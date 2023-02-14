台灣自由行｜台灣交通+WiFi 8大優惠懶人包 台灣高鐵電子車票買一送一/$38無限數據sim卡【內附連結】

台灣陸委會公佈，由2月20日早上9點起香港及澳門旅客可以自由行的方式入台觀光。香港旅客事隔3年終於可以重遊台灣，以下為大家總結8大優惠懶人包，其中包括交通及WiFi卡等，高鐵電子車票更買一送一。

台灣高鐵為台灣西部旅遊最方便快速的交通工具，可以讓旅客輕鬆從南到北，盡情自由行。台灣觀光局推出限定優惠，2人成行限時5折！3/31前於專屬活動頁領取折扣碼，2人同行即享成人票台中以南下車5折優惠，折扣碼數量有限，贈完為止！

訂購完成後，持憑電子票券於台灣高鐵周遊券線上預先預約，不限高鐵班次，可依照旅途自由選擇指定班次的對號座。

KKday優惠: 成人$22/2位起，平均$11/位起

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