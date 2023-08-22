台灣自由行｜台北最大水族館！桃園Xpark 2023最新攻略 必去展區+附近美食

台北可說港人的第二個故鄉！除了台北之外，同樣位於台灣北部的桃園，近年開設了多個全新景點。今次就為大家介紹桃園超人氣親子景點Xpark，率先帶大家到訪必去展區以及附近美食，喜歡行水族館的你一定不能錯過！ 鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處、長榮航空 採訪：Kristy 攝影：Kristy

台灣自由行｜ Xpark 地址：桃園市中壢區春德路105號 Xpark位於桃園市中壢區，於2020年開幕。由日本團隊打造，是一個日系都會型水族館。Xpark一共有13大主題展區，務求令遊客感受到360度沈浸式水族館空間。它的地點亦非常方便，乘搭機場捷運於高鐵桃園站落車，步行大概10分鐘即可到達。

Xpark 必去展區：與眾同樂 來到水族館當然要看表演，在與眾同樂裡，大家可以近距離一次過見到海豹及大鷹。與平時的才藝表演不同，飼養員會帶著動物小夥伴，為大家講解不同動物的特別之處，例如海獅的叫聲及習性等。觀眾更加有機會同動物互動，每天都有5場，想看就記得要記下時間！

Xpark 必去展區：癒見水母 其中一個最受歡迎的展館就是「癒見水母」，單單是入口的水母牆已經要大排長龍！展區入面展出不同品種的水母，以及牠們的生長過程。柱狀的水缸裡飄浮著大量透明水母，七色虹光映照在牠們上，再配上無邊鏡面，創造出奇幻氛圍，難怪吸引不少人慕名而來打卡！

Xpark 必去展區：企鵝奇遇 當然少不了超可愛的企鵝，除了國王企鵝之外，這裡亦有第一次在台灣亮相的麥哲倫企鵝。展區設有左右兩個區域，左邊為陸地；右邊則是大水缸。好讓國王企鵝及麥哲倫企鵝共同居住在這裡，一起嬉戲覓食。 此外，位於一樓的水族館Café上，設有企鵝隧道不時都有企鵝經管道游來游去，超級可愛！

Xpark 必去展區：後場探險 看畢了所有展區仍意猶未盡？Xpark亦設加價，大家更可以加購每人150台幣Z，參與「後場探險」。由工作人員帶大家深入水族館結構，包括進入後台，近距離接觸海龜，以及登上水族館天台俯瞰「福爾摩沙」的大水缸。另外，大家更有機會可以親手觸摸海星、小鯊魚、海膽等海洋生物，工作人員會一邊為大家講解牠們的習性，一邊遊玩一邊學習。

桃園美食｜不挑食 「不挑食」位於台灣橫山書法藝術公園對面，由Xpark行過去只需9分鐘。餐廳一共有2層，門口有兩面超大落地玻璃，採光度一流。再配上裡面的韓式簡約設計，吸引了不少網紅前來打卡。 Café主打早午餐，今次就嘗試了它們的招牌—鹽麴霜降豬佐胡麻味噌醬 (NT $450)，一份有齊主食、炒蛋、沙律及牛角包，份量十足。霜降豬口感鮮嫩，而牛角包亦烤得非常酥脆。配上愛玉果凍作甜品，超級豐富。 餐廳更是寵物及親子友善，提供孩童座椅與兒童餐具。入面設有親子area，放有親子繪本，非常適合親子家庭用餐。 地址：桃園市大園區大智路99號