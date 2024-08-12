台式火鍋｜人氣「湊湊火鍋」首推學生餐 人均$174起 限定海鮮拼盤 $178食扇貝/南非鮑魚/白鱔片

人氣台式精品火鍋品牌「湊湊火鍋」由 8 月 13 日起於全線 12 間分店推出每日限量的海鮮拼盤優惠組合，價錢由$178起就能品嚐鮮嫩扇貝、基圍跳跳蝦、本地鮮活南非鮑魚等鮮味時令海鮮。另外更首次推出學生雙人套餐及四人套餐，人均低至$174起，相當抵食，下文即睇詳情！

「湊湊火鍋」海鮮拼盤推介

餐廳團隊特意遠赴世界各地採購最新鮮的優質食材，為大家帶來多款單點海鮮及兩款超值海鮮拼盤，包括全新登場的「金鑽海鮮拼盤」及「華麗海鮮拼盤」，火鍋必點！「金鑽海鮮拼盤」內有 7 款色香味俱全的頂級時令海鮮，包括肉質厚實飽滿的鮮嫩扇貝、生猛基圍跳跳蝦、新鮮白鱔片、冰海活北寄貝、風味珊瑚蚌以及野味文蛤，一次過享受多種鮮味！



除了限定海鮮，「湊湊火鍋」亦特別為學生推出優惠套餐，10款滋味湯底供食客自選，有台式麻辣鍋、胡椒豬肚雞鍋等，可以優惠價升級新加坡惹味椰香喇沙鍋、滋補紅顏花膠雞鍋、鮮美清涼椰子雞鍋等。學生雙人套餐($388)套餐有四款肉類可供選擇，包括伊比利亞黑豬肉、湊湊精選肥牛、烏雞肉卷及美國特選級牛板腱；丸滑類方面更有企鵝丸(墨魚漿製)、貓爪蝦滑、芝士魚腐或手工蝦滑可供選擇；還可選擇海鮮、煮食及時蔬各一。還有四人套餐($698)，除了肉、丸、海鮮及時蔬，更加配招牌小食鹽酥雞、荔枝蝦球、黑虎蝦蝦卷三選一，多人分享都一樣滿足。