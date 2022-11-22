台灣樂隊落日飛車 三度來港開騷 門票周五開售

三度成為台灣《金曲獎》最佳樂隊的落日飛車(Sunset Rollercoaster)，獲日本《Fuji Rock Festival》任表演嘉賓後，本於2020年第三度來港演出，因為疫情原顧，今他們二度攻港的日子一在延期。正在美國巡演的落日飛車，剛剛公布將在明年1月14、15日，於九龍灣國際展貿中心Star Hall舉行兩場演唱會，門票將於11月25日本周五早上10時快達票網上公開發售。

正在美國加州傳奇live house The Roxy Theatre開騷的落日飛車。

連續3年成為台灣最佳樂隊 2010年發表專輯《芭莎諾娃 Bossa Nova》出道的落日飛車，2016年憑EP專輯《JINJI KIKKO 金桔希子》征服國際，當中那首深受九十年代香港文化與愛情故事影響的《My Jinji》，在Spotify上的播放量目前已經超過7,200萬，在YouTube上的MV播放量也超過了140萬。風格覆蓋迷幻、city pop、soft rock及soul的他們，與韓、泰、美、日等音樂人合作後，開始展開巡演之路，足跡遍及台灣、日本、歐洲、南美、北美、澳洲及加拿大等地。

香港專場演出規格提升 這３年，落日飛車無論是音樂、製作規格以至樂隊的視野與演出能力，都在力臻完善，為配合他們在演出規格的提升，香港專場特意把演出場地從旺角麥花臣場館移師至九龍灣國際展貿中心Star Hall，邀來樂隊御用演出製作團隊操刀。而３年前買了飛「長揸(strong hold)」到現在的觀眾，將獲免費升級至$680最前區域(需與主辦預先登記)；而無論是當年搶不到門票抑，或是近年才愛上飛車的樂迷，周五早上10時可以在HKTicketing 購買門票。