靈魂之源、擁有極高營養價值及可以幻化出多款滋味料理的可可為主角，創造出面積合共3,000呎的三層可可之城，並設有精品級可可製品選購區、開放式烘焙工坊、CACAO Cafe及全港首個可可博物館，希望顧客們可以拋下繁瑣，寫意地沉醉在由可可製品所創造的夢幻國度，與 CACAOLAB一起激發無限想像。

由可可之城出發 引領美食新時尚 CACAOLAB的團隊於2023年初開始，深入走訪南美洲，實地考察各個可可豆莊園和供應商，選出最具質量的可可，最後成功與南美洲厄瓜多爾、哥倫比亞和多明尼加共和國的可可莊園合作，運用莊園種植的可可作為提煉CACAOLAB各式產品的重要一環，繼而與南美洲經驗豐富的朱古力品味師攜手合作，調配出多款充滿驚喜的精品級朱古力系列。 為了迎合追求健康的新時代美食愛好者的需要，堅拒非必要的人造添加劑和糖份，故此，CACOLAB 挑選了日本北海道口感綿滑的牛奶和法國牛油製成各款特式蛋糕美點。而有了最優質的食材，就不能忽視任何一項製作流程，CACAOLAB 特意邀請擁有接近60年歷史的日本甜品老店師傅前來香港研製各款特色蛋糕、包點，然後交由經驗老到的台灣烘焙師傅負責製造烘焙工序，更會定期來港，將技術傳授予可可地內的本地甜品師。

朱古力及甜品自選區 + 開放式烘焙工 坊 CACAOLAB相信顧客們定必會被琳瑯滿目的各式朱古力製品所吸引，地下的設計以型格的科技感為題材，由CACAOLAB團隊特意精心研製的三大手工朱古力系列，包括單一產地黑朱古力(Single Origin Dark Chocolate)、無添加糖‧果味朱古力(Fruit Infused Dark Chocolate)及獨特風味黑朱古力(Flavoured Dark Chocolate)系列，以時尚艷目的設計為包裝，有條不紊地陳列於此，成為一道特式打卡牆。 同時可於開放式的烘焙工坊欣賞CACAO Cafe的美食製作、觀賞烘焙師傅們的巧手烘焙全過程，看著新鮮的可可如何變幻成一道道精緻的可可美食藝術品，同時感受著飄散出來的誘人可可之香。隨後可再選購新鮮出爐的可可烘焙美食、可可特飲和精選朱古力，帶來視覺、嗅覺、味覺的三重滿足，享受一場色香味俱全的可可盛宴。

單一產地黑朱古力 (Single Origin Dark Chocolate CACAOLAB) 深諳可可濃度對朱古力風味的影響，即使可可來自同一產地，不同濃度的可可製品也能展現出獨特的風味特色。CACAOLAB以這一概念為基礎，精心選擇了來自厄瓜多爾、哥倫比亞和多 明尼加的高品質可可豆，為每一種可可研發出最適合的配方，製作一系列豐富的產品，包括70％、72％、75％、80％、88％和稀有的100％朱古力，讓味蕾遊歷一趟深刻完美的可可之旅。

無添加糖‧果味朱古力 -Fruit Infused Dark Chocolate CACAOLAB 明白到黑朱古力微甘略帶苦澀，對初嚐黑朱古力的人來說未稱得上容易入口，為了與更多人分享黑朱古力的好處，CACAOBLAB更努力創新，致力彰顯各種可可豆的特色，研製出無添加糖．果味黑朱古力，完全用水果本身的甜味和香味來調製，不額外加任何糖，口味濃郁且果香四溢，按照不同水果的風味，調製出合適濃度 的果味朱古力，包括可可果100%黑朱古力、鮮有的紅棗 80%黑朱古力和榴槤80%黑朱古力，果味與可可的風味互相輝映，創意的風味配搭讓您在天然可可風味中，感受到絲絲的甜意。

獨特風味黑朱古力 (Flavoured Dark Chocolate) 除了感受可可自帶的天然風味，在朱古力中添加不同的天然食材，亦能激發出各種令人驚喜的味道。CACAOLAB將不同風味的食材融入黑朱古力中，創造出獨特風味黑朱古力系列，品嚐黑朱古力的多樣性和層次感。

投入簡約風格 CACAO Cafe 享受忘憂時光 當顧客們自由隨意地選擇了心頭好後，便可攜同這些精美食品，來到位於1樓，簡約風格的CACAO Cafe，享受愜意閒情。瀰漫濃郁香氣的可可Cafe，讓人沉浸在寧靜舒適的氛圍，暫時遠離繁忙的城市，盡情享受各種款式的 CACAOLAB美食，細意品味可可為你帶來的療癒級美味。

香港首家可可博物館 深度探索可可文化之 旅 若想更深入了解可可的美味奧秘，將體驗牽引到更高層次，可以再上一層樓，參觀於2樓的全港首家可可博物館，觀賞由致力推廣可可文化的CACAOLAB，傾力搜羅與製作的各式展品，讓人彷彿走入一個可可莊園，從身體的五感出發，逐步見證朱古力的誕生，由種植過程到提煉成品，深入了解可可的歷史和文化。