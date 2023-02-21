入台證申請教學2023｜台灣入境前必睇3大申請方法＋步驟+所需文件你要知

台灣政府於2月14日宣佈，於2月20日起開放港澳人士赴台自由行。台灣通關後，港澳旅客有3大方法辦理入台簽證，包括網上申請、落地簽證等。事隔3年終於可以到台灣旅行，當然不少人已忘掉如何申請入台證，以下為大家總結入台證申請所需文件、申請方法等詳情，亦附上入錯資料解決方法，去台灣旅行、入境台灣或自由行前必看！
持有港澳護照人士前往觀光，需於入境申請《香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表》，又稱入台證。可選擇於網上辦理，或於機場、港口申請落地簽證，但目前仍未開放落地簽證，因此建議先於網上先行辦理好。
入台證申請｜1. 網上簽證
於港澳出生並預計在台灣地區停留不超過30天，或非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台，於2月20日起可以透過內政部移民署網站申請「入台證」。
入台證網上簽證申請資格：
要在網上申請入台證，必須先符合以下的條件：
- 香港、澳門出生之永久居民。
- 非香港、澳門出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台。
- 持有效港澳居民適用之中華民國臺灣地區入出境許可證（入台證）。
申請入台證前需要準備：
- 中國以外的電郵地址
- 有效期 3 個月以上的香港、澳門特區護照或BNO之護照。
- 出入境機船班次
- 埗台後住址
入境前記得要將入台證打印出來，並於上面簽名，連同護照、身份證正本及有效機票，可於有效期內(自許可日起計3個月內)入出境1次，每次停留30日，不得延期。申請費用全免。
入台證申請｜2. 落地簽證
如沒有預先網上申請入台證的港澳旅客，可於落機後辦理落地簽證。
入台證落地簽證申請資格：
要申請落地簽證，必須先符合以下的條件：
- 香港、澳門出生之永久居民。
- 非香港、澳門出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台。
- 持有效港澳居民適用之中華民國台灣地區入出境許可證（入台證）。
申請前需要準備：
- 填妥「中華民國台灣地區臨時入境停留申請書」。
- 有效入出境證件、曾經許可進入台灣地區之證明文件（蓋有入境章之舊台證）、或香港、澳門特區護照或BNO護照，護照之出生地欄登載為香港或澳門出生。
- 有效期間3個月以上之香港、澳門特區護照或BNO護照。
- 訂妥於30日內離境之來回機船票。
- 費用：新台幣300元
入台證申請｜3. 非港澳居民+首次赴台/短期停留簽證
非於港澳出生、並未曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台的港澳特區護照、BNO護照，並具有回鄉證持有人；以及預計逗留台灣將超過30日的港澳特區護照持有人，須於境外人士線上申辦系統申辦入台證。
此類人士同樣需在網上填寫申請書，上載照片及所需文件，最少需要5個工作天辦理申請(不包含星期六、日、10月10日、及台灣香港兩地之公眾假期)，經核准後請自行在系統以信用卡繳費及彩色列印入台證。於核准日期2個月內，需完成線上繳費，逾期需重新申請。
所需文件：
- 彩色白式證件相（最近2年內拍攝；4.5cm X 3.5cm）
- 香港澳門永久性居民身分證正背面、有效期3個月以上之香港或澳門護照、及回鄉證正背面影本。
申請費用：
單次入出境證：新台幣600元整；
一年多次入出境證：新台幣1000元整；
三年多次入出境證：新台幣2000元整。
入台證申請｜入錯資料點算好？ 教你更改方法
如於申請入台證時填錯資料，大家需要註銷申請，只需將填錯的資料、身份證副本、護照副本、聯絡方法電郵至[email protected]，通知台北經濟文化辦事處（香港辦事處），並列明要求註銷網上簽證，大概一個工作天後就可以重新申請。
台灣自由行｜入境旅客規定「0+7」防疫政策
疫情放緩，台灣終於宣佈通關了，開放港澳人士入境自由行。據台灣當局指港澳人士入境時，無需做核酸檢測，改採7日自主防疫，即在入境當天或自主防疫第1天，以及有症狀時快做快速測試。如人員在自主防疫期間外出，則需有2日內的陰性結果。入境旅客「0+7」7日自主防疫的規定包括：
- 自主防疫地點必須有獨立浴室
- 外出時必須佩戴口罩，飲食期間除外
- 避免接觸高風險重症人士，如長者、小孩
台灣入境前防疫措施等需知事宜
入台證要如何申請？
港澳永久居民身份赴台，於2月20日起可以透過內政部移民署網站申請「入台證」。詳情按此
入台證入錯資料點算好？
只需將填錯的資料、身份證副本、護照副本、聯絡方法電郵至[email protected]，通知台北經濟文化辦事處（香港辦事處）列明要求註銷便可。詳情按此
入境旅客要做核酸檢測嗎?
據台灣當局指港澳人士入境時，無需做核酸檢測，改採7日自主防疫。詳情按此
入境旅客要戴口罩嗎？
現時台灣室外毋須戴口罩，室內口罩令亦已放寬，僅指定處所須戴口罩，不過旅客入境後仍須遵守「0＋7」自主防疫規定，旅客要維持社交距離，外出須全程佩戴口罩，有飲食需求可暫免佩戴口罩，但用畢後立即佩戴。詳情按此