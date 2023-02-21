入台證申請教學2023｜台灣入境前必睇3大申請方法＋步驟+所需文件你要知

台灣政府於2月14日宣佈，於2月20日起開放港澳人士赴台自由行。台灣通關後，港澳旅客有3大方法辦理入台簽證，包括網上申請、落地簽證等。事隔3年終於可以到台灣旅行，當然不少人已忘掉如何申請入台證，以下為大家總結入台證申請所需文件、申請方法等詳情，亦附上入錯資料解決方法，去台灣旅行、入境台灣或自由行前必看！

持有港澳護照人士前往觀光，需於入境申請《香港澳門居民網路申辦入臺許可同意書暨入境登記表》，又稱入台證。可選擇於網上辦理，或於機場、港口申請落地簽證，但目前仍未開放落地簽證，因此建議先於網上先行辦理好。

入台證申請｜ 1. 網上簽證 於港澳出生並預計在台灣地區停留不超過30天，或非港、澳出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台，於2月20日起可以透過內政部移民署網站申請「入台證」。 入台證網上 簽證 申請資格： 要在網上申請入台證，必須先符合以下的條件： 香港、澳門出生之永久居民。 非香港、澳門出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴 台 。 持有效港澳居民適用之中華民國臺灣地區入出境許可證（入 台 證）。 申請入台證前需要準備： 中國以外的電郵地址 有效期 3 個月以上的香港、澳門特區護照或BNO之護照。 出入境機船班次 埗台後住址 入境前記得要將入台證打印出來，並於上面簽名，連同護照、身份證正本及有效機票，可於有效期內(自許可日起計3個月內)入出境1次，每次停留30日，不得延期。申請費用全免。 即睇台灣自由行｜台北南機場夜市免排隊掃街美食！

入台證網上簽證申請詳情

入台證申請｜ 2. 落地簽證 如沒有預先網上申請入台證的港澳旅客，可於落機後辦理落地簽證。 入台證落地簽證申請資格： 要申請落地簽證，必須先符合以下的條件： 香港、澳門出生之永久居民。 非香港、澳門出生者，曾於1983年後以港澳永久居民身份赴 台 。 持有效港澳居民適用之中華民國 台 灣地區入出境許可證（入 台 證）。 申請前需要準備： 填妥「中華民國 台 灣地區臨時入境停留申請書」。 有效入出境證件、曾經許可進入 台 灣地區之證明文件（蓋有入境章之舊 台 證）、或香港、澳門特區護照或BNO護照，護照之出生地欄登載為香港或澳門出生。 有效期間3個月以上之香港、澳門特區護照或BNO護照。 訂妥於30日內離境之來回機船票。 費用：新台幣300元

入台證申請｜ 3. 非港澳居民 + 首次赴台 / 短期停留簽證 非於港澳出生、並未曾於1983年後以港澳永久居民身份赴台的港澳特區護照、BNO護照，並具有回鄉證持有人；以及預計逗留台灣將超過30日的港澳特區護照持有人，須於境外人士線上申辦系統申辦入台證。 此類人士同樣需在網上填寫申請書，上載照片及所需文件，最少需要5個工作天辦理申請(不包含星期六、日、10月10日、及台灣香港兩地之公眾假期)，經核准後請自行在系統以信用卡繳費及彩色列印入台證。於核准日期2個月內，需完成線上繳費，逾期需重新申請。

所需文件： 彩色白式證件相（最近 2 年內拍攝； 4.5cm X 3.5cm ） 香港澳門永久性居民身分證正背面、有效期 3 個月以上之香港或澳門護照、及回鄉證正背面影本。 申請費用： 單次入出境證：新台幣600元整； 一年多次入出境證：新台幣1000元整； 三年多次入出境證：新台幣2000元整。