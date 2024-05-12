台灣自由行｜麗寶樂園渡假區全攻略 開箱全新Line Friends主題房/熊大的麗寶小鎮+台中最大Outlet

除了台北外，台灣其他地區都是港人放假必去勝地。今次為大家介紹麗寶樂園渡假區，一次過玩盡麗寶樂園、熊大的麗寶小鎮、台中最大Outlet，更會開箱全新Line Friends主題房，絕對是暑假親子遊必去之選！
鳴謝：麗寶集團 長榮航空
圖文：Kristy
台灣的主題樂園數量不多，而麗寶樂園渡假區已經是規模最大的主題樂園度假區。位於台中后里區，交通位置方便，提供免費接駁車由高鐵烏日站(須在官網提前預約)、后里火車站及台中朝馬站前往樂園。
水陸雙園區 必玩全新熊大的麗寶小鎮
麗寶樂園佔地200公頃，分為水陸雙園區：陸上樂園【探索世界】中的「搶救地心」是全球唯一垂直斷軌式雲霄飛車，還有花車遊行與劇場演出；而夏季5-10月限定的水樂園【馬拉灣】則有東南亞第一座露天人工造浪池「大海嘯」，遊客可以體驗被將近3米巨浪吞沒的沁涼玩法，還有9層樓高滑水道「極速勇士」，刺激度滿分！
近期更推出了【熊大的麗寶小鎮】LINE FRIENDS TOWN主題互動樂園，設七大互動體驗區。一踏入園區宛如進入童話世界，多個LINE FRIENDS人物等著與大家打卡。共有7個互動體驗區：「莎莉躲貓貓」有著巨型溜滑梯與粉色球池，溜下時滑梯會有動畫投映出來；在「許願噴水池」投擲金幣，投進指定區域會特別驚喜；更可以到「minini大作戰」與朋友一齊挑戰手速！
園區外亦有餐廳及周邊店，售賣最新LINE FRIENDS及BT21商品，喜歡熊大及BTS的朋友絕對可以滿載而歸。
地址：421台中市后里區福容路8號
營業時間：每日 09:30-17:00
官方網站：請按此
八大Line Friends主題房 超可愛角色拖鞋
除了樂園外，麗寶樂園福容大飯店亦推出LINE FRIENDS房間，讓旅客可以與熊大兔兔共進夢鄉。一共有8間不同主題房間，包括閃亮星空、美味魔法師、航海冒險、童話森林、糖果樂園、浪漫滿屋、愛的連線及宅宅放假中。
即睇酒店環境+配套設施！
每間房都設有兩張雙人大床，一家大小入住都非常適合。洗手間乾濕分離，空間充足。裡面的設計都極具心思，無論是床頭、壁畫、擺設，都可以看到熊大、兔兔、莎莉的身影。就連日用品如馬克杯、熱水壺、拖鞋都印上了卡通圖案。由於是親子套房，窗邊設有迷你客廳，放有小型帳篷，小朋友可以在裡面盡情遊玩。
地址：421台中市后里區福容路88號
立即訂房：請按此
台中最大Outlet 集齊250間店鋪品牌
既然是渡假區，當然少不了購物環節！酒店旁邊就是麗寶Outlet，步程只需3分鐘。共有250間店鋪品牌、50多種美食與主題餐廳，提供全年2折起的折扣優惠。有齊人氣品牌如CONVERSE、Reebok、le coq sportif、ROXY等，亦有多間餐廳及小食。
Outlet裡有全球唯一鐘樓造型星巴克門市，是網美拍照的朝聖熱點之一。另有原木風親子室內樂園「木育森林」、廣達500坪的「湯姆熊旗艦店」；以及台灣最大、全球前十大的摩天輪【天空之夢】！現正推出LINE FRIENDS主題車廂，車廂中有多樣的抱枕和周邊小物，讓遊客可在海拔總高度384公尺的高空中，歷時25分鐘的夢幻摩天輪上一起看山、看海，將台灣中部美景一覽無遺。
地址：421台中市后里區福容路201號
營業時間：
周一至周四 11:00-21:30
周五/假日前一日 11:00-22:00
周六/假日 10:30-22:00
周日/假日最後一日 10:30-21:30