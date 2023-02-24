台灣自由行｜台北最新好去處！「榕錦時光生活」免費參觀日治時期建築 16間特色商店 世界冠軍級咖啡＋好丘貝果＋九州鬆餅瓦芙

台北新景點「榕錦時光生活」在2022年9月正式開幕，以日治時期臺北刑務所官舍改建而成，有近16間商店進駐，包括世界冠軍咖啡店、好丘貝果、和服租借等等，加上精緻富歷史感的日本建築，隨即成為台北最熱門的旅遊景點！



文：Heidi

鳴謝：臺灣觀光協會香港辦事處

台北免費景點！日治時期刑務所官舍

幾年都沒有機會到台北旅遊，香港人或者對覺得「榕錦時光生活」這個名字很陌生，如果要舉個相近的例子的話，「榕錦時光生活」這裡其實類近香港的大館，同樣是以監獄設施改建，在保留建築特色的同時，邀請了多間特色商店進駐。「榕錦時光生活」前身是臺北刑務所官舍，是臺灣最大規模監獄「原臺北刑務所」的獄政官員宿舍，附近一帶曾是日本人聚居的住宅區，後來在2013年被臺北市文化資產審議委員會重啟文資鑑定，將七棟刑務所官舍登陸為歷史建築，再經過一輪計劃和修復，園區終於在去年正式開幕。