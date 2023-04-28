台灣網友心中十大美食之都 第一居然不是台南？

No.9 屏東 屏東是一個傳統的農業大縣，有着各式各樣的族群，而各個族群也都有着各具特色的美食，從東港的肉粿湯、客家的粄條、原民的風味餐到各種異國料理都有，像是車城的綠豆蒜、萬巒的豬腳都成為許多人到屏東必吃的美食之一。不少人也認為屏東是「早午餐之都」，「屏東超多適合當早午餐吃的東西」、「沒吃過屏東的早午餐真的不算有來過屏東耶」、「來屏東就不要錯過美味的早午餐」、「屏東超多飄香許久的老店，味道都超好」、「忘不了屏東的家鄉味」。

No.8 桃園 被不少人認為是「美食沙漠」的桃園，除了大家熟悉的中壢之外，其實桃園市、平鎮、大溪、楊梅等地也有着許多大家不知道的低調美食。而提及最能代表桃園的美食，許多桃園人都會回答「米干」，米干除了是桃園的特色美食，也是桃園人從小吃到大的回憶。不少桃園人也站出來幫桃園講話，「桃園市大園才是真正國民美食之都！」、「中壢美食超多，尤其牛肉麵也超好吃」、「不要再說桃園是美食沙漠了，還是有很多美食的」、「桃園有很多北方特色的料理」，也有不少人拍攝影片來宣傳桃園美食。

No.7 嘉義 以雞肉飯聞名的「嘉義」，在近幾年成為熱門旅遊地，除了人氣相當高的火雞肉飯之外，嘉義獨特的美乃滋涼麵、林聰明砂鍋魚頭，也成為大家來嘉義必吃的特色小吃，加上近幾年嘉義網美咖啡店崛起，不少人都會特意到嘉義嚐嚐在地美食，再到網美店拍照打卡。不少去過嘉義的人都紛紛推薦，「沒有任何縣市的雞肉飯能拼過嘉義最難吃的一家」、「嘉義才是美食天堂」、「嘉義市完全完勝台南」、「上次去逛文化路夜市，才剛逛就飽到快吐出來」、「無論是嘉義縣還是嘉義市都是老饕們的天堂」。

No.6 新竹 新竹城隍廟可以說是新竹的美食基地，不只新竹本地人都喜歡來此享用美食，許多外縣市的遊客更是衝着城隍廟附近的美食而來，從鴨香飯、潤餅、芋泥球到有獨特特色的城隍包應有盡有，每到假日就會吸引滿滿的人潮，在2020年整修後，環境也變得更好。新竹巨城購物中心近期更迎來多個餐飲品牌，讓不少網友直呼「不要再說新竹是美食沙漠了」、「新竹美食沙漠這幾年真的開始變綠洲了」、「光鴨肉飯就超頂，城隍廟的東西也沒在開玩笑的好吃」、「新竹縣客家人煮的客家菜最好吃」。

No.5 新北 新北除了位於都會帶，但近郊地區還有着充滿歷史與自然景觀的景點，各個地區遍佈着各種美食，還有許多特色老街，各個老街也都有着獨特的特色料理，像是淡水老街的淡水阿給，九份老街的芋圓和深坑老街的豆腐，都各具特色。新北豐富的資源也讓不少人大讚，「真的是從萬里的海鮮到各種美食都有」、「新北的老街真的超好逛，而且幾乎都說得出來特色小吃」、「夜市也是超好逛，樂華夜市絕對是全台第一好逛」、「湳雅夜市也超多美食，拜託大家去吃小籠包」。

No.4 高雄 來到高雄就會想要嘗試看看各式各樣的傳統小吃，除了能到旗津走走，享用新鮮豐富的海鮮和旗魚黑輪之外，鹽埕區也是不可錯過的路線之一，雖然行政區不大，但卻是充滿歷史與文化的老城區，有着許多歷史建築、還有各式各樣的經典傳統小吃。除了旗津和鹽埕之外也不少網友推薦其他行政區「苓雅區美食真的吃不完」、「高雄還是有很多很有特色的行程區」、「高雄真的很多隱藏美食」、「雖然美食之都可能第一個不會想到高雄，但是仔細找找高雄真的超讚」、「絕對推我大高雄阿！」。

No.3 台中 台中不只是珍珠奶茶的發源地，還有肉羹麵等在地美食，但比起傳統小吃，台中美食大多都是中高價位的餐廳，在台中的餐廳更是有多間入榜米其林指南，就連2022年公佈的必比登推介也高達37家，其中台中也以多家燒肉店聞名，不少人都會特別到台中享用燒肉。但不同於台南主打的在地傳統小吃，大多數的網友認為台中的美食價位較其他城市高，「台中真的就是貴的美食比較多」、「台中就是餐廳類很多，但要說在地美食、小吃類比起其他城市真的比較少」、「很多大型連鎖餐廳就都是從台中發源的吧」。

No.2 台南 一直以來都有「美食之都」稱號的台南，擁有歷史悠久的傳統美食，就連路邊不起眼的小店也有可能藏着驚人的美食，許多知名美食，像是蚵仔煎、蝦捲等據說都是從台南開始發源，除此之外，還有碗粿、米糕等突顯台南在地特色的在地美食，其中牛肉湯更是讓許多旅客慕名而至。不只是在地料理和小吃多，便宜又大碗的價格也讓網友們大推，「希望台南繼續維持俗擱大碗又好吃的名聲」、「台南跟其他地方比起來真的比較多傳統小吃」、「台南人北漂到台北念書，真的會不知道要吃什麼」、「台南真的一堆美食，從牛肉湯到棺材板，而且都是台南自己在地的美食，不是從其他地方而來」。