台北自由行｜台北近郊景點推介 4間北海岸打卡海景餐廳 食地海鮮＋影靚相

台北一向是香港人最熱門的旅遊地區，除了在市內觀光，台北近郊亦有很多熱門景點值得一去，例如新北、基隆、三芝等等，全部都靠近海邊，因此亦有不少海邊餐廳，全部坐擁無敵大海景，吸引不少遊客慕名前來。今次為各位精選了4間打卡海景餐廳，全部人氣高企，如果你正計劃出發去台灣旅行，不妨bookmark定啦！
台北海景餐廳推介｜吃飯看海
新北貢寮一帶因鄰近海邊，所以有不少主打食在地海鮮的餐廳。而「吃飯看海」的開業後一直大受歡迎，餐廳裝修一改台灣海鮮熱炒店的貼地路線，以韓式簡約風為設計零感，加上餐廳面對180度海景，配以新鮮海鮮，宛如置身韓國濟州島，吸引很多網紅前來打卡！食物方面同樣有水準，必點川燙小捲、九孔炒飯、煎烤大鮑魚，全部用即日新鮮海鮮炮製，鮮味十足！
吃飯看海
地址：新北市貢寮區香蘭街3-2號
台北海景餐廳推介｜92k周末食堂
「週末食堂」位於新北貢寮，是一間以九孔池旁海濱小屋改裝而成的海邊餐廳，設有室外座位，吹著海風非常寫意！餐單以日本美食為主，招牌貨有沖繩名產海葡萄、山苦瓜，另外也有炭烤雞肉親子丼、沖繩海葡萄丼、鹽燒九孔鮑、紫海膽等等，賣相精緻味道好！溫馨提示一下，餐廳位置有限，需預早訂位，大家想去的話記得留意下。
92k周末食堂
地址：新北市貢寮區美灔山街70之3號
台北海景餐廳推介｜海邊灶咖
如果只想坐在海邊吹吹風，飲杯咖啡放鬆一下，不妨到位於三芝區的「海邊灶咖」吧！「海邊灶咖」主要賣咖啡輕食，也有簿餅和意粉，味道都不錯。餐廳最受歡迎的是面朝大海的戶外區，黃昏時間更可以看到夕陽美景，非常浪漫！
海邊灶咖
地址：三芝區北勢子19-1號
台北海景餐廳推介｜跳石沒有名字的咖啡店
金山跳石的海濱公車站是台灣的大熱網紅景點，懷舊的公車站背後就是湛藍色的遼闊大海，景致非常夢幻！下次如果有機會前往打卡，可以順便光顧一下「跳石沒有名字的咖啡店」，咖啡店樓高兩層，屹立在海邊，滿滿海島渡假風情！
跳石沒有名字的咖啡店
地址：新北市金山區永興里跳石4號
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