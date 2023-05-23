台北自由行｜台北近郊景點推介 4間北海岸打卡海景餐廳 食地海鮮＋影靚相

台北一向是香港人最熱門的旅遊地區，除了在市內觀光，台北近郊亦有很多熱門景點值得一去，例如新北、基隆、三芝等等，全部都靠近海邊，因此亦有不少海邊餐廳，全部坐擁無敵大海景，吸引不少遊客慕名前來。今次為各位精選了4間打卡海景餐廳，全部人氣高企，如果你正計劃出發去台灣旅行，不妨bookmark定啦！

台北海景餐廳推介｜吃飯看海

新北貢寮一帶因鄰近海邊，所以有不少主打食在地海鮮的餐廳。而「吃飯看海」的開業後一直大受歡迎，餐廳裝修一改台灣海鮮熱炒店的貼地路線，以韓式簡約風為設計零感，加上餐廳面對180度海景，配以新鮮海鮮，宛如置身韓國濟州島，吸引很多網紅前來打卡！食物方面同樣有水準，必點川燙小捲、九孔炒飯、煎烤大鮑魚，全部用即日新鮮海鮮炮製，鮮味十足！



吃飯看海

地址：新北市貢寮區香蘭街3-2號