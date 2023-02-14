台灣自由行｜台灣交通+WiFi 8大優惠懶人包 台灣高鐵電子車票買一送一/$38無限數據sim卡【內附連結】

台灣陸委會公佈，由2月20日早上9點起香港及澳門旅客可以自由行的方式入台觀光。香港旅客事隔3年終於可以重遊台灣，以下為大家總結8大優惠懶人包，其中包括交通及WiFi卡等，高鐵電子車票更買一送一。
台灣自由行｜台灣高鐵單程電子車票 買一送一
台灣高鐵為台灣西部旅遊最方便快速的交通工具，可以讓旅客輕鬆從南到北，盡情自由行。台灣觀光局推出限定優惠，2人成行限時5折！3/31前於專屬活動頁領取折扣碼，2人同行即享成人票台中以南下車5折優惠，折扣碼數量有限，贈完為止！
訂購完成後，持憑電子票券於台灣高鐵周遊券線上預先預約，不限高鐵班次，可依照旅途自由選擇指定班次的對號座。
KKday優惠: 成人$22/2位起，平均$11/位起
領取折扣碼專頁: https://thsr-promo.kkday.com/
台灣自由行｜桃園機場捷運車票
出市區的選擇還有捷運！中途行經台北市、新北市、桃園市三大直轄市，最快僅需36分鐘即可抵達。限定優惠單程票只需HK$35/位，來回則HK$39/位，送紅櫻花食品兌換券。
桃園機場捷運單程票+台灣名產兌換券
KKday優惠: HK$35/位
桃園機場捷運來回票+台灣名產兌換券
KKday優惠: HK$69/位
台灣自由行｜國光客運1819機場巴士
不少人都會選擇乘坐巴士由桃園機場出市區，國光客運推出機場巴士套票，來回車票只需HK$67，比現場買還要便宜。此外，它們亦推出車票連悠遊卡套票，包機場來回市區車票，以及造型悠遊卡，內附NT$50儲值金。
桃園機場來回台北車票
KKday優惠: HK$67/位
桃園機場來回台北車票+造型悠遊卡
KKday優惠: HK$118/位
(僅限桃園機場第一航廈／第二航廈櫃檯兌換)
台灣自由行｜桃園機場專車接送
送機【台北市/新北市出發】
KKday 優惠: HK$229起
接機【桃園機場出發】
KKday 優惠: HK$270起
台灣自由行｜台灣SIM卡 (TStar網路)
使用台灣當地電信公司TStar網路，無限數據不限速，提供多種方案及天數選擇，提供香港機場領取。
KKday優惠: HK$38起
台灣自由行｜台灣SIM卡 (台灣大哥大)
使用台灣當地電信公司台灣大哥大網路，無限高速上網不降速，加贈通話費。設多天日數選擇，需於桃園機場第一航廈、二航廈取件或高雄小港機場領取。
KKday 優惠: HK$78起
台灣自由行｜台灣SIM卡 (自由鳥Birdie)
自由鳥旅行SIM卡適用於18個不同地方，包括於日本、台灣、南韓、泰國、中國、澳門等，免租免還，包免費郵寄，設8天日數選擇。
KKday優惠: HK$60起
台灣自由行｜台灣WiFi機
除了數據卡，亦可以選擇WiFi機，享無限流量吃到飽，上網不斷速。免費提供香港4 x USB 5A充電插頭，可同時為4台裝置充電，於KKday訂購更可享免押金優惠。
KKday 優惠: HK$25/天起 (3天起)