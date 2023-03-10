台灣自由行｜精選8大台灣電話卡！ 最平$10一日包寄送到家、送交通儲值卡、包通話費

不少旅客去台灣旅行都會選擇在當地機場購買，但其實事前預先上網買定sim卡，不用浪費旅遊時間，有時更會有不少優惠，令電話卡變得更划算。今次精選8大台灣電話卡，當中最平$32可用3日，除開每日只需約$10，服務包無限上網及寄送服務，非常抵用，一齊睇睇詳情。

台灣中華電信4G上網吃到飽SIM卡

台灣大哥大4G 無限流量上網電話卡

台灣遠傳電信4G上網通話SIM卡

台灣電話卡｜5. 台灣 4G SIM卡（香港／澳門／台灣／中國郵寄） 預先上網買SIM卡亦可選擇以郵寄方式領取，台灣 4G SIM卡可寄往香港、澳門、台灣及中國地區，服務由當地電訊商中華電信提供，日數方案分3、5、7、14天4種，最平$32，3GB無限速4G數據用完後，會限速至256kbps。 4G SIM卡會在購買後兩個工作天內送達，相當快捷。 台灣 4G SIM卡（香港／澳門／台灣／中國郵寄） 價錢：HKD$32起（原價HKD$46起） >>按此查看詳情<<

台灣 4G SIM卡（香港／澳門／台灣／中國郵寄）

台灣電話卡｜6. 亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB（香港配送） 亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB亦是另一種採用郵寄方式領取的上網SIM卡。方案適用於日本、韓國、澳門、台灣、新加坡、泰國、馬來西亞等熱門旅遊地，8日內有6GB數據，其中每日首500mb為4G無限速，其後限速至128kbps。SIM卡設WhatsApp 熱線聯絡運營商，即使在旅途間有任何問題亦可與運營商取得聯絡。 亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB（香港配送） 價錢：HKD$160起（原價HKD$200起） >>按此查看詳情<<

亞太地區 4G上網SIM卡 - 8天6GB

台灣電話卡｜7. 台灣SIM Card｜5日 上網吃到飽 + iPass 內含200元儲值金 超值組合｜台灣機場領取 除上網服務外，交通卡亦是必備項目之一。台灣SIM Card方案包5日4G無限上網用量，服務由FarEasTone提供，另外包含一張含TWD200的儲值卡「iPASS 一卡通」，可用於乘搭捷運、公車、輕軌、渡輪、全台四大超商等。於台灣機場櫃台一次過領取SIM Card及「iPASS 一卡通」，既方便又省時。 台灣SIM Card｜5日 上網吃到飽 + iPass 內含200元儲值金 超值組合｜台灣機場領取 價錢：HKD$133起（原價HKD$141起） >>按此查看詳情<<

台灣SIM Card 5日 上網吃到飽 + iPass

台灣電話卡｜8. 台灣SIM Card｜AIRSIM 5日 4G上網吃到飽｜台灣機場領取 可重用SIM Card近年大受歡迎，AIRSIM 5日4G上網吃到飽方案內含 USD7.99（約HKD$62）的1儲值金直接於app內選購「台灣全無限5日套餐」，4G無限上網服務由遠傳電信或台灣之星提供，套餐同時贈送30分鐘 AIRTALK 漫遊通話。SIM Card可重複使用，日後去旅行可自行於 APP 內選購數據服務，相當方便。 台灣SIM Card｜AIRSIM 5日 4G上網吃到飽｜台灣機場領取 價錢：HKD$50（原價HKD$63） >>按此查看詳情<< 原文刊登於 Yahoo 旅遊